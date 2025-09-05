ΥΠΑΑΤ: Παράταση έως 30 Σεπτεμβρίου για τις επενδύσεις στη μεταποίηση αγροτικών προϊόντων

Η απόφαση για την παράταση ελήφθη έπειτα από συνεργασία του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστα Τσιάρα με τη Γενική Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών του ΥΠΑΑΤ, Αργυρώ Ζέρβα.
Δεδομένου ότι η 31η Δεκεμβρίου 2025 αποτελεί την τελική ημερομηνία για την καταβολή επιλέξιμων δαπανών στο πλαίσιο του ΠΑΑ, σύμφωνα με τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η παράταση κρίθηκε απαραίτητη προκειμένου:
- να ολοκληρωθούν έγκαιρα οι διοικητικοί έλεγχοι,
- να επιτευχθεί η μέγιστη απορρόφηση των διαθέσιμων ευρωπαϊκών πόρων.
Οι Δράσεις 4.2.1 και 4.2.2 στοχεύουν στην ενίσχυση επενδύσεων που προσθέτουν αξία στα γεωργικά προϊόντα μέσω:
- καινοτόμων τεχνολογιών και φιλικών προς το περιβάλλον διαδικασιών,
- περιορισμού του αποτυπώματος κλιματικής αλλαγής,
- δημιουργίας και διατήρησης θέσεων εργασίας,
- προστασίας της ανθρώπινης υγείας.
Οι σχετικές τροποποιήσεις των αποφάσεων ένταξης έχουν ήδη αναρτηθεί στις επίσημες ιστοσελίδες:
- του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων: www.minagric.gr
- και του Στρατηγικού Σχεδίου ΚΑΠ: www.agrotikianaptixi.gr