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ΟΠΕΚΕΠΕ: Σπείρα έπαιρνε παράνομες επιδοτήσεις - 37 συλλήψεις - Πώς... σήκωσαν €20 εκατ.
ΑΓΡΟΤΙΚΑ
11:40 - 22 Οκτ 2025

ΟΠΕΚΕΠΕ: Σπείρα έπαιρνε παράνομες επιδοτήσεις - 37 συλλήψεις - Πώς... σήκωσαν €20 εκατ.

Reporter.gr Newsroom
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Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις πρωινές ώρες σήμερα (22/10) επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος για παράνομες ενισχύσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ μέχρι τώρα έχουν συλληφθεί 37 άτομα με «λεία» εκατομμυρίων ευρώ. 

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της ΕΡΤ, η επιχείρηση της αστυνομίας λαμβάνει χώρα σε Θεσσαλονίκη, Πέλλα, Έδεσσα, Ιωάννινα, Αττική και Κρήτη, για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιούνταν σε κακουργηματικές απάτες σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και της εθνικής οικονομίας, λαμβάνοντας παράνομα ενισχύσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω ψευδών δηλώσεων.

Μέχρι στιγμής έχουν γίνει 37 συλλήψεις για «κακουργηματικές απάτες σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και της εθνικής οικονομίας, λαμβάνοντας παρανόμως ενισχύσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω ψευδών δηλώσεων, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα ηγετικά μέλη της σπείρας είναι ένας 38χρονος από τα Γιαννιτσά και ένας 36χρονος από την Κρήτη. Ο δεύτερος εργαζόταν σε κέντρα υποδοχής δικαιολογητικών και ο πρώτος δήλωνε αγρότης.

Οι συλλήψεις έγιναν μετά την παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στην Αθήνα και θα παραπεμφθούν ενώπιον της Ευρωπαίας Εισαγγελέως.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, το χρονικό διάστημα για το οποίο έγινε η έρευνα είναι μεταξύ 2018-2022.

Υπολογίζεται πως σε αυτό το χρονικό διάστημα οι εμπλεκόμενοι έλαβαν περίπου 20 εκατομμύρια ευρώ.

Πώς στήθηκε η κομπίνα

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, οι συλληφθέντες έμπαιναν στο σύστημα και έβρισκαν «ορφανά» αγροτεμάχια, δηλαδή αγροτεμάχια που ήταν αδήλωτα.

Στη συνέχεια, τα δήλωναν στο όνομα κάποιου και έτσι έπαιρναν τις επιδοτήσεις.

Τελευταία τροποποίηση στις 22/10/2025 - 14:16
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