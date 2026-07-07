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Η DeepSeek ετοιμάζει το δικό της «όπλο» τεχνητής νοημοσύνης – Στόχος η κυριαρχία στα AI chips
Τεχνολογία
16:00 - 07 Ιουλ 2026

Η DeepSeek ετοιμάζει το δικό της «όπλο» τεχνητής νοημοσύνης – Στόχος η κυριαρχία στα AI chips

Reporter.gr Newsroom
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Η κινεζική νεοφυής εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης DeepSeek αναπτύσσει το δικό της τσιπ τεχνητής νοημοσύνης, σύμφωνα με τρία άτομα που γνωρίζουν το θέμα. Η κίνηση αυτή θα μπορούσε να μειώσει την εξάρτησή της από τα τσιπ της Nvidia και της Huawei, στα οποία μέχρι σήμερα βασίζεται για την εκπαίδευση και τη λειτουργία των παγκοσμίως δημοφιλών μοντέλων της.

Το νέο τσιπ σχεδιάζεται για συμπερασματική επεξεργασία (inference) — δηλαδή το στάδιο κατά το οποίο ένα ήδη εκπαιδευμένο μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης παράγει απαντήσεις για τους χρήστες — και όχι για την εκπαίδευση νέων μοντέλων, ανέφεραν οι πηγές.

Αν η προσπάθεια στεφθεί με επιτυχία, η επέκταση της DeepSeek στον τομέα των ημιαγωγών θα αποτελέσει σημαντική στρατηγική αλλαγή για μια εταιρεία που στην Κίνα θεωρείται πρωταθλήτρια της τεχνητής νοημοσύνης. Παράλληλα, θα μπορούσε να εντείνει τις προκλήσεις για τον κινεζικό τεχνολογικό κολοσσό Huawei, όπως μεταίδει το Reuters.

Η μετοχή της Nvidia υποχώρησε περίπου 2% στις προσυνεδριακές συναλλαγές.

Η DeepSeek απέκτησε παγκόσμια αναγνώριση πριν από περισσότερο από έναν χρόνο, όταν κυκλοφόρησε δύο ιδιαίτερα αποδοτικά μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης που έγιναν viral διεθνώς, προκαλώντας έκπληξη στη Silicon Valley και στην Ουάσιγκτον.

Η εταιρεία ήταν μέχρι σήμερα γνωστή κυρίως για τις τεχνολογικές καινοτομίες της στα μοντέλα AI και όχι για την εμπορική αξιοποίηση της τεχνολογίας της.

Παρότι οι λύσεις της Huawei εξακολουθούν να υπολείπονται σημαντικά των πιο προηγμένων τσιπ της Nvidia, οι αμερικανικοί περιορισμοί στις εξαγωγές προς την Κίνα βοήθησαν τη Huawei να αποκτήσει περίπου το μισό της εγχώριας αγοράς τσιπ τεχνητής νοημοσύνης, αξίας περίπου 50 δισ. δολαρίων, προμηθεύοντας τη DeepSeek και άλλους κορυφαίους παίκτες του κλάδου.

Ωστόσο, η κυριαρχία της Huawei στην αγορά ήδη περιορίζεται, καθώς ανταγωνιστές όπως η Alibaba Group και η Baidu αναπτύσσουν τα δικά τους τσιπ AI και κερδίζουν μερίδιο αγοράς.

Η προσπάθεια της DeepSeek να μπει σε αυτή την κούρσα βρίσκεται ακόμη σε αρχικό στάδιο. Η εταιρεία έχει έρθει σε επαφή με εξωτερικούς συνεργάτες και διεξάγει συζητήσεις με εταιρείες σχεδιασμού τσιπ, κατασκευής ημιαγωγών και μνήμης, σύμφωνα με τις τρεις πηγές. Η διαδικασία ξεκίνησε περίπου πριν από έναν χρόνο, ανέφερε μία από αυτές.

Η εταιρεία, που εδρεύει στη Χανγκτσόου, έχει επίσης αυξήσει τους τελευταίους μήνες τις προσλήψεις μηχανικών σχεδιασμού τσιπ, αν και η στελέχωση γίνεται διακριτικά, χωρίς δημόσιες αγγελίες εργασίας.

Και οι τρεις πηγές ζήτησαν να μην κατονομαστούν, καθώς οι πληροφορίες δεν έχουν δημοσιοποιηθεί. Παρά το γεγονός ότι έχει γίνει σύμβολο των κινεζικών φιλοδοξιών στον χώρο της AI, η DeepSeek διατηρεί χαμηλό προφίλ και δεν απάντησε σε αίτημα για σχόλιο.

Ακολουθώντας μια παγκόσμια τάση

Με την ανάπτυξη ενός δικού της τσιπ, η DeepSeek θα ακολουθούσε την πορεία άλλων εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης διεθνώς, οι οποίες επιδιώκουν μεγαλύτερο έλεγχο του υλικού (hardware) πάνω στο οποίο λειτουργούν τα μοντέλα τους και μικρότερη εξάρτηση από την Nvidia.

Η OpenAI παρουσίασε πρόσφατα το Jalapeno, το πρώτο της προσαρμοσμένο τσιπ για inference, το οποίο αναπτύχθηκε σε συνεργασία με την Broadcom, ενώ η Anthropic εξετάζει επίσης την ανάπτυξη δικών της τσιπ AI.

Για τη DeepSeek, η προσπάθεια έχει και μια επιπλέον στρατηγική διάσταση. Οι αμερικανικοί περιορισμοί εξαγωγών εμποδίζουν τις κινεζικές εταιρείες να αποκτούν τα πιο προηγμένα τσιπ της Nvidia, ενώ το Πεκίνο πιέζει τις κορυφαίες εταιρείες τεχνολογίας της χώρας να δημιουργήσουν εγχώριες εναλλακτικές λύσεις.

Ο ιδρυτής της DeepSeek, Liang Wenfeng, είχε αναφέρει σε σπάνια συνέντευξή του το 2024 ότι οι περιορισμοί στις εξαγωγές τσιπ αποτελούν σημαντική πρόκληση για την εταιρεία.

Η DeepSeek έχει χρησιμοποιήσει τόσο τσιπ της Nvidia όσο και της Huawei. Η εταιρεία έχει δηλώσει ότι το βασικό μοντέλο πάνω στο οποίο βασίστηκε το R1, το μοντέλο συλλογιστικής που προκάλεσε πτώση στις αμερικανικές τεχνολογικές μετοχές τον Ιανουάριο του 2025 λόγω της χαμηλού κόστους απόδοσής του, εκπαιδεύτηκε με το τσιπ Nvidia H800, μια έκδοση ειδικά σχεδιασμένη για την κινεζική αγορά, η οποία απαγορεύτηκε από την Ουάσιγκτον στα τέλη του 2023.

Έκτοτε, η DeepSeek έχει στραφεί περισσότερο προς τη Huawei. Τον Απρίλιο κυκλοφόρησε το μοντέλο V4, προσαρμοσμένο για τα τσιπ Ascend της Huawei, ενώ η Huawei ανέφερε ότι οι επεξεργαστές της χρησιμοποιήθηκαν σε μέρος της εκπαίδευσης του V4-Flash, μιας ελαφρύτερης έκδοσης του μοντέλου.

Στόχος η αγορά του inference

Ένα τσιπ inference της DeepSeek θα στόχευε στο ταχύτερα αναπτυσσόμενο τμήμα της αγοράς υπολογιστικής ισχύος για AI.

Καθώς οι εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης εξαπλώνονται, όλο και μεγαλύτερο μέρος της υπολογιστικής εργασίας μετατοπίζεται από την εκπαίδευση μοντέλων στη λειτουργία τους στην πράξη. Για αυτή τη χρήση απαιτούνται εξειδικευμένα τσιπ που μπορούν να είναι φθηνότερα και πιο ενεργειακά αποδοτικά από τις γενικής χρήσης GPU.

Ωστόσο, δεν υπάρχει καμία εγγύηση επιτυχίας. Ο σχεδιασμός ενός ανταγωνιστικού τσιπ AI απαιτεί συνήθως χρόνια εργασίας και σημαντικά κεφάλαια. Η κατασκευή αποτελεί επίσης μεγάλο εμπόδιο, καθώς οι ΗΠΑ περιορίζουν την πρόσβαση κινεζικών εταιρειών σε προηγμένα εργοστάσια παραγωγής ημιαγωγών στο εξωτερικό, ενώ ξεχωριστοί περιορισμοί έχουν μειώσει την πρόσβαση της Κίνας σε μνήμες υψηλού εύρους ζώνης (HBM), οι οποίες είναι κρίσιμο εξάρτημα για τα τσιπ inference.

Η προσπάθεια της DeepSeek για ανάπτυξη τσιπ συμπίπτει με την πρώτη είσοδο της εταιρείας στη χρηματοδότηση από εξωτερικούς επενδυτές. Η εταιρεία επρόκειτο να συγκεντρώσει 7 δισ. δολάρια στον πρώτο γύρο χρηματοδότησής της, με αποτίμηση μεταξύ 52 και 59 δισ. δολαρίων, αλλάζοντας έτσι τη μέχρι σήμερα στρατηγική της να αποφεύγει την εξωτερική χρηματοδότηση.

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