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Απολογισμός ευλογιάς αιγοπροβάτων: 155.220 ζώα θανατώθηκαν σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη
ΑΓΡΟΤΙΚΑ
13:51 - 21 Οκτ 2025

Απολογισμός ευλογιάς αιγοπροβάτων: 155.220 ζώα θανατώθηκαν σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη

Reporter.gr Newsroom
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Εξάπλωση της ζωονόσου του καταρροϊκού πυρετού προβάτων, που δεν μεταδίδεται στον άνθρωπο, και προσβάλλει κυρίως τα πρόβατα και σπανιότερα τα βοοειδή και τις αίγες, με τη μετάδοση να γίνεται έντομα-φορείς*, παρατηρείται στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, με τρία κρούσματα στον Έβρο, ένα στη Ροδόπη, τέσσερα στην Ξάνθη, οκτώ στην Καβάλα και πέντε στη Δράμα.

Αυτό ανέφερε ανέφερε μιλώντας στην ΕΡΤ Κομοτηνής, ο Προϊστάμενος των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας, Νίκος Φωτεινιάς.

Ως εκ τούτου, από τη Διεύθυνση Κτηνιατρικής, οριοθετούνται:

  • ζώνες ελέγχου, ακτίνας 20 χιλιομέτρων γύρω από τις μολυσμένες εκτροφές,
  • ζώνες προστασίας, ακτίνας 100 χιλιομέτρων γύρω από τις μολυσμένες εκτροφές, και
  • ζώνες επιτήρησης, ακτίνας 150 χιλιομέτρων γύρω από τις μολυσμένες εκτροφές.

Οι μετακινήσεις των ζώων περιορίζονται σύμφωνα με τη ζώνη που βρίσκεται η κτηνοτροφική εκμετάλλευση, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που τα ζώα προορίζονται για άμεση σφαγή.

Στις ζώνες προστασίας και επιτήρησης εφαρμόζονται από τις κτηνιατρικές υπηρεσίες τα παρακάτω μέτρα:

  • καταγραφή όλων των εκτροφών ευαίσθητων ειδών (βοοειδών, προβάτων, αιγών), και
  • αυξημένη κλινική επιτήρηση στις εκτροφές ευαίσθητων ειδών, σε συνδυασμό με λήψη δειγμάτων αίματος όπου κρίνεται απαραίτητο, προκειμένου να διερευνηθεί η ανίχνευση του γονιδιώματος του ιού.

Η Διεύθυνση Κτηνιατρικής, για την αποτροπή της εξάπλωσης του νοσήματος καλεί τους κτηνοτρόφους:

  • Όταν παρατηρούν συμπτώματα** της ζωονόσου, να απευθύνονται άμεσα στις κατά τόπους Κτηνιατρικές Υπηρεσίες.
  • Να διενεργούν τακτικούς ψεκασμούς με εντομοαπωθητικά/εντομοκτόνα με σκοπό τον έλεγχο του πληθυσμού των εντόμων-φορέων του ιού | Οι ψεκασμοί πρέπει να εφαρμόζονται τόσο στα ζώα όσο και στις εγκαταστάσεις που αυτά σταυλίζονται, καθώς και στον περιβάλλοντα χώρο.
  • Να αποφεύγουν την κυκλοφορία των ζώων μετά τη δύση του ηλίου, όταν δηλαδή αυξάνεται η δραστηριότητα των εντόμων-φορέων.

Παράλληλα, συστήνεται προληπτικά και συμπληρωματικά των μέτρων καταπολέμησης, ο εμβολιασμός των αιγοπροβάτων σε συνεργασία με ιδιώτη κτηνίατρο.

Θανάτωση ζώου προβλέπεται μόνο ως ευθανασία, για τις περιπτώσεις μη ιάσιμης νόσησης.

Σε περίπτωση νεκρών ζώων απαγορεύεται η διασπορά τους στο περιβάλλον και προβλέπεται η ορθή διαχείρισή τους με καύση σε μονάδες αποτέφρωσης όταν επιτρέπεται από την Κτηνιατρική Υπηρεσία, ή ο ενταφιασμός τους σύμφωνα με την οριζόμενη νομοθεσία.

*Για τη μετάδοση του ιού ευθύνεται το δίπτερο Culicoides, το οποίο απαντάται μέχρι και στη στρατόσφαιρα, και το οποίο ενδημεί στη χώρα μας από το 2016 όταν ο αέρας το μετέφερε από την Αφρική.

**Τα κυριότερα συμπτώματα του καταρροϊκού πυρετού είναι:: Πυρετός άνω των 40.5οC, κατάπτωση, σιαλόρροια, ρινικό έκκριμα, οφθαλμικό έκκριμα, υπεραιμία των βλεννογόνων του στόματος και της μύτης, οίδημα των χειλιών, της γλώσσας ή και ολόκληρου του προσώπου, γλώσσα έντονα κυανωτική (σπανιότερα), χωλότητα, αποβολές και θάνατοι. Το ποσοστό θανάτων ποικίλει από 2%-30%. Πολλά από τα ασθενή ζώα αναρρώνουν.

Συνεχίζονται οι θανατώσεις ζώων λόγω ευλογιάς

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τον κ. Φωτεινιά, οι θανατώσεις ζώων εξ αιτίας της ευλογιάς αιγοπροβάτων στην Περιφέρεια ΑΜ-Θ, έφτασαν τις 155.220. Αναλυτικά ανά Περιφερειακή Ενότητα: 23.000 στην Π.Ε. Έβρου, 40.000 στην Π.Ε. Ροδόπης, 60.000 στην Π.Ε. Ξάνθης, 22.000 στην Π.Ε. Καβάλας, ενώ σημειώθηκε και η πρώτη εστία στην Π.Ε. Δράμας με τη θανάτωση 220 ζώων.

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