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ΡΑΑΕΥ: «Ναι» στην ενεργειακή αξιοποίηση αποβλήτων - Προϋπόθεση οι αυστηροί όροι διαφάνειας και προστασίας του περιβάλλοντος
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
12:55 - 22 Οκτ 2025

ΡΑΑΕΥ: «Ναι» στην ενεργειακή αξιοποίηση αποβλήτων - Προϋπόθεση οι αυστηροί όροι διαφάνειας και προστασίας του περιβάλλοντος

Reporter.gr Newsroom
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Θετική επί της αρχής η Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ) στην ανάπτυξη Μονάδων Ενεργειακής Αξιοποίησης (Waste to Energy - WtE), τονίζοντας ωστόσο ότι απαιτείται διαφανής σχεδιασμός, κοινωνική συναίνεση και αυστηρή εποπτεία.

Στη δημοσιοποίηση των επίσημων θέσεών του για την αξιοποίηση των αστικών στερεών αποβλήτων μέσω της ενεργειακής μετατροπής τους (Waste to Energy - WtE) προχώρησε ο Κλάδος Αποβλήτων της ΡΑΑΕΥ, επισημαίνοντας ότι η χώρα χρειάζεται μια πιο αποτελεσματική και βιώσιμη διαχείριση απορριμμάτων.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η ΡΑΑΕΥ δηλώνει θετική επί της αρχής απέναντι στη δυνατότητα ενεργειακής αξιοποίησης αποβλήτων, υπογραμμίζοντας ότι μπορεί να αποτελέσει σημαντικό συμπληρωματικό εργαλείο στη διαχείριση των απορριμμάτων, υπό την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι αρχές της ιεράρχησης των αποβλήτων, η προστασία του περιβάλλοντος, η κοινωνική συναίνεση και η ανεξάρτητη εποπτεία.

Η κατάσταση στην Ελλάδα και η ανάγκη για αλλαγή πορείας

Όπως τονίζεται στο κείμενο των θέσεων, στην Ελλάδα σήμερα το 79% των αποβλήτων εξακολουθεί να οδηγείται σε ταφή, ποσοστό που απέχει σημαντικά από τον ευρωπαϊκό στόχο του 10% έως το 2035.

Η Αρχή επισημαίνει ότι η ανάπτυξη Μονάδων Ενεργειακής Αξιοποίησης μπορεί να συμβάλλει ουσιαστικά στη μείωση της ταφής και να ενισχύσει τη μετάβαση προς την Κυκλική Οικονομία.

Προϋποθέσεις: Διαφάνεια, τεκμηρίωση, ενημέρωση

Η ΡΑΑΕΥ τονίζει ότι η ενσωμάτωση τέτοιων υποδομών στο εθνικό σύστημα διαχείρισης αποβλήτων πρέπει να γίνεται με διαφανή σχεδιασμό, τεκμηριωμένες μελέτες σκοπιμότητας και δίκαιη κοστολόγηση.

Παράλληλα, ζητά πλήρη ενημέρωση των πολιτών, ώστε να ενισχυθεί η κοινωνική αποδοχή και η εμπιστοσύνη στη διαδικασία.

Ανεξαρτησία και τεχνολογική επάρκεια

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στην ανάγκη για σαφή καθορισμό των ρόλων των εμπλεκόμενων φορέων και για διασφάλιση των Βέλτιστων Διαθέσιμων Τεχνικών (BAT), προκειμένου η ενεργειακή αξιοποίηση να συνεισφέρει ουσιαστικά στη βιώσιμη ανάπτυξη και στην επίτευξη των εθνικών περιβαλλοντικών στόχων.

Η ΡΑΑΕΥ ως ρυθμιστικός πυλώνας της Κυκλικής Οικονομίας

Όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση, η ΡΑΑΕΥ, μέσα από τον εποπτικό και ρυθμιστικό της ρόλο, παραμένει προσηλωμένη στη διασφάλιση ενός ολοκληρωμένου, διαφανούς και κοινωνικά δίκαιου συστήματος διαχείρισης αποβλήτων, στηρίζοντας ενεργά τη μετάβαση της χώρας προς την Κυκλική Οικονομία και την κλιματική ουδετερότητα.

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