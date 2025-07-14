ifo: Οι βαθμοί συμπεριφοράς κοστίζουν στη Γερμανία πάνω από €200 εκατ. ετησίως

Οι βαθμοί για τη συμπεριφορά των μαθητών – γνωστοί ως «βαθμοί καλής συμπεριφοράς» ή βαθμοί συμμόρφωσης – κοστίζουν στη Γερμανία περίπου 206 εκατομμύρια ευρώ ανά σχολικό έτος, σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη του Ινστιτούτου ifo.

Σύμφωνα με τη μελέτη, ωστόσο, οι βαθμοί συμμόρφωσης δεν επηρεάζουν την εκπαιδευτική επιτυχία ή τη διαδικασία μετάβασης από το σχολείο στην εργασία των παιδιών και των νέων. «Οι εκπαιδευτικοί χρειάζονται κατά μέσο όρο 30 λεπτά ανά μαθητή και σχολικό έτος για να απονέμουν βαθμούς που δεν έχουν νόημα για το μέλλον των παιδιών», λέει η ερευνήτρια του ifo, Vera Freundl. «Αυτός ο χρόνος και το κόστος που προκύπτει θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν πιο αποτελεσματικά, ιδίως σε περιόδους έλλειψης εκπαιδευτικών», εξηγεί.

Ο υπολογισμός βασίζεται σε μια έρευνα σε 246 εκπαιδευτικούς. Το 92% από αυτούς δηλώνουν ότι περισσότεροι από ένας εκπαιδευτικοί συμμετέχουν στην απονομή βαθμών καλής συμπεριφοράς, ενώ μέχρι και 11 εκπαιδευτικοί μπορούν να συμμετέχουν στη διαδικασία ανά μαθητή.

Με βάση τον μέσο μισθό του διδακτικού προσωπικού στη Γερμανία, υπολογισμένο με 40 ώρες εργασίας την εβδομάδα και 30 λεπτά ανά μαθητή σε ολόκληρο το σχολικό έτος, το συνολικό ετήσιο κόστος που δαπανάται για τους βαθμούς αυτούς ανέρχεται σε περίπου 206 εκατομμύρια ευρώ.

«Ωστόσο, η ανάλυση διαφόρων συνόλων δεδομένων δείχνει ότι οι βαθμοί συμπεριφοράς δεν έχουν αξιοσημείωτη επίδραση στις αναγνωστικές δεξιότητες και τις κοινωνικές δεξιότητες», λέει ο συντονιστής της μελέτης, Florian Schoner. «Οι βαθμοί διαγωγής δεν έχουν επίσης καμία επίδραση στη μετάβαση από το σχολείο στην εργασία». Ένας λόγος γι' αυτό μπορεί να είναι ότι οι σχολικοί βαθμοί ανά γνωστικό αντικείμενο λαμβάνουν ήδη εν μέρει υπόψη τη συμπεριφορά στην τάξη.