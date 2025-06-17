Χρηματιστήριο: Αλλαγή της ψυχολογίας των επενδυτών - Τέταρτη πτώση με τραπεζικές πιέσεις

Εμφανής η αλλαγή επενδυτικής συμπεριφοράς στη χρηματιστηριακή αγορά την Τρίτη (17/6), με τους επενδυτές να επαναξιολογούν τις δυσάρεστες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, παίρνοντας τα μέτρα τους (αυξημένα μετρητά, στροφή σε περισσότερο αμυντικογενείς μετοχές) με αποτέλεσμα και την υποχώρηση του ΓΔ στις 1816 μονάδες -0.97%, πάνω από την κρίσιμη μηνιαία στήριξη των 1807 μονάδων.

Αντίστροφη από την χθεσινή εικόνα και στον τραπεζικό κλάδο (ΔΤΡ -1,16%) με μεγαλύτερες πιέσεις σε ΠΕΙΡ -1,3% και ΕΥΡΩΒ -1,4% ενώ στις υπόλοιπες μετοχές του FTSE (-1,08%) η αναλογία ήταν συντριπτικά υπέρ των καθοδικών με μόλις 5 ανοδικές (ΜΟΗ +0,24%, ΔΑΑ +1%, ΕΛΠΕ +0,77%, ΕΥΔΑΠ +0,17%,Optima +0.1% ) και σημαντική πτώση σε ΔΕΗ -1,8%, ΑΡΑΙΓ -2,14%, ΛΑΜΔΑ -2,2%, ΕΛΧΑ -1,2%, ΟΠΑΠ -1.2% , ΑΚtr -1% και μετά από αρκετό διάστημα στο κόκκινο η ΕΕΕ -1,57%.

Καλύτερη αναλογικά η κατάσταση στην μεσαία (FTSEM +0,06%) με θετικές τον ΑΔΜΗΕ +2,16%, ΟΛΘ +1,98% και ΚΟΥΕΣ +2,59% , σε ελεγχόμενη υποχώρηση η ΙΝΤΕΚ -0,9%, ΙΝΤΚΑ -1,9% και ΑΒΑΞ -0,7% την ώρα που στην χαμηλή όλες οι φετινές εισαγωγές (ΑΕΜ -0,85%, ΦΑΙΣ -3,8% , QLCO -2,6%) έκλεισαν με απώλειες.

Οι ειδήσεις που έρχονται – φιλτραρισμένες ή μή – από την ΜΑ δείχνουν μια σύρραξη σε πλήρη εξέλιξη, με τα τελευταία Ιρανικά χτυπήματα (βαλλιστικών πυραύλων στο αρχηγείο της Μοσάντ) να επιβεβαιώνουν αυτούς που πίστευαν ότι το καθεστώς έχει ακόμα σημαντικές δυνάμεις στην φαρέτρα του και παρά τις όποιες απώλειες σε συστήματα,ανθρώπινο δυναμικό ή/και ηθικό παραμένει υπολογίσιμος αντίπαλος και με αποθέματα στρατηγικών όπλων.

Η μόνη βεβαιότητα στην τρέχουσα συγκυρία είναι ότι και οι δύο πλευρές – για εντελώς διαφορετικούς λόγους ‘παίζουν τα ρέστα τους’ με τις εκκλήσεις για εκεχειρία και παύση των εχθροπραξιών να μην εισακούονται και τις ανησυχίες ιδιαίτερα για την Ελλάδα που εκτός από χώρα σύμμαχος, το Ισραήλ είναι και σημαντική πηγή τουριστικού εισοδήματος (οι εκτιμήσεις έκαναν λόγο για μεγάλη αύξηση των τουριστικών ροών από το Ισραήλ σε πάνω από 1,1 εκ. ταξιδιώτες με εκτιμώμενες εισπράξεις άνω των 650 εκ.). Σε περίπτωση μεγάλης διάρκειας της σύγκρουσης θα επηρεαστούν σημαντικά Κρήτη, Ρόδος, Αθήνα και Ιωάννινα.

Σε διεθνές επίπεδο οι ανησυχίες καθόρισαν την πορεία των δεικτών με καθολική υποχώρηση (Dax -0,9%, Cac -0,75% ) και με τον προβληματισμό να αυξάνεται περαιτέρω στην περίπτωση που υπάρξουν προσκόμματα και στην ναυσιπλοία / εφοδιαστική αλυσίδα, πέρα της αυξημένης τιμής του πετρελαίου.

Στα θετικά της συνεδρίασης ο σχετικά χαμηλός όγκος συναλλαγών (στα 154 εκ.) με πακέτα της ΔΕΗ στο φινάλε, καθώς και η διακράτηση της μηνιαίας στήριξης. Στα αρνητικά εκτός των παραπάνω πρέπει να προσθέσουμε και την αλλαγή της ψυχολογίας των επενδυτών που φαίνεται να φθίνει σταδιακά εξαιτίας του φόβου ευρύτερης σύγκρουσης.

Νάσος Κουμέττης

Hellenic Asset Management

Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης