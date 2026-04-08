Παπασταύρου: Μέσα στον Απρίλιο νοικιάζουμε γεωτρύπανο για το Ιόνιο - Κανένας κίνδυνος για μπλακάουτ

Ο υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος, Σταύρος Παπασταύρου, ανακοίνωσε τη Μεγάλη Τετάρτη ότι μέσα στον Απρίλιο θα υπογραφεί η σύμβαση ενοικίασης για το γεωτρύπανο που θα χρησιμοποιηθεί για την πρώτη ερευνητική γεώτρηση υδρογονανθράκων στο Ιόνιο, προγραμματισμένη για τον Φεβρουάριο του 2027.

Η γεώτρηση θα υλοποιηθεί σε συνεργασία με τις Exxon Mobil, HelleniQ Energy και Energean. Επιπλέον, πριν το τέλος του έτους αναμένονται οι πρώτες σεισμικές έρευνες νότια της Πελοποννήσου, με στόχο τη διερεύνηση των κοιτασμάτων για τη βιωσιμότητά τους και την εμπορική εκμεταλλευσιμότητα «έτσι ώστε τον Φεβρουάριο του 2027, να έχουμε την πρώτη ερευνητική γεώτρηση» όπως τόνισε.

Εκεχειρία και ενεργειακή σταθερότητα

Αναφερόμενος στην πρόσφατη εκεχειρία στη Μέση Ανατολή, ο κ. Παπασταύρου τόνισε ότι «θέλουμε να ελπίζουμε πως η εκεχειρία θα οδηγήσει προς αποκλιμάκωση των τιμών της ενέργειας». Παράλληλα υπενθύμισε ότι η Ελλάδα πρέπει να στηρίζεται στις δικές της δυνάμεις λόγω των πρόσφατων κρίσεων και επισήμανε τη σημασία της αναμενόμενης ανοίγματος των Στενών για την εμπορική ναυσιπλοΐα.

«Είναι ένα πρώτο βήμα προς την κατεύθυνση της αποκλιμάκωσης και δημιουργίας σταθερότητας, αλλά δεν εφησυχάζουμε, καθώς πρόκειται για προσωρινή εκεχειρία», πρόσθεσε ο υπουργός.

Σε σχέση με τη σημερινή σύσκεψη στο υπουργείο, ο κ. Παπασταύρου ανέφερε ότι «πρέπει να είμαστε συνεχώς σε εγρήγορση, γιατί η παγκόσμια αστάθεια ασκεί μεγάλη πίεση στα αποθέματα». Για τη διασφάλιση επάρκειας τουλάχιστον 90 ημερών, ο υπουργός τόνισε ότι η κυβέρνηση συνεργάζεται με όλους τους παράγοντες της αγοράς για να εξασφαλίσει ομαλή λειτουργία και σταθερότητα.

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Αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας και μπαταρίες

Απαντώντας σε ερώτηση για το θέμα της αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, ο κ. Παπασταύρου εξήγησε ότι «όσο υπάρχει αποθήκευση, θα υπάρχουν πυλώνες σταθερότητας στο σύστημα, γιατί μπορείς την παραπανίσια ενέργεια που δεν καταναλώνεται να την αποθηκεύεις». Επισήμανε ότι από την 1η Απριλίου συνδέθηκαν στο σύστημα οι δύο πρώτες μικρές μπαταρίες και στόχος είναι μέχρι το τέλος του 2027 να έχουμε συνολική χωρητικότητα 1,5 GWh.

Τέλος, διαβεβαίωσε ότι «δεν κινδυνεύουμε με μπλακ άουτ», καθησυχάζοντας τους πολίτες για την ασφάλεια της ενεργειακής τροφοδοσίας.

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Κλείσιμο της προθεσμίας για τα voucher του εξοικονομώ

Ο Σταύρος Παπασταύρου κάλεσε τους δικαιούχους των προγραμμάτων Εξοικονομώ, όπως αντλίες θερμότητας και θερμοσίφωνες, να αξιοποιήσουν τα vouchers έως τις 30 Ιουνίου, καθώς τότε ολοκληρώνεται το Ταμείο Ανάκαμψης. Μετά την ημερομηνία αυτή, όπως τόνισε, θα ενεργοποιηθεί το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο, συνεχίζοντας τη στήριξη των νοικοκυριών και των ευάλωτων ομάδων.