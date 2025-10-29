Αύξηση 20% στη χονδρεμπορική αγορά ενέργειας - Προβληματισμός για τα πράσινα τιμολόγια Νοεμβρίου

Ανοδικά κινήθηκε η μέση τιμή της χονδρεμπορικής ηλεκτρικής ενέργειας τον Οκτώβριο ενώ μένουν δύο συνεδριάσεις στο Χρηματιστήριο Ενέργειας για να κλείσει ο χάρτης τιμών για τον τρέχοντα μήνα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Ελληνικού Χρηματιστηρίου Ενέργειας, η μέση τιμή εκκαθάρισης του μήνα διαμορφώνεται μέχρι σήμερα στα 111,47 ευρώ ανά μεγαβατώρα, αυξημένη κατά περίπου 20% σε σχέση με τον Σεπτέμβριο (92,77 €/MWh). Πρόκειται για το υψηλότερο μηνιαίο επίπεδο από τον Μάιο, εξέλιξη που αποδίδεται κυρίως στη διόρθωση των τιμών φυσικού αερίου.

Οι αιτίες

Με βάση παράγοντες της αγοράς, οι βασικές αιτίες για τις κινήσεις αυτές “πατούν” στην αύξηση του κόστους φυσικού αερίου, αλλά και στη μειωμένη παραγωγή των ΑΠΕ, εξαιτίας χαμηλότερων ανέμων και μειωμένης ηλιοφάνειας. Να σημειωθεί ότι στον κόμβο TTF η τιμή έφτασε και στα 35 €/MWh αν και τώρα έχει πέσει στα 31 €/MWh, μειωμένη, σε σχέση με πέρυσι, την ίδια περίοδο, κατά 37%, περίπου.

Επίσης, υπήρξαν και μεγάλες εξαγωγές αλλά και μια κάποια αύξηση κατανάλωσης, κυρίως στο δεύτερο μισό του μήνα, με την πτώση της θερμοκρασίας.

Τα τιμολόγια Νοεμβρίου

Προφανώς με τη μέση τιμή χονδρικής στα επίπεδα των 111–115 €/MWh το ερώτημα που “καίει” είναι το εάν θα μετακυλιστεί η άνοδος στα πράσινα τιμολόγια προμήθειας του Νοεμβρίου. Προφανώς η χονδρεμπορική τιμή δεν είναι ο μόνος παράγων αλλά σίγουρα παίζει το ρόλο της.

Μια από τις βασικές αιτίες της μεταβλητότητας της αγοράς έχει να κάνει, πάντως, και με την εικόνα της λειτουργίας των διασυνοριακών αγορών, όπου διαφορές, μεταξύ των τιμών χονδρικής σε χώρες της Νοτιοανατολικής αλλά και της Κεντρικής Ευρώπης είναι μεγάλη.

Στο μικροσκόπιο της ΕΕ

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα θέματα απόκλισης τιμών απασχόλησαν προχθες την υπουργική συνάντηση της Ομάδας Υψηλού Επιπέδου για την Ενεργειακή Συνδεσιμότητα της Κεντρικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης (CESEC) στο Βουκουρέστι, όπου συμμετείχε και ο υφυπουργός Ενέργειας κ. Ν. Τσάφος αλλά και ο Επίτροπος Ενέργειας Νταν Γιόργκενσεν.

«Πριν από το τέλος του έτους, θα προτείνω ένα Ευρωπαϊκό Πακέτο Δικτύων (European Grids Package), για να καταστήσουμε τον σχεδιασμό δικτύων πιο αποτελεσματικό, να επιταχύνουμε την αδειοδότηση και να μειώσουμε τις τιμές ενέργειας», επεσήμανε σε χθεσινή του ανάρτηση για τη σύνοδο των υπουργών του CESEC, ο κ. Γιόργκενσεν.

Πάντως, στο κείμενο συμπερασμάτων της υπουργικής συνόδου του CESEC, υπήρξε αναφορές στις επίμονες διαφορές τιμών, αλλά και μια σχετική παραίνεση στην Κομισιόν για επείγουσα δράση, για τη διασφάλιση ισότιμων όρων ανταγωνισμού εντός ΕΕ.