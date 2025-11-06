Πιερρακάκης: Η Ελλάδα διαθέτει ευκαιρίες για επενδύσεις – Διαμόρφωση αποφάσεων στο πλαίσιο του ευρύτερου γεωπολιτικού παζλ
Πολιτική
15:44 - 06 Νοε 2025

Reporter.gr Newsroom
Ανοιχτή πρόσκληση στη Διεθνή Επενδυτική Κοινότητα για επενδύσεις σε νευραλγικούς τομείς της ελληνικής οικονομίας απηύθυνε την Πέμπτη (6/11) ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, κατά την 6η Σύνοδο Διατλαντικής Συνεργασίας P-TEC, που πραγματοποιείται στο Ζάππειο Μέγαρο. Αφορμή αποτέλεσε η υπογραφή ιστορικής συμφωνίας για τους υδρογονάνθρακες, μέσω της οποίας η Ελλάδα θα αποτελέσει πύλη εισόδου του αμερικανικού LNG στην Ευρώπη.

Ο κ. Πιερρακάκης επεσήμανε την ανάγκη περισσότερων επενδύσεων - αμερικανικών, αλλά και από κάθε μέρος της Υφηλίου. «Θέλουμε περισσότερες επενδύσεις, περισσότερες άμεσες ξένες επενδύσεις και περισσότερες αμερικανικές επενδύσεις. Και βλέπουμε ότι υπάρχει συγκεκριμένο ενδιαφέρον επί του πεδίου. Πιστεύω ότι σύντομα θα το δούμε να υλοποιείται».

Ο Υπουργός, απαντώντας σε σχετική ερώτηση αναφέρθηκε στις θετικές προοπτικές που παρουσιάζει η ελληνική οικονομία πέραν του ενεργειακού τομέα και στάθηκε ιδιαίτερα στη στρατηγική προσέλκυσης περαιτέρω αμερικανικών επενδύσεων στην Ελλάδα.

Όπως είπε χαρακτηριστικά: «Υπάρχουν, βεβαίως, ευοίωνες προοπτικές για επενδύσεις και σε άλλους τομείς της οικονομικής δραστηριότητας, στην ενέργεια - και όχι μόνο. Και αυτό ισχύει ευρύτερα, σε διεθνές επίπεδο, πριν αναφερθώ συγκεκριμένα στις διμερείς σχέσεις Ελλάδος - ΗΠΑ. Ένας διεθνής επενδυτής μού είπε πρόσφατα μια φράση με την οποία δεν συμφωνώ. Μου είπε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον για την Ελλάδα σε σχέση με τις ευκαιρίες που προσφέρουμε. Δεν ισχύει αυτό».

Αντιθέτως, ο κ. Πιερρακάκης υπογράμμισε ότι «εκείνο που μπορώ να σας εγγυηθώ είναι ότι διαθέτουμε τις ευκαιρίες. Θέλουμε να διευκολύνουμε τους επενδυτές. Και κατανοούμε πλήρως ότι αυτές οι αποφάσεις πρέπει να διαμορφώνονται στο πλαίσιο ενός ευρύτερου γεωπολιτικού παζλ και μιας ευρύτερης γεωπολιτικής σκακιέρας».

«Η γεωπολιτική έχει επιστρέψει στο προσκήνιο», πρόσθεσε. «Κατανοούμε απολύτως ότι αυτές οι αποφάσεις πρέπει επίσης να εντάσσονται στο πλαίσιο της συμμετοχής μας στο ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε αυτή τη νοοτροπία, θέλουμε να προχωρήσουμε γρήγορα, γνωρίζουμε πλήρως ότι σε αυτό το μεταβαλλόμενο τοπίο χρειαζόμαστε εταίρους».

Αναφερόμενος στα περιουσιακά στοιχεία του Υπερταμείου, ο Υπουργός επιβεβαίωσε ότι «υπάρχει συζήτηση εδώ και καιρό για την προσέλκυση τόσο στρατηγικών επενδυτών για τα assets αυτά, όσο και για περιουσιακά στοιχεία “παραδοσιακών” υποδομών, στον ενεργειακό αλλά και τους μη ενεργειακούς τομείς». Προειδοποίησε, μάλιστα, ότι «αν θέλουμε τα επόμενα χρόνια - στην περίοδο μετά το Ταμείο Ανάκαμψης - να αυξήσουμε το ποσοστό των επενδύσεων ως προς το ΑΕΠ, χρειαζόμαστε έναν ιδιωτικό καταλύτη γι’ αυτό. Χρειαζόμαστε περισσότερες διασυνοριακές συγχωνεύσεις και εξαγορές».

Ο κ. Πιερρακάκης επεσήμανε ότι «οι διμερείς σχέσεις της χώρας μας με τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι υπαρξιακά στρατηγικής σημασίας για εμάς» και τεκμηρίωσε την άποψή του, λέγοντας ότι «πριν από δέκα ή δεκαπέντε χρόνια δεν ήταν εύκολο να βρεθούν Αμερικανοί επενδυτές για τα ελληνικά assets». Όπως εξήγησε, «το επιδιώκαμε, αλλά δεν ήταν εύκολο να το πετύχουμε. Σήμερα, η κατάσταση έχει αντιστραφεί».

Κλείνοντας, ο Υπουργός μετέφερε τα λόγια συναδέλφου του στο ECOFIN, ο οποίος του είπε: «Όταν βλέπουμε τη δημοσιονομική και οικονομική κατάσταση της Ελλάδας, νιώθουμε ότι ο κόσμος έχει γυρίσει ανάποδα».

«Ναι, έτσι είναι», είπε τέλος ο κ. Πιερρακάκης. «Γι’ αυτό είμαστε ανοιχτοί. Γι’ αυτό επιστρέψαμε. Και γι’ αυτό η απάντηση στο ερώτημά σας θα είναι θετική πολύ σύντομα».

