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ΥΠΑΑΤ: Παράταση έως 30 Σεπτεμβρίου για τις επενδύσεις στη μεταποίηση αγροτικών προϊόντων
ΑΓΡΟΤΙΚΑ
20:58 - 05 Σεπ 2025

ΥΠΑΑΤ: Παράταση έως 30 Σεπτεμβρίου για τις επενδύσεις στη μεταποίηση αγροτικών προϊόντων

Reporter.gr Newsroom
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Παρατείνεται έως την Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2025 στις 23:59 η προθεσμία ολοκλήρωσης της υλοποίησης για τις πράξεις που έχουν ενταχθεί στις Δράσεις 4.2.1 και 4.2.2 του Υπομέτρου 4.2 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014–2022, οι οποίες αφορούν επενδύσεις στη μεταποίηση, εμπορία ή/και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων.

Η απόφαση για την παράταση ελήφθη έπειτα από συνεργασία του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστα Τσιάρα με τη Γενική Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών του ΥΠΑΑΤ, Αργυρώ Ζέρβα.

Δεδομένου ότι η 31η Δεκεμβρίου 2025 αποτελεί την τελική ημερομηνία για την καταβολή επιλέξιμων δαπανών στο πλαίσιο του ΠΑΑ, σύμφωνα με τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η παράταση κρίθηκε απαραίτητη προκειμένου:

  • να ολοκληρωθούν έγκαιρα οι διοικητικοί έλεγχοι,
  • να επιτευχθεί η μέγιστη απορρόφηση των διαθέσιμων ευρωπαϊκών πόρων.

Οι Δράσεις 4.2.1 και 4.2.2 στοχεύουν στην ενίσχυση επενδύσεων που προσθέτουν αξία στα γεωργικά προϊόντα μέσω:

  • καινοτόμων τεχνολογιών και φιλικών προς το περιβάλλον διαδικασιών,
  • περιορισμού του αποτυπώματος κλιματικής αλλαγής,
  • δημιουργίας και διατήρησης θέσεων εργασίας,
  • προστασίας της ανθρώπινης υγείας.

Οι σχετικές τροποποιήσεις των αποφάσεων ένταξης έχουν ήδη αναρτηθεί στις επίσημες ιστοσελίδες:

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