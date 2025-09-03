Ο Όμιλος ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ στο Cannes Yachting Festival 2025 με νέα μοντέλα και καινοτόμα προγράμματα

Ο Όμιλος ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ θα δώσει το «παρών» και φέτος στο Cannes Yachting Festival, τη μεγαλύτερη έκθεση σκαφών εν πλω στην Ευρώπη, που θα πραγματοποιηθεί από τις 9 έως τις 14 Σεπτεμβρίου στις Κάννες. Στο δικό της περίπτερο, η εταιρεία θα παρουσιάσει τα πιο πρόσφατα μοντέλα κορυφαίων ναυπηγείων, προσφέροντας στους επισκέπτες την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τις τελευταίες εξελίξεις στο χώρο του yachting.

Η έκθεση θα αποτελέσει μια μοναδική ευκαιρία για εξατομικευμένες ξεναγήσεις σε ευρεία γκάμα ιστιοπλοϊκών και καταμαράν, με την έμπειρη ομάδα της εταιρείας να παρέχει εξειδικευμένη ενημέρωση και καθοδήγηση σε όσους εξετάζουν την αγορά σκάφους ή ενδιαφέρονται για επενδυτικές δυνατότητες στον κλάδο. Παράλληλα, η ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ θα παρουσιάσει τα νέα προγράμματα πωλήσεων και διαχείρισης σκαφών, καθώς και καινοτόμα σχήματα απόδοσης μέσω charter, που δίνουν τη δυνατότητα στους ιδιοκτήτες να συνδυάζουν την προσωπική χρήση με οικονομικό όφελος.

Η εταιρεία, που ιδρύθηκε το 1981 και είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών, κατέχει ηγετική θέση στο διεθνές yachting, διαθέτοντας έναν από τους μεγαλύτερους στόλους ιστιοπλοϊκών και καταμαράν στη Μεσόγειο, με παρουσία σε 24 βάσεις σε Ελλάδα, Γαλλία, Ιταλία, Κροατία, Μάλτα και Μαυροβούνιο. Οι υπηρεσίες της καλύπτουν όλο το φάσμα – από την πώληση και ενοικίαση σκαφών έως τη διαχείριση μαρίνων.

Εκπροσωπώντας ναυπηγεία παγκόσμιας εμβέλειας, όπως Bali, Bavaria, Bénéteau, Dufour, Excess, Fountaine Pajot, Jeanneau, Lagoon και Nautitech, η ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ προσφέρει σκάφη υψηλών προδιαγραφών, ολοκληρωμένες λύσεις ιδιοκτησίας και διαχείρισης, καθώς και πλήρη υποστήριξη μετά την αγορά.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ήδη να κλείσουν ραντεβού για προσωπική ξενάγηση και συμβουλευτική υποστήριξη μέσω της ιστοσελίδας της εταιρείας.