Τσιάρας: Ποινικές ευθύνες για παράνομους εμβολιασμούς για την ευλογιά - Τα δεδομένα για τις πληρωμές των αγροτών

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας, τόνισε τη Δευτέρα (13/10) τις ποινικές ευθύνες για όσους προβαίνουν σε παράνομους εμβολιασμούς, σημειώνοντας ότι οι καταγγελίες έχουν ήδη διαβιβαστεί στη Δικαιοσύνη, έπειτα από πληροφορίες που ήρθαν στο φως της δημοσιότητας.

Κατά την άφιξή του στο 6ο διεθνές συνέδριο «Tomorrow Tastes Mediterranean 2025» (TTM 2025) στην Καλαμάτα, ο κ. Τσιάρας δήλωσε: «Έχω διαβιβάσει όλες τις δημοσιογραφικές πληροφορίες στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου. Αν πράγματι έχει γίνει εμβολιασμός που δεν βρίσκεται εντός των ορίων της νομιμότητας και ενδεχομένως αποτελεί λόγο για την αναζωπύρωση των κρουσμάτων, τότε πιθανώς πρόκειται για ένα ζήτημα που ενέχει σοβαρές ποινικές ευθύνες». Προσέθεσε ότι «πρόκειται για ζήτημα που θα βρεθεί στην έρευνα της Δικαιοσύνης» και πως «το επόμενο χρονικό διάστημα θα υπάρξει πλήρης διαλεύκανση».

Ο υπουργός επισήμανε ότι η αντιμετώπιση της ευλογιάς απαιτεί τη συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων, όπως το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, οι Περιφέρειες, οι ΔΑΟΚ, οι κτηνοτρόφοι και η Ελληνική Αστυνομία, που πλέον έχει ενεργό ρόλο στην επιτήρηση της εφαρμογής των μέτρων. «Η ευλογιά είναι ένας ανθεκτικός ιός, με μεγάλη διάρκεια ζωής, πάνω από έξι μήνες. Γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια με τη συμμετοχή όλων των φορέων, ώστε να περιοριστεί όσο είναι δυνατόν η εξάπλωσή της», ανέφερε, επισημαίνοντας ότι «υπάρχει μια μικρή μείωση των κρουσμάτων την τελευταία εβδομάδα, όμως η προσπάθεια δεν σταματά». Τόνισε, επίσης, ότι στο Υπουργείο λειτουργεί καθημερινά ειδική taskforce για συντονισμό των ενεργειών παρακολούθησης και ελέγχου, καθώς «εκεί βρίσκεται το κρίσιμο σημείο».

Ο κ. Τσιάρας τόνισε ότι «υπάρχει μια γενικότερη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πως αποζημιώσεις δεν μπορούν να δοθούν αν οι κτηνοτρόφοι δεν τηρούν τα μέτρα βιοασφάλειας» και υπογράμμισε ότι «πρέπει να το καταλάβουμε όλοι μας και να το βάλουμε σε απόλυτη προτεραιότητα».

Αναφερόμενος στη ροή των πληρωμών, ο υπουργός εξήγησε ότι οι καθυστερήσεις οφείλονται στην προσπάθεια εξυγίανσης του ΟΠΕΚΕΠΕ και στη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η πρώτη καταβολή αφορά τη Βιολογική Γεωργία και Μελισσοκομία για τα έτη 2022–2024, ενώ ακολουθούν πληρωμές για αποζημιώσεις ζωοτροφών, εκτάσεις με φερτά υλικά και Βασική Ενίσχυση έως το Νοέμβριο. Ο κ. Τσιάρας υπογράμμισε ότι «με την πληρωμή της βασικής ενίσχυσης θα δημιουργηθεί η δυνατότητα παρακράτησης των πόρων υπέρ του ΕΛΓΑ και θα δοθούν και οι αποζημιώσεις του ΕΛΓΑ», προσθέτοντας ότι «πρόκειται για μια συνολική προσπάθεια που θα οδηγήσει σε έναν ΟΠΕΚΕΠΕ αξιόπιστο και αποτελεσματικό».

Σχετικά με τη Μεσογειακή Διατροφή, ο υπουργός τόνισε ότι αποτελεί βασικό πυλώνα για την ανθεκτικότητα του ελληνικού πρωτογενούς τομέα, αναφέροντας ότι «ό,τι παράγεται στην Ελλάδα – σε έναν τόπο όπου η παραγωγή ταυτίζεται με τη Μεσογειακή Διατροφή – δίνει τη δυνατότητα στο χώρο να αναδειχθεί και να μεγαλώσει ακόμη περισσότερο». Επισήμανε, επίσης, ότι η στρατηγική αυτή «διασφαλίζει τη συνθήκη της βιωσιμότητας του ελληνικού πρωτογενούς τομέα, ενώ ταυτόχρονα μεγιστοποιείται το εισόδημα των Ελλήνων αγροτών».

Ο κ. Τσιάρας υπογράμμισε ότι η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής γεωργίας «δεν μπορεί να βασίζεται στη μαζική παραγωγή αγροτικών προϊόντων, αλλά στην παραγωγή ποιοτικών, μοναδικών προϊόντων, ταυτισμένων με τη Μεσογειακή Διατροφή». Τόνισε, ακόμα, ότι ο πρωτογενής τομέας πρέπει να λειτουργεί με σχεδιασμό και λογική παραγωγής προϊόντων προστιθέμενης αξίας και ότι η κυβέρνηση «αναπτύσσει έναν στρατηγικό σχεδιασμό, αξιοποιώντας το σύνολο των διαθέσιμων πόρων», με μεγάλα αρδευτικά έργα και νέα μικρά εγγειοβελτιωτικά έργα που θα προκηρυχθούν άμεσα για Δήμους και ΤΟΕΒ.