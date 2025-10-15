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Κέρδη στις Ευρωαγορές με «όχημα» τους οίκους πολυτελείας – Στο επίκεντρο οι εξελίξεις στη Γαλλία
Χρηματιστήρια
11:03 - 15 Οκτ 2025

Κέρδη στις Ευρωαγορές με «όχημα» τους οίκους πολυτελείας – Στο επίκεντρο οι εξελίξεις στη Γαλλία

Reporter.gr Newsroom
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Οι ευρωπαϊκές μετοχές καταγράφουν άνοδο στο άνοιγμα των αγορών της Τετάρτης (15/10), με τις εταιρείες πολυτελείας να ηγούνται των κερδών, καθώς οι αγορές της περιοχής ανακάμπτουν μετά το χαμηλό δύο εβδομάδων που σημειώθηκε στη συνεδρίαση της Τρίτης.

Σε αυτό το πλαίσιο ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 ενισχύεται κατά 0,79% στο άνοιγμα της συνεδρίασης.

Την ίδια στιγμή, ο γερμανικός DAX καταγράφει άνοδο 0,36% στις 24.320,31 μονάδες, ο βρετανικός FTSE 100 υποχωρεί ελαφρώς κατά 9.444,70 μονάδες και ο γαλλικός CAC 40 εκτοξεύεται κατά 2,41% μετά την παράταση ζωής της κυβέρνησης Λεκορνί.

Στην ευρωπαϊκή περιφέρεια ο ισπανικός IBEX ενισχύεται κατά 0,77% στις 15.696,50 μονάδες, ο ιταλικος MIB σημειώνει άνοδο 0,85% στις 42.434,00 μονάδες και ο πορτογαλικός PSI κινείται ανοδικά κατά 0,45% στις 8.265,30 μονάδες.

Στα αξιόλογα της ημέρας, οι μετοχές των ευρωπαϊκών οίκων πολυτελείας σημειώνουν σχυρά κέρδη στις πρώτες συναλλαγές της Τετάρτης, με την LVMH να εκτοξεύεται κατά 12,8%, ενώ η Christian Dior καταγράφει άνοδο 12,5%. Η Kering ενισχύεται κατά 6%, ενώ οι Moncler και Burberry σημειώνουν ράλι άνω του 7%.

Η θετική μεταστροφή στο επενδυτικό κλίμα έρχεται μετά την πτώση των περιφερειακών χρηματιστηρίων σε χαμηλά δύο εβδομάδων την Τρίτη, εν μέσω ανησυχιών για έναν νέο εμπορικό πόλεμο μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας.

Υπενθυμίζεται ότι ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, απείλησε την Κίνα την περασμένη Παρασκευή (10/10) με νέο κύμα αύξησης δασμών για να «ανταποδώσει οικονομικά» τους νέους περιορισμούς στις εξαγωγές σπάνιων γαιών που επέβαλε το Πεκίνο.

Στη συνέχεια, κατηγόρησε την Τρίτη (15/10) την Κίνα ότι δεν αγοράζει αμερικανική σόγια, χαρακτηρίζοντας την ενέργεια αυτή ως «οικονομικά εχθρική πράξη». Απείλησε επίσης με «αντίποινα», όπως ένα εμπάργκο στο μαγειρικό λάδι.

Από εκεί και πέρα, η Γαλλία αναμένεται να βρεθεί στο επίκεντρο της προσοχής την Τετάρτη (15/10), μετά την ανακοίνωση του Γάλλου Πρωθυπουργού Σεμπαστιέν Λεκορνί ότι θα αναστείλει τη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού α αναστείλει τη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού μέχρι τις εκλογές του 2027 — μια από τις βασικές μεταρρυθμίσεις του Προέδρου Εμανουέλ Μακρόν.

Η αναστολή της μεταρρύθμισης έγινε δεκτή θετικά από τους Σοσιαλιστές, οι οποίοι δήλωσαν ότι θα στηρίξουν την κυβέρνηση Λεκορνί στις ψηφοφορίες εμπιστοσύνης που προκάλεσαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης και αναμένεται να διεξαχθούν την Πέμπτη.

Οι επενδυτές παρακολουθούν επίσης τις ετήσιες συναντήσεις του ΔΝΤ και της Παγκόσμιας Τράπεζας στην Ουάσινγκτον, οι οποίες φέρνουν κοντά κεντρικούς τραπεζίτες, υπουργούς οικονομικών και ανάπτυξης, εκπροσώπους του ιδιωτικού τομέα, της κοινωνίας των πολιτών και της ακαδημαϊκής κοινότητας για να συζητήσουν παγκόσμια ζητήματα, όπως η πορεία της παγκόσμιας οικονομίας, η εξάλειψη της φτώχειας και η οικονομική ανάπτυξη.

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