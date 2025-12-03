Τσάφος για ελληνική αγορά ενέργειας: Ρεύμα 21% κάτω από την Ευρώπη - Στρατηγικός ρόλος σε LNG

Η Ελλάδα καταγράφει σημαντική πρόοδο στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας, με τις τιμές για τα νοικοκυριά να είναι 21% χαμηλότερες από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, όπως ανέφερε ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Νίκος Τσάφος, μιλώντας στο συνέδριο του Ελληνοαμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου. Αν ληφθεί υπόψη η αγοραστική δύναμη, οι τιμές για τα νοικοκυριά βρίσκονται στο επίπεδο του ευρωπαϊκού μέσου όρου.

Για τη βιομηχανία, οι τιμές κινούνται στον ευρωπαϊκό μέσο όρο, ενώ για τις ενεργοβόρες επιχειρήσεις είναι 1% υψηλότερες. Ο κ. Τσάφος επισήμανε ότι η ελληνική βιομηχανία πρωτοπορεί στην αύξηση της απασχόλησης, κατατάσσεται τρίτη στην αύξηση της προστιθέμενης αξίας και πέμπτη στην αύξηση της παραγωγής, ενώ προανήγγειλε επικείμενα μέτρα στήριξης για τον βιομηχανικό τομέα.

Σύμφωνα με τον υφυπουργό, η Ελλάδα έχει μεταμορφώσει το ενεργειακό της σύστημα μέσα σε λίγα χρόνια. Το 2019 κατείχε την ακριβότερη τιμή χονδρικής στην Ευρώπη και είχε εξάρτηση 20% από εισαγωγές, ενώ σήμερα διαθέτει την δέκατη υψηλότερη τιμή και είναι καθαρός εξαγωγέας ενέργειας, με όφελος 700 εκατ. ευρώ για το εμπορικό ισοζύγιο.

Ο ρόλος των υποδομών LNG

Ο κ. Τσάφος τόνισε ότι η διακοπή τροφοδοσίας με ρωσικό αέριο δημιουργεί κενό στην περιοχή, το οποίο καλύπτεται μέσω των ελληνικών υποδομών υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG). Η Ελλάδα κατατάσσεται διεθνώς 15η στον κατάλογο των μεγαλύτερων αγοραστών LNG από τις ΗΠΑ.

Στο πλαίσιο του συνεδρίου, οι διαχειριστές των συστημάτων μεταφοράς φυσικού αερίου υπέγραψαν κοινή επιστολή προς τις ρυθμιστικές αρχές, ζητώντας αύξηση της δυνατότητας τροφοδοσίας της Ουκρανίας μέσω της Ελλάδας, χρησιμοποιώντας τον λεγόμενο κάθετο διάδρομο, με σημεία εκκίνησης τους σταθμούς της Ρεβυθούσας, της Αλεξανδρούπολης και τον αγωγό TAP.

Ο κ. Josh Huck, στέλεχος της αμερικανικής πρεσβείας στην Αθήνα, υπογράμμισε ότι οι ενεργειακές σχέσεις Ελλάδας – ΗΠΑ είναι πιο στενές από ποτέ και ενισχύουν την προοπτική της Ελλάδας να καταστεί περιφερειακός ενεργειακός κόμβος. Τόνισε ότι ο κάθετος διάδρομος προάγει τη συνεργασία μεταξύ των χωρών της περιοχής και με τις ΗΠΑ, θέτοντας τρεις προτεραιότητες: