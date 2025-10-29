ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Αύξηση 20% στη χονδρεμπορική αγορά ενέργειας - Προβληματισμός για τα πράσινα τιμολόγια Νοεμβρίου
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
09:04 - 29 Οκτ 2025

Αύξηση 20% στη χονδρεμπορική αγορά ενέργειας - Προβληματισμός για τα πράσινα τιμολόγια Νοεμβρίου

Γιώργος Αλεξάκης
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ανοδικά κινήθηκε η μέση τιμή της χονδρεμπορικής ηλεκτρικής ενέργειας τον Οκτώβριο ενώ μένουν δύο συνεδριάσεις στο Χρηματιστήριο Ενέργειας για να κλείσει ο χάρτης τιμών για τον τρέχοντα μήνα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Ελληνικού Χρηματιστηρίου Ενέργειας, η μέση τιμή εκκαθάρισης του μήνα διαμορφώνεται μέχρι σήμερα στα 111,47 ευρώ ανά μεγαβατώρα, αυξημένη κατά περίπου 20% σε σχέση με τον Σεπτέμβριο (92,77 €/MWh). Πρόκειται για το υψηλότερο μηνιαίο επίπεδο από τον Μάιο, εξέλιξη που αποδίδεται κυρίως στη διόρθωση των τιμών φυσικού αερίου.

Οι αιτίες

Με βάση παράγοντες της αγοράς, οι βασικές αιτίες για τις κινήσεις αυτές “πατούν” στην αύξηση του κόστους φυσικού αερίου, αλλά και στη μειωμένη παραγωγή των ΑΠΕ, εξαιτίας χαμηλότερων ανέμων και μειωμένης ηλιοφάνειας. Να σημειωθεί ότι στον κόμβο TTF η τιμή έφτασε και στα 35 €/MWh αν και τώρα έχει πέσει στα 31 €/MWh, μειωμένη, σε σχέση με πέρυσι, την ίδια περίοδο, κατά 37%, περίπου.

Επίσης, υπήρξαν και μεγάλες εξαγωγές αλλά και μια κάποια αύξηση κατανάλωσης, κυρίως στο δεύτερο μισό του μήνα, με την πτώση της θερμοκρασίας.

Τα τιμολόγια Νοεμβρίου

Προφανώς με τη μέση τιμή χονδρικής στα επίπεδα των 111–115 €/MWh το ερώτημα που “καίει” είναι το εάν θα μετακυλιστεί η άνοδος στα πράσινα τιμολόγια προμήθειας του Νοεμβρίου. Προφανώς η χονδρεμπορική τιμή δεν είναι ο μόνος παράγων αλλά σίγουρα παίζει το ρόλο της.
Μια από τις βασικές αιτίες της μεταβλητότητας της αγοράς έχει να κάνει, πάντως, και με την εικόνα της λειτουργίας των διασυνοριακών αγορών, όπου διαφορές, μεταξύ των τιμών χονδρικής σε χώρες της Νοτιοανατολικής αλλά και της Κεντρικής Ευρώπης είναι μεγάλη.

Στο μικροσκόπιο της ΕΕ

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα θέματα απόκλισης τιμών απασχόλησαν προχθες την υπουργική συνάντηση της Ομάδας Υψηλού Επιπέδου για την Ενεργειακή Συνδεσιμότητα της Κεντρικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης (CESEC) στο Βουκουρέστι, όπου συμμετείχε και ο υφυπουργός Ενέργειας κ. Ν. Τσάφος αλλά και ο Επίτροπος Ενέργειας Νταν Γιόργκενσεν.

«Πριν από το τέλος του έτους, θα προτείνω ένα Ευρωπαϊκό Πακέτο Δικτύων (European Grids Package), για να καταστήσουμε τον σχεδιασμό δικτύων πιο αποτελεσματικό, να επιταχύνουμε την αδειοδότηση και να μειώσουμε τις τιμές ενέργειας», επεσήμανε σε χθεσινή του ανάρτηση για τη σύνοδο των υπουργών του CESEC, ο κ. Γιόργκενσεν.

Πάντως, στο κείμενο συμπερασμάτων της υπουργικής συνόδου του CESEC, υπήρξε αναφορές στις επίμονες διαφορές τιμών, αλλά και μια σχετική παραίνεση στην Κομισιόν για επείγουσα δράση, για τη διασφάλιση ισότιμων όρων ανταγωνισμού εντός ΕΕ.

Τελευταία τροποποίηση στις 29/10/2025 - 09:18
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Γεωργία - Κτηνοτροφία: Μείωση του Γενικού Δείκτη Τιμών Εκροών κατά 6,4%, τον Ιούνιο 2026
ΑΓΡΟΤΙΚΑ

Γεωργία - Κτηνοτροφία: Μείωση του Γενικού Δείκτη Τιμών Εκροών κατά 6,4%, τον Ιούνιο 2026

Η έκλειψη εκτόξευσε τις τιμές στα ξενοδοχεία: Άνω των $1.000 η βραδιά στην Ευρώπη
Επιχειρήσεις

Η έκλειψη εκτόξευσε τις τιμές στα ξενοδοχεία: Άνω των $1.000 η βραδιά στην Ευρώπη

ΔΕΗ: Αποκτά το Prime Status της ISS STOXX με νέα αναβάθμιση στην αξιολόγηση ESG
Επιχειρήσεις

ΔΕΗ: Αποκτά το Prime Status της ISS STOXX με νέα αναβάθμιση στην αξιολόγηση ESG

Όμιλος ΔΕΗ: Νέα συμφωνία για χαρτοφυλάκιο έργων ΑΠΕ άνω των 2 GW σε Πολωνία και Ουγγαρία
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Όμιλος ΔΕΗ: Νέα συμφωνία για χαρτοφυλάκιο έργων ΑΠΕ άνω των 2 GW σε Πολωνία και Ουγγαρία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
15/08/2026 - 11:47

Μητσοτάκης: Η σκέψη μας με όσους δίνουν καθημερινό αγώνα απέναντι στις πυρκαγιές

Πολιτική
15/08/2026 - 11:29

«Έλληνες Αναποφάσιστοι», ήρθε ο Ψηφιακός Βοηθός Πολιτικής Απόφασης

Ειδήσεις
15/08/2026 - 11:08

Σεισμός 7,7 ρίχτερ συγκλόνισε την Ινδονησία - Δεκάδες νεκροί

Πολιτική
15/08/2026 - 11:04

Ανδρουλάκης: Να στεκόμαστε ο ένας δίπλα στον άλλον, με αλληλεγγύη και ανθρωπιά

Πολιτική
15/08/2026 - 10:19

Πέθανε σε ηλικία 87 ετών o Στέφανος Μάνος

Ειδήσεις
15/08/2026 - 09:50

Δεν υπάρχουν αρκετά πλοία για να διαχειριστούν τις εκρηκτικές εξαγωγές αυτοκινήτων της Κίνας

Εκλογές ΗΠΑ
15/08/2026 - 09:37

ΗΠΑ: Ποιοι είναι οι πιθανοί υποψήφιοι των Δημοκρατικών για την προεδρία το 2028

Χρηματιστήρια
14/08/2026 - 23:05

Εβδομαδιαία κέρδη στη Wall Street – Ιστορική επίδοση για τον S&P 500 παρά την ήπια διόρθωση

Ειδήσεις
14/08/2026 - 22:14

USS Abraham Lincoln: Πάνω από 250 ημέρες σε αποστολή και ο Τραμπ λέει «ούτε κατά διάνοια αρκετές»

Ειδήσεις
14/08/2026 - 22:00

Σεισμός στη δυτική Κολομβία: Οι πιο ευάλωτες κοινότητες ζητούν άμεση βοήθεια

Ειδήσεις
14/08/2026 - 21:17

Μαντζιόνε: Παραδέχθηκε τη δολοφονία του CEO της UnitedHealthcare

Magazino
14/08/2026 - 21:00

Υπερπροστασία: Μήπως βλάπτουμε τα παιδιά προσπαθώντας να τα σώσουμε;

Ειδήσεις
14/08/2026 - 20:10

Η Ουκρανία ψάχνει Patriot, η Ρωσία αυξάνει την πίεση – Πού οδηγείται ο πόλεμος

Ειδήσεις
14/08/2026 - 19:32

Η Κίνα ανεβάζει τον πήχη στον Ειρηνικό, ενώ ο κόσμος κοιτάζει αλλού

Ειδήσεις
14/08/2026 - 19:00

Πέντε χρόνια Ταλιμπάν: Η ζωή των Αφγανών γυναικών γίνεται όλο και πιο ασφυκτική

Ειδήσεις
14/08/2026 - 18:30

Λαβρόφ: Η Τουρκία θέλει ΝΑΤΟ και ΕΕ, αλλά γνωρίζει ότι δεν θα ενταχθεί στην Ένωση

Ειδήσεις
14/08/2026 - 18:00

«Μπλόκο» στη Γαλλία για την απαγόρευση των social media στους κάτω των 15

Σχόλια Αγοράς
14/08/2026 - 17:44

Χρηματιστήριο: Τέταρτη σερί ανοδική εβδομάδα – Πρωταγωνιστές τα διυλιστήρια

Ειδήσεις
14/08/2026 - 17:30

ΗΠΑ: «Επ’ αόριστον» ο αποκλεισμός του Ιράν από τη θάλασσα – Έρχονται πρωτοφανή οικονομικά μέτρα

Ειδήσεις
14/08/2026 - 17:22

«Απαράδεκτη» η επίσκεψη Πούτιν στις Κουρίλες – Σκληρή αντίδραση από την Ιαπωνία

Χρηματιστήρια
14/08/2026 - 17:11

Προς τρίτη σερί κερδοφόρα εβδομάδα η Wall Street

Ανεμοδείκτης
14/08/2026 - 16:52

«Καταλύτης» για το Κυπριακό η περίκλειστη Αμμόχωστος

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
14/08/2026 - 16:42

Πώς βλέπουν στην Κύπρο τις εξελίξεις με τον GSI: Η Τουρκία παραμένει ο «ελέφαντας στο δωμάτιο»

Οικονομία
14/08/2026 - 15:34

ΑΑΔΕ: 48ωρα λουκέτα και πρόστιμα σε εστιατόρια, mini market και ενοικιαζόμενα δωμάτια σε Σαντορίνη και Νάξο

Ανεμοδείκτης
14/08/2026 - 15:09

Η εξαφάνιση των μετρητών και η δημοκρατία

Πολιτική
14/08/2026 - 14:24

Κεφαλογιάννη: Η Ελλάδα ανοιχτός προορισμός για όλους – Μηδενική ανοχή σε διακρίσεις και αντισημιτισμό

Ειδήσεις
14/08/2026 - 14:18

Ανοίγει ξανά ο Λόφος Λυκαβηττού τα μεσάνυχτα - Ο Λόφος Φινόπουλου παραμένει κλειστός

Ειδήσεις
14/08/2026 - 14:10

Αίρεται το απαγορευτικό σε Ραφήνα και Λαύριο: Μπαίνουν έξτρα πλοία για να εξυπηρετηθεί ο κόσμος

Ειδήσεις
14/08/2026 - 13:55

«Πληρωμένη» απάντηση των Βρετανών στον Νετανιάχου για τα περί «Ισλαμικής Δημοκρατίας»

Ειδήσεις
14/08/2026 - 13:51

«Πρωτοφανείς» βροχοπτώσεις στην Ιαπωνία άφησαν πίσω τους έξι νεκρούς

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ