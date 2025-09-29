Η Protergia απορροφά τις διακυμάνσεις της αγοράς ενέργειας- Οι τιμές Οκτωβρίου

Η Protergia απορροφά τις διακυμάνσεις της αγοράς ενέργειας και προσφέρει μειωμένη τιμή στο «πράσινο» οικιακό στα 0,149€/ kWh.

Η Protergia, με βάση σχετική ανακοίνωση κρατάει σταθερές τις τιμές για τον Οκτώβριο για τα πράσινα τιμολόγια. Όπως τονίζει η εταιρεία «παραμένει πιστή στη δέσμευση της να στηρίζει τους καταναλωτές,απορροφώντας τις διακυμάνσεις της αγοράς, κάθε φορά που οι συνθήκες το επιτρέπουν. Έτσι, τον Οκτώβριο προσφέρει σε μειωμένη τιμή 0,149€/kWh (με έκπτωση συνέπειας) το «πράσινο» Οικιακό Τιμολόγιο Value Special».

Επίσης, όπως αναφέρει «συνεχίζει να προσφέρει το πιο πρωτοποριακό προϊόν στην Ελλάδα, το Protergia Picasso: το μοναδικό με πραγματικά ίδιο λογαριασμό κάθε μήνα. Ο καταναλωτής επιλέγει το ποσό που θα πληρώνει κάθε μήνα για το ρεύμα του ανάλογα τις ανάγκες του, με 9 διαφορετικά πακέτα για έναν ολόκληρο χρόνο, καλύπτοντας το σύνολο των ενεργειακών χρεώσεων (ανταγωνιστικές και ρυθμιζόμενες).

Ειδικά για φοιτητές η Protergia προσφέρει το Protergia Picasso Small που καλύπτει όλο το κόστος ενέργειας του φοιτητικού σπιτιού με 29,99€ το μήνα για να ξέρεις ακριβώς τι θα πληρώνεις κάθε μήνα. Και επιπλέον, 2 μήνες ΔΩΡΟ.