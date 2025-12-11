Η τεχνητή νοημοσύνη μεταμορφώνει τα ενεργειακά δίκτυα - Νέα εποχή για τις ΑΠΕ, την αποθήκευση και τα «έξυπνα» συστήματα διαχείρισης

Η ραγδαία ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, η ανάγκη αποθήκευσης και η είσοδος της τεχνητής νοημοσύνης διαμορφώνουν ένα νέο, απαιτητικό περιβάλλον για τον ενεργειακό τομέα. Στο πλαίσιο του 5ου Emerging Tech Forum, που διοργανώνεται από την Ένωση Ελληνικών Εταιρειών Αναδυόμενων Τεχνολογιών (HETiA), η συζήτηση εστίασε στις μεγάλες τεχνικές και επιχειρησιακές προκλήσεις της επόμενης δεκαετίας: από τη διαχείριση της υπερεπάρκειας ενέργειας μέχρι τον ρόλο των έξυπνων δικτύων και της τεχνητής νοημοσύνης στη λειτουργία και στον σχεδιασμό του ενεργειακού συστήματος.

Ο Γιώργος Κωνσταντουλάκης, Executive Director της Powerfactors, περιέγραψε τη μετάβαση της εταιρείας από τις τηλεπικοινωνίες στις ΑΠΕ, εξηγώντας ότι η ενέργεια του 2000 δεν έχει καμία σχέση με την ενέργεια του 2030. Όπως ανέφερε, το τοπίο έχει γίνει πολύ πιο σύνθετο και πλέον «το κυρίαρχο θέμα στις ΑΠΕ δεν είναι ο διακόπτης και το καλώδιο, αλλά η υποδομή λογισμικού που συνδέει το πεδίο, τον διαχειριστή και τα συστήματα ελέγχου». Αναφέρθηκε επίσης και στη διεθνή ανάπτυξη των μπαταριών, που αγγίζει το 60%.

«Η ενέργεια δεν μπορεί να προχωρήσει χωρίς τις τηλεπικοινωνίες», τόνισε ο Στέλιος Κουτρουμπίνας, CPO της MEAZON, εξηγώντας ότι η Ευρώπη ακολούθησε με καθυστέρηση το αμερικανικό μοντέλο, όπου ο καταναλωτής μοιράζεται δεδομένα προκειμένου να λαμβάνει υπηρεσίες. Παράλληλα, επεσήμανε ότι η συνδυασμένη εξέλιξη AI, υπολογιστικής ισχύος και εκπαίδευσης των χρηστών δημιουργεί μια νέα, απαιτητική εξίσωση. Υπογράμμισε επίσης την ανάγκη επένδυσης σε πανεπιστήμια και ανθρώπινο κεφάλαιο, ώστε «η Ελλάδα να μη χάσει το τρένο».

Από την πλευρά του, ο Ευστράτιος Κομής, RES Engineering Director της ΔΕΗ Ανανεώσιμες, στάθηκε στις μεγάλες προκλήσεις της ενεργειακής μετάβασης: τον παροπλισμό παλαιών μονάδων, την ανάγκη νέων σταθμών για την κάλυψη του κενού, και τη μετάβαση σε δίκτυα που λειτουργούν με έξυπνο και ψηφιακό τρόπο. Όπως σημείωσε, η υπερεπάρκεια ενέργειας από ΑΠΕ μπορεί να οδηγήσει σε κορεσμό, καθιστώντας κρίσιμες τις υποδομές αποθήκευσης και τα έξυπνα δίκτυα για τη μεταφορά και βέλτιστη αξιοποίηση της ενέργειας.

Ο Δρ. Διονύσιος Παπαχρήστου, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Επιστημονικός Εμπειρογνώμονας, Δ/ντης Γραφείου Τύπου & Δημοσίων Σχέσεων, ΡΑΑΕΥ σημείωσε τέλος ότι η Ελλάδα πέρασε ταχύτατα από χαμηλή παραγωγή ΑΠΕ σε υπερπαραγωγή, κάτι που απαιτεί νέες λύσεις και ισχυρή τηλεδιαχείριση για να διατηρηθεί η ασφάλεια του συστήματος. Μίλησε για τη «διπλή πρόκληση» της ενεργειακής μετάβασης και της εισόδου της τεχνητής νοημοσύνης, η οποία δημιουργεί μεγάλα νέα φορτία και μπορεί να αλλάξει συθέμελα το ενεργειακό τοπίο.