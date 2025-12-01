Ρεύμα: Σταθερό το πράσινο της ΔΕΗ για το Δεκέμβριο

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Αναρτήθηκαν πριν λίγο στο site της ΔΕΗ οι αναλυτικοί τιμοκατάλογοι για τον Δεκέμβριο. Για ακόμη έναν μήνα, όπως αναφέρει σχετική ενημέρωση , η ΔΕΗ διατηρεί την τελική τιμή του κυμαινόμενου πράσινου οικιακού τιμολογίου Γ1/Γ1Ν στα 0,13928 €/kWh, ακριβώς στα επίπεδα του Νοεμβρίου, με στόχο να παραμείνει σταθερή και ανταγωνιστική για τα νοικοκυριά.

Με βάση όσα αναφέρονται :

«Στις ζώνες χαμηλής χρέωσης, η τιμή του πράσινου τιμολογίου παραμένει στα 0,127 €/kWh, προσφέροντας σημαντικό όφελος στους πελάτες με διζωνικούς μετρητές, οι οποίοι μπορούν να αξιοποιούν χαμηλότερες τιμές τις ώρες μειωμένης χρέωσης.

Η σταθερότητα αυτή ενισχύει ακόμη περισσότερο τον ρόλο της ΔΕΗ ως αξιόπιστου παρόχου ενέργειας, που στηρίζει έμπρακτα τα ελληνικά νοικοκυριά.

Στα προγραμματα της ΔΕΗ τον Δεκέμβριο, ξεχωριζει το νέο σταθερό (μπλε) πρόγραμμα myHome Plan, το οποίο συνοδεύεται από προωθητική ενέργεια αξίας 100€. Το πρόγραμμα προσφέρει σταθερή μηνιαία χρέωση 60€ (ανταγωνιστικές και ρυθμιζόμενες χρεώσεις) και εκκαθάριση κατανάλωσης ανά εξάμηνο, ενώ παρέχει πρόσβαση στις εκπτώσεις και τα προνόμια του προγράμματος ΔΕΗ myRewards Coupons, καλύπτοντας ανάγκες της καθημερινότητας με σημαντική εξοικονόμηση.»

Τα μπλε τιμολόγια

Με βάση την ενημέρωση :

«Στα μπλε σταθερά τιμολόγια, η ΔΕΗ διατηρεί και τον Δεκέμβριο τις σταθερές τιμές της:

– myHomeEnter στα 0,145 €/kWh

– myHomeOnline στα 0,142 €/kWh

Διζωνικό τιμολόγιο

Για τους πελάτες με διζωνικό μετρητή, το myHomeEnterTwo προσφέρει τιμή 0,095 €/kWh στις ώρες χαμηλής χρέωσης. Με σταθερή χρέωση κιλοβατώρας και χωρίς προϋποθέσεις, τα μπλε προγράμματα εξασφαλίζουν απόλυτο έλεγχο στο ενεργειακό κόστος και προστασία από αυξομειώσεις.

Τα κίτρινα

Η τιμή του κίτρινου κυμαινόμενου τιμολογίου ΔΕΗ myHome4all για τον Δεκέμβριο διαμορφώνεται στα 0,13552 €/kWh, παραμένοντας σε ιδιαίτερα ανταγωνιστικά επίπεδα για όσους αναζητούν οικονομικές επιλογές με ευελιξία.».