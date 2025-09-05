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Γερουλάνος: Είναι αδιανόητο να υπάρχουν ακόμη αφύλακτες διαβάσεις στο κέντρο της Αθήνας
Πολιτική
13:48 - 05 Σεπ 2025

Γερουλάνος: Είναι αδιανόητο να υπάρχουν ακόμη αφύλακτες διαβάσεις στο κέντρο της Αθήνας

Reporter.gr Newsroom
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Νέα τραγωδία σε αφύλακτη διάβαση του ΟΣΕ στη Λεωφόρο Κωνσταντινουπόλεως έζησε την Παρασκευή (5/9) η πρωτεύουσα σε δυστύχημα στο οποίο έχασε τη ζωή του ένας ηλικιωμένος.

Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ–Κινήματος Αλλαγής και Βουλευτής Α’ Αθήνας, ο οποίος με κατοίκους της περιοχής είχε αναδείξει το θέμα των επικίνδυνων διαβάσεων (και για τη συγκεκριμένη διάβαση όπου έλαβε χώρα η τραγωδία σήμερα) καταθέτοντας σχετική ερώτηση προς την κυβέρνηση τον Μάρτιο του 2024, έκανε την ακόλουθη ανάρτηση:

«Ενημερώθηκα για την τραγωδία στην αφύλακτη διάβαση στην Κωνσταντινουπόλεως. Ένας συνάνθρωπός μας έχασε τη ζωή του. Περιμένουμε την πλήρη εικόνα του τι ακριβώς έγινε. Σε κάθε περίπτωση είναι αδιανόητο να υπάρχουν ακόμα αφύλακτες διαβάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Αδιανόητο. Μαζί με τους κατοίκους, το λέμε χρόνια.

Στις 7 Μαρτίου 2024 μάλιστα είχαμε καταθέσει ερώτηση και ζητάγαμε:

  • υπογειοποίηση γραμμών,
  • ράμπες διάβασης και
  • φωτεινή και ηχητική σήμανση στη Λεωφόρο Κωνσταντινουπόλεως.
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