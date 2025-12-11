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Πολιτική κρίση στην Βουλγαρία: Παραιτήθηκε η κυβέρνηση Ζελιάζκοφ υπό το βάρος των διαδηλώσεων
Ειδήσεις
15:41 - 11 Δεκ 2025

Πολιτική κρίση στην Βουλγαρία: Παραιτήθηκε η κυβέρνηση Ζελιάζκοφ υπό το βάρος των διαδηλώσεων

Reporter.gr Newsroom
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Η πολιτική κρίση στη Βουλγαρία κορυφώθηκε σήμερα 11/12, με τον πρωθυπουργό Ρόζεν Ζελιάζκοφ να υποβάλει την παραίτηση της κυβέρνησής του λίγα λεπτά πριν από μια κρίσιμη ψηφοφορία στη Βουλή για πρόταση δυσπιστίας. Η εξέλιξη έρχεται ως αποκορύφωμα εβδομάδων μαζικών κινητοποιήσεων και έντονης κοινωνικής δυσαρέσκειας απέναντι στις κυβερνητικές επιλογές.

Σε τηλεοπτικό διάγγελμα προς τον βουλγαρικό λαό, ο Ζελιάζκοφ ανακοίνωσε την απόφασή του να αποχωρήσει, υποστηρίζοντας ότι η κίνηση αυτή αποτελεί «την ορθή επιλογή τη δεδομένη στιγμή». Παράλληλα, εξέφρασε την πεποίθηση πως ο κυβερνητικός συνασπισμός θα μπορούσε να επιβιώσει της επικείμενης ψηφοφορίας, τονίζοντας ότι η απόφαση προήλθε από πολιτική υπευθυνότητα και σεβασμό προς τη λαϊκή βούληση.

Ο ίδιος αποκάλυψε πως ο συνασπισμός πραγματοποίησε έκτακτη σύσκεψη πριν την ανακοίνωση, εξετάζοντας «την κατάσταση όπως έχει διαμορφωθεί» και τα σημάδια έντονου κοινωνικού κλυδωνισμού. «Η δύναμη της εξουσίας προέρχεται από την κοινωνία», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η παραίτηση της κυβέρνησης δεν έπεσε από τον ουρανό. Εδώ και περίπου έναν μήνα, χιλιάδες πολίτες έχουν κατακλύσει τους δρόμους της Σόφιας και άλλων μεγάλων πόλεων, καταγγέλλοντας διαχρονική αδράνεια απέναντι στη διαφθορά και σκληρές οικονομικές πολιτικές που επιδεινώνουν την καθημερινότητα των πολιτών.

Η κοινωνική αναταραχή άναψε για τα καλά στα τέλη Νοεμβρίου, όταν η κυβέρνηση επιχείρησε να επιταχύνει την ψήφιση του προϋπολογισμού για το 2026. Το σχετικό προσχέδιο προέβλεπε σημαντικές αυξήσεις σε φόρους και ασφαλιστικές εισφορές, μέτρα που η κυβέρνηση παρουσίασε ως αναγκαία για τη δημοσιονομική προσαρμογή ενόψει της ένταξης στην Ευρωζώνη την 1η Ιανουαρίου.

Ωστόσο, διαδηλωτές και αντιπολίτευση έκαναν λόγο για προσπάθεια συγκάλυψης υπεξαιρέσεων και κακοδιαχείρισης δημοσίων πόρων. Η κυβέρνηση αναγκάστηκε να αποσύρει το επίμαχο σχέδιο στις 3 Δεκεμβρίου, χωρίς όμως αυτό να κατευνάσει την οργή των πολιτών.

Η Βουλγαρία βρίσκεται σε μια ιδιαιτέρως ευάλωτη πολιτική φάση. Μέσα σε τέσσερα χρόνια έχουν διεξαχθεί επτά εκλογικές αναμετρήσεις, με τα κόμματα να αδυνατούν να σχηματίσουν σταθερές κυβερνήσεις. Οι συνεχείς κυβερνητικές αλλαγές έχουν επιβαρύνει περαιτέρω το κλίμα δυσπιστίας προς το πολιτικό σύστημα.

Η παραίτηση Ζελιάζκοφ σημειώνεται μόλις λίγες εβδομάδες πριν από την ιστορική ένταξη της χώρας στην Ευρωζώνη, γεγονός που καθιστά την πολιτική ομαλότητα ακόμη πιο κρίσιμη. Παρά τις πιέσεις των τελευταίων ημερών, η κυβέρνηση κατέθεσε νέο προσχέδιο προϋπολογισμού στις αρχές της εβδομάδας, επιχειρώντας να αποκαταστήσει το κλίμα, χωρίς όμως αποτέλεσμα.

Ακόμη και ο πρόεδρος της χώρας, Ρούμεν Ράντεφ, ο οποίος συνήθως διατηρεί ρόλο χαμηλών τόνων λόγω των περιορισμένων συνταγματικών αρμοδιοτήτων της θέσης του, ζήτησε ανοιχτά την αποχώρηση της κυβέρνησης. Σε σημερινή ανάρτησή του στο Facebook, απηύθυνε κάλεσμα στους βουλευτές να «ακούσουν τις πλατείες», παίρνοντας καθαρή θέση υπέρ των κοινωνικών κινητοποιήσεων.

Επόμενα βήματα: Προσπάθειες σχηματισμού κυβέρνησης ή νέες κάλπες

Με την παραίτηση να έχει πλέον υποβληθεί, η διαδικασία περνά στα χέρια του Ράντεφ. Σύμφωνα με το Σύνταγμα, ο πρόεδρος θα καλέσει τα κόμματα της Βουλής να επιχειρήσουν τον σχηματισμό νέας κυβέρνησης. Ωστόσο, οι πιθανότητες επιτυχίας μοιάζουν ελάχιστες, δεδομένων των βαθιών κομματικών αντιθέσεων.

Σε περίπτωση αποτυχίας, η χώρα αναμένεται να οδηγηθεί σε ακόμη μία υπηρεσιακή κυβέρνηση και, ακολούθως, σε νέες εκλογές, πιθανότατα στις αρχές του 2026.

Τελευταία τροποποίηση στις 11/12/2025 - 15:51
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