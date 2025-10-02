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Πειραιώς Αύξηση 1,47% του δείκτη τιμών αγροτικών προϊόντων τον Σεπτέμβριο
ΑΓΡΟΤΙΚΑ
11:04 - 02 Οκτ 2025

Πειραιώς Αύξηση 1,47% του δείκτη τιμών αγροτικών προϊόντων τον Σεπτέμβριο

Reporter.gr Newsroom
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Νέα ιστορικά υψηλά κατέγραψαν οι κύριες διεθνείς μετοχικές αγορές, παρά τη γεωπολιτική αστάθεια, μετά την απόφαση της Fed να μειώσει τα επιτόκια για πρώτη φορά από τον Δεκέμβριο του 2024, με τον Πρόεδρό της να αναφέρεται σε αυτήν ως μια προληπτική μείωση για τον περιορισμό των κινδύνων από την επιβράδυνση της αγοράς εργασίας Απόφαση, η οποία επηρέασε πτωτικά τις αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων τόσο της 2ετίας όσο και της 10ετίας, καθιστώντας τα λιγότερο ελκυστικά, αλλά και το αμερικανικό νόμισμα για το οποίο μειώθηκε η ζήτησή του θέτοντας σε πτωτική πίεση την τιμή του. Η διολίσθηση, όμως, του δολαρίου προσέφερε στήριξη στις τιμές των εμπορευμάτων, των βιομηχανικών και πολύτιμων μετάλλων, καθώς και στην ενέργεια, σύμφωνα με την Τράπεζα Πειραιώς.

Αναλυτικότερα, όπως υπογραμμίζεται σε ανάλυση της συστημικής, το γενικότερο θετικό κλίμα στις διεθνείς κεφαλαιαγορές επηρέασε και τον δείκτη των αγροτικών προϊόντων, η τιμή του οποίου ενισχύθηκε, αν και σε επιμέρους αγροτικά προϊόντα η εικόνα σε σχέση με τις τιμές τους ήταν μικτή. Συγκεκριμένα, οι τιμές στο σιτάρι, στο καλαμπόκι και στη σόγια ενισχύθηκαν, ενώ αντίθετα οι τιμές στη ζάχαρη, στο βαμβάκι, στο χυμό πορτοκαλιού, στα βοοειδή και στο ρύζι υποχώρησαν.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις των αναλυτών, η σύναψη εμπορικών συμφωνιών από τις ΗΠΑ με τους βασικούς εμπορικούς εταίρους της, καθώς και η 90ήμερη παράταση της εκεχειρίας με την Κίνα έως τις 10 Νοεμβρίου, έχουν συμβάλει σημαντικά στη μείωση της αβεβαιότητας στις διεθνείς αγορές. Εξελίξεις, οι οποίες ενισχύουν τις προσδοκίες της αγοράς για πιθανή βελτίωση των σχέσεων μεταξύ ΗΠΑ-Κίνας και οι οποίες μπορεί να επιφέρουν ισχυρότερο ρυθμό ανάπτυξης για την Κίνα και για το 2026 (εκτιμήσεις της αγοράς για 5% ρυθμό ανάπτυξης το 2025). Όσον αφορά τις καιρικές συνθήκες, σύμφωνα με το ΝΟΑΑ, είναι πιθανή μια μετάβαση από τις ουδέτερες μέχρι στιγμής, στο φαινόμενο La Niña τους επόμενους μήνες με αυξημένη πιθανότητα το τρίμηνο Οκτωβρίου-Δεκεμβρίου 2025 και περιορισμό του κατά το χρονικό διάστημα Δεκεμβρίου 2025-Φεβρουαρίου 2026.

Η ενισχυμένη κατανάλωση, καθώς και οι προσδοκίες ενίσχυσης των εισαγωγών σιταριού από την Κίνα δύναται να υπερισχύσουν της προσφοράς, ενισχύοντας τις τιμές στο σιτάρι. Για τη ζάχαρη είναι πιθανή η αντιστροφή της πτωτικής πορείας της τιμής, καθώς εκτιμάται ότι στα τρέχοντα επίπεδα τιμών αρκετοί αρνητικοί παράγοντες, όπως οι χαμηλές τιμές ενέργειας, οι δασμοί και το παραγωγικό πλεόνασμα δείχνουν να έχουν ενσωματωθεί στην τιμή. Η μειωμένη παραγωγή και η αυξημένη κατανάλωση (ζήτηση για αιθανόλη λόγω της χαμηλής τιμής) δύναται να ενισχύσουν την τιμή του καλαμποκιού. Για τον χυμό πορτοκαλιού η αναμενόμενη ενισχυμένη βραζιλιάνικη παραγωγή πορτοκαλιών δύναται να υπερισχύσει των υφιστάμενων παραγωγικών προκλήσεων – δασμολογικών πολιτικών. Για το βαμβάκι οι ενισχυμένες παραγωγικές προοπτικές και οι συγκρατημένες αναπτυξιακές προοπτικές πιθανά να διατηρήσουν την πτωτική πίεση στην τιμή του. Η συρρίκνωση της προσφοράς σε συνδυασμό με ενίσχυση των κινεζικών εισαγωγών δύναται να προσφέρει στήριξη στην τιμή της σόγιας. Οι τιμές στα βοοειδή δύναται να συνεχίσουν να ευνοούνται εξαιτίας περιορισμού της προσφοράς, εξαγωγών και ενισχυμένης ζήτησης. Για το ρύζι η αναμενόμενη αυξημένη εξαγωγική δραστηριότητα, λόγω της ενισχυμένης προσφοράς, δύναται να διατηρήσει την πτωτική πίεση στην τιμή του.

Σε μηνιαίο επίπεδο, τον Σεπτέμβριο 2025, ο δείκτης των αγροτικών προϊόντων κινήθηκε ανοδικά (1,47%) για δεύτερο συνεχόμενο μήνα, ενώ μεγαλύτερη ήταν η ενίσχυση στον δείκτη εμπορευμάτων (+3,21%). Ως πιθανοί λόγοι της απόκλισης μπορεί να αναφερθούν η υπερβάλλουσα ζήτηση, η υποχώρηση του δολαρίου και η απουσία εντάσεων στις διεθνείς εμπορικές σχέσεις συμβάλλοντας θετικά στη διατήρηση της σταθερότητας στην αγορά, με την τεχνική εικόνα του δείκτη να παραμένει σχετικά αρνητική.

Το Δελτίο Τιμών Αγροτικών Προϊόντων, το οποίο υλοποιείται, για τον Αγροτικό Τομέα της Τράπεζας Πειραιώς από τη Μονάδα Οικονομικής Ανάλυσης & Επενδυτικής Στρατηγικής, απευθύνεται σε εξαιρετικά ευρύ κοινό, που δραστηριοποιείται στον αγροδιατροφικό τομέα.

Επισυνάπτεται ολόκληρο το δελτίο της Πειραιώς στο τέλος του κειμένου

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