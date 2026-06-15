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Παπασταύρου: Συνάντηση με τη Chevron στο ΥΠΕΝ για την επισημοποίηση της εισόδου της στο Block 10
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
12:10 - 15 Ιουν 2026

Παπασταύρου: Συνάντηση με τη Chevron στο ΥΠΕΝ για την επισημοποίηση της εισόδου της στο Block 10

Reporter.gr Newsroom
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Tην άφιξη της αντιπροσωπείας της Chevron σήμερα στην Αθήνα, για την ολοκλήρωση μιας ακόμα συμφωνίας, που αφορά στην είσοδό της σε ένα πέμπτο οικόπεδο, στο λεγόμενο Block 10 στα ανοιχτά του Κυπαρισσιακού Κόλπου, στη θαλάσσια περιοχή του νοτίου Ιονίου Πελάγους, που μέχρι σήμερα είχε η Hellenic Energy, ανακοίνωσε σήμερα (15/6) ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου σε τηλεοπτική συνέντευξη που παραχώρησε.

Πιο συγκεκριμένα, ο κ. Παπασταύρου -μιλώντας στον ΑΝΤ1- τόνισε ότι η είσοδος της Chevron σε πέμπτο θαλάσσιο οικόπεδο της χώρας μας, έρχεται μετά την είσοδό της στα δύο θαλάσσια οικόπεδα νοτίως της Κρήτης και στα δύο νοτίως της Πελοποννήσου και αυξάνει την παρουσία της Chevronστην Ελλάδα. Συγκεκριμένα, οριστικοποιήθηκαν όλες οι διαδικασίες, κατόπιν του αιτήματος από τις εταιρείες Chevron και HELLENiQ ENERGY για συμμετοχή και της Chevron στην παραχώρηση ΠΕΡΙΟΧΗ 10 (Block 10), καθώς και για τη μεταβίβαση του ρόλου του εντολοδόχου από την HELLENiQ ENERGY στη Chevron. Όπως είπε ο Υπουργός, «σήμερα το μεσημέρι θα γίνει συνάντηση στο Υπουργείο για την επισημοποίηση της συμφωνίας αυτής, η οποία αφορά σε οικόπεδο έξω από τον Κυπαρισσιακό Κόλπο. Η εξέλιξη αυτή δείχνει το ενδιαφέρον για την αύξηση της παρουσίας της Chevronστη χώρα μας και ουσιαστικά μας φέρνει πιο κοντά στην προσπάθεια εκμετάλλευσης στον τομέα των υδρογονανθράκων», επεσήμανε, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι η πρώτη ερευνητική γεώτρηση θα γίνει τον Φεβρουάριο του 2027, στο Βορειοδυτικό Ιόνιο, από την Κοινοπραξία ExxonMobil-Energean-HelleniqEnergy.

Σχολιάζοντας τις εξελίξεις στον πόλεμο Ιράν-ΗΠΑ,ανέφερε ότι υπάρχει άμεση αποκλιμάκωση της πολεμικής σύρραξης, ενώ σύμφωνα με τις πληροφορίες, ανοίγουν και τα Στενά του Ορμούζ. «Ήδη, αυτό οι αγορές το έχουν ερμηνεύσει, καθώς στις ασιατικές αγορές το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο πέφτουν 5%. Ουσιαστικά, εάν επιβεβαιωθεί η συμφωνία,αποκαθίσταται η σταθερότητα στην περιοχή, κάτι που θαεπιφέρει μια κανονικότητα στην παγκόσμια οικονομία»,επισήμανε, τονίζοντας ωστόσο παράλληλα, ότι τις συνέπειες του πολέμου θα συνεχίσουμε να τις βλέπουμεγια αρκετές εβδομάδες ή και μήνες ακόμα. Παράλληλα, ο κ. Παπασταύρου τόνισε για άλλη μια φορά, ότι στην Ελλάδα, από την πρώτη στιγμή όλες οι εταιρείες, οι αρμόδιοι φορείς και το Υπουργείο βρέθηκαν γύρω από το ίδιο τραπέζι και έγιναν όλες οι απαραίτητες ενέργειες ώστε να υπάρχει ασφάλεια εφοδιασμού της αγοράς.

Αναφερόμενος στο πρόσφατο ταξίδι του στις ΗΠΑ, ο κ. Παπασταύρου τόνισε ότι εκεί επιβεβαιώθηκε πως η εργαλειοποίηση της ενέργειας, όποτε και από όπου και όταν γίνεται, είναι καταδικαστέα, ενώ, αναφερόμενος στις χώρες του 3+1 (Ελλάδα, Κύπρο, Ισραήλ και ΗΠΑ), τόνισε ότι επικυρώθηκε η συνεργασία τους για την ανάπτυξη του τομέα της ενέργειας στην Ανατολική Μεσόγειο, με την υιοθέτηση ενός συγκεκριμένου πλαισίου αρχών και κανόνων, το οποίο αποκλείει εκβιαστικές συμπεριφορές και απειλές.

Τέλος, όσον αφορά στις πολεοδομίες, ο κ. Παπασταύρου τόνισε ότι κανένας δεν είναι υπεράνω του νόμου. «Υπάρχει η πρόθεση και η κυβερνητική πολιτική να έρθουν όλα στο φως και αυτό το είπε ο Πρωθυπουργός από την πρώτη στιγμή», ανέφερε χαρακτηριστικά. Τόνισε,δε, ότι, όταν οι πολεοδομίες πήγαν στους Δήμους το 2010, θεωρήθηκε ότι, επειδή έρχονται πιο κοντά στον πολίτη, ήταν μια θετική εξέλιξη στο πλαίσιο της αποκέντρωσης. Ωστόσο, «στην πράξη, αυτό δημιούργησε κενά και αλληλοεπικαλύψεις αρμοδιοτήτων, που, μαζί με την πολυνομία, άφηναν περιθώρια για δυσλειτουργίες, διαφορετικές ερμηνείες και επέτρεπαν να δημιουργηθούν συνθήκες για φαινόμενα αδιαφάνειας». Πρόβλημα που,όπως είπε, διορθώνει ο πρόσφατος Κώδικας Χωροταξίας - Πολεοδομίας «Νικόλαος Ταγαράς», που ουσιαστικά κωδικοποιεί 180 διαφορετικούς νόμους και προεδρικά διατάγματα σε 477 άρθρα. «Τώρα ξέρουμε τι ισχύει», είπε χαρακτηριστικά. Παράλληλα, αναφέρθηκε στη μεγάλη σημασία της μεταρρύθμισης που εισάγει «ένα gov.gr στις πολεοδομίες», «ούτως ώστε να υπάρχει ένα ψηφιακό αποτύπωμα του φακέλου και του οικοπέδου και άρα ο ανθρώπινος παράγοντας, όπως έγινε παλαιότερα και με τις εφορίες, να περιορίζεται».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dj9drxjsoq8h?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Τελευταία τροποποίηση στις 15/06/2026 - 12:23
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