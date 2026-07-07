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ΔΕΗ: Ο απόλυτος ψηφιακός προορισμός για μουσική, πολιτισμό και αθλητισμό με την ενέργεια
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
15:59 - 07 Ιουλ 2026

ΔΕΗ: Ο απόλυτος ψηφιακός προορισμός για μουσική, πολιτισμό και αθλητισμό με την ενέργεια

Reporter.gr Newsroom
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Το energyoutloud.gr, ο νέος ψηφιακός προορισμός από τη ΔΕΗ, συγκεντρώνει όλα όσα αξίζει να γνωρίζει κανείς για τις σημαντικότερες μουσικές, πολιτιστικές και αθλητικές διοργανώσεις σε όλη την Ελλάδα.

Μέσα από το νέο site που έχει δημιουργήσει η ΔΕΗ, οι επισκέπτες του μπορούν να ανακαλύπτουν ξεχωριστά events σε όλη την Ελλάδα όπως συναυλίες, φεστιβάλ, παραστάσεις και κορυφαία αθλητικά γεγονότα, να ενημερώνονται για αποκλειστικές εμπειρίες και να συμμετέχουν σε διαγωνισμούς για προσκλήσεις και δώρα.

Το περιεχόμενο του energyoutloud.gr οργανώνεται σε τρεις βασικές θεματικές ενότητες: Μουσική, Πολιτισμός και Αθλητισμός. Σε κάθε μία από τις τρεις αυτές κατηγορίες, οι επισκέπτες μπορούν να ενημερώνονται για τις μεγαλύτερες διοργανώσεις, τις κορυφαίες πολιτιστικές εκδηλώσεις και παραστάσεις, καθώς επίσης να βρίσκουν τις σημαντικότερες αθλητικές διοργανώσεις και δράσεις που στηρίζει η ΔΕΗ, από το 3×3 μπάσκετ και την ποδηλασία έως μοναδικές εμπειρίες για κάθε φίλο του αθλητισμού.

Παράλληλα, οι επισκέπτες του website έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε διαγωνισμούς και να διεκδικούν προσκλήσεις για να ζήσουν από κοντά την εμπειρία των μεγαλύτερων μουσικών, πολιτιστικών και αθλητικών events της χρονιάς. Κάθε κατηγορία περιλαμβάνει επίσης άρθρα και αφιερώματα, αναδεικνύοντας στιγμές που έφεραν το κοινό πιο κοντά στη μουσική, την τέχνη και τον αθλητισμό και προσέφεραν αξέχαστες στιγμές γεμάτες ενέργεια, συγκίνηση, δράση και ένταση.

Ξεχωριστή θέση στο νέο site κατέχει η ενότητα «Νέα», μέσα από την οποία οι επισκέπτες μπορούν να μαθαίνουν πρώτοι, όλα τα νέα για τις εκδηλώσεις, τους διαγωνισμούς, τις συνεργασίες και τις Energy Out Loud εμπειρίες. Παράλληλα, στη στήλη «Η agenda της εβδομάδας συγκεντρώνονται οι εκδηλώσεις που ξεχωρίζουν, αποτελώντας έναν εύχρηστο οδηγό για όσα αξίζει να παρακολουθήσει κανείς.

Αυτή την περίοδο, όσοι επισκέπτονται το site μπορούν επίσης να συμμετέχουν σε διαγωνισμούς, διεκδικώντας προσκλήσεις για μοναδικές εμπειρίες σε μουσικές, πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις. Συγκεκριμένα, μπορούν να διεκδικήσουν διπλές προσκλήσεις για να απολαύσουν την παράσταση «Μήδεια», σε σκηνοθεσία Nikita Milivojevic στο Φεστιβάλ Δάσους καθώς, επόισης να παρακολουθήσουν την παράσταση «Οι Βάκχες», σε σκηνοθεσία Javor Gardev, στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.

Πίσω από τις μοναδικές εμπειρίες του Energy Out Loud βρίσκονται σημαντικές συνεργασίες της ΔΕΗ με κορυφαίους φορείς και διοργανώσεις σε όλη την Ελλάδα. Μέσα από αυτές τις συνεργασίες, η ΔΕΗ προσφέρει στο κοινό πρόσβαση σε ξεχωριστές εμπειρίες και περιεχόμενο που ανανεώνεται διαρκώς.

Μέσα από το energyoutloud.gr, η ΔΕΗ δημιουργεί έναν σύγχρονο ψηφιακό προορισμό για όλους όσοι θέλουν να ανακαλύπτουν τις σημαντικότερες μουσικές, πολιτιστικές και αθλητικές διοργανώσεις, να ενημερώνονται για όλα τα νέα του Energy Out Loud και να διεκδικούν μοναδικές εμπειρίες. Με κεντρικό μήνυμα «Energy Out Loud», η ΔΕΗ συνεχίζει να δίνει ενέργεια σε εμπειρίες που εμπνέουν, ψυχαγωγούν και φέρνουν τους ανθρώπους πιο κοντά.

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