Καθυστερούν κι άλλο οι επιδοτήσεις αγροτών – Η κυβέρνηση ζητά... υπομονή

«Θα έχουμε πράγματι κάποιες καθυστερήσεις. Ζητάμε την υπομονή τους» ανέφερε ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Χρήστος Κέλλας, σε σχέση με το ζήτημα των καθυστερήσεων στις πληρωμές των επιδοτήσεων στους αγρότες.

Η κυβέρνηση δηλώνει πως αντιλαμβάνεται πλήρως τη δυσαρέσκεια των αγροτών, αλλά οι καθυστερήσεις δεν μπορούν να αποφευχθούν.

«Καταλαβαίνουμε το δίκιο τους γιατί ξεκινάει η νέα καλλιεργητική περίοδος, τα έξοδα είναι αυξημένα και δεν έχουν πληρωθεί. Όμως αυτή τη φορά τους ελέγχους θα τους διεκπεραιώσει η ΑΑΔΕ και έχουμε αυτό το θέμα των καθυστερήσεων» , σημείωσε χαρακτηριστικά ο κ. Κέλλας στο κρατικό ραδιόφωνο.

«Το θέμα έχει αναλάβει ο κ. Χατζηδάκης, ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, με τον νέο πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, τον κ. Καββαδά, ο οποίος προέρχεται από την ΑΑΔΕ- γιατί ως γνωστόν έχει περάσει στην ΑΑΔΕ ο ΟΠΕΚΕΠΕ- και τον υπουργό, τον κ. Τσιάρα» επισήμανε ο κ. Κέλλας, επιβεβαιώνοντας ότι ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης μεταβαίνει στις Βρυξέλλες για το θέμα των επιδοτήσεων.

Να σημειωθεί πως δεν έχουν γίνει πληρωμές που ήταν προγραμματισμένες για τις 30 Ιουνίου και οι αγρότες ακόμα περιμένουν...

Πιο συγκεκριμένα εκκρεμούν επιδοτήσεις για τα παλιά βιολογικά προϊόντα, τη βιολογική κτηνοτροφία, τη γεωργία και μελισσοκομία, το πρόγραμμα Κομφούζιο και άλλα. Μένει ακόμα να πληρωθούν το πρόγραμμα για την ενίσχυση των ζωοτροφών στους κτηνοτρόφους, αλλά και τα φερτά υλικά που αφορά τη Θεσσαλία λόγω Ντάνιελ.

Για όλα τα παραπάνω η κυβέρνηση διαμηνύει στους αγρότες πως πρέπει να περιμένουν, καθώς η ΕΕ ελέγχει τη διαδικασία και υπάρχει κίνδυνος, αν δεν τηρηθούν οι νόμιμες διαδικασίες να χαθούν επιδοτήσεις.

Αυτά βέβαια συμβαίνουν λόγω του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ τον οποίο η κυβέρνηση θεωρεί διαχρονική παθογένεια...