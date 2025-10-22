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Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για κύκλωμα ΟΠΕΚΕΠΕ: Απάτη εκατομμυρίων με εικονικά τιμολόγια και πολυτελές life style
ΑΓΡΟΤΙΚΑ
17:24 - 22 Οκτ 2025

Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για κύκλωμα ΟΠΕΚΕΠΕ: Απάτη εκατομμυρίων με εικονικά τιμολόγια και πολυτελές life style

Reporter.gr Newsroom
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To modus operandi της οργάνωσης με τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ περιγράφει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σε σχετική της ανακοίνωση, μέσω της οποία επιβεβαιώνει πως σήμερα πραγματοποιήθηκαν 37 συλλήψεις, με τη δικογραφία να αφορά εγκληματική οργάνωση και κακουργηματική απάτη.  

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η οργάνωση δρούσε με συστηματικό σχέδιο απάτης μεγάλης κλίμακας σε βάρος επιδοτήσεων και σε δραστηριότητες νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

«Η έρευνα αποκάλυψε ότι, τουλάχιστον από το 2018, η ομάδα φέρεται να δραστηριοποιείται σε ολόκληρη την Ελλάδα, με σαφή ιεραρχική δομή, διακριτούς ρόλους και συνεχή δραστηριότητα μέχρι σήμερα», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση.

Οι εμπλεκόμενοι φέρεται να εκμεταλλεύτηκαν διαδικαστικά κενά στην υποβολή Ενιαίων Αιτήσεων Ενίσχυσης (ΕΑΕ) στο πλαίσιο της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ) της ΕΕ, χρησιμοποιώντας πλαστά ή παραπλανητικά έγγραφα για να διεκδικήσουν γεωργικές επιδοτήσεις από τον Ελληνικό Οργανισμό Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικής Βοήθειας Προσανατολισμού και Εγγύησης (ΟΠΕΚΕΠΕ).

Τα μέλη της οργανωμένης εγκληματικής ομάδας είναι, επίσης, ύποπτα για δόλια δήλωση γεωργικών εκτάσεων και βοσκοτόπων που δεν τους ανήκαν ή δεν πληρούσαν τα κριτήρια επιλεξιμότητας. Φέρεται να διόγκωσαν τον αριθμό των ζώων για να αυξήσουν τα δικαιώματά τους σε επιδοτήσεις.

Για να αποκρύψουν την παράνομη προέλευση των εσόδων, πιστεύεται ότι οι ύποπτοι εξέδωσαν εικονικά τιμολόγια, διοχέτευσαν τα χρήματα μέσω πολλαπλών τραπεζικών λογαριασμών και τα «αναμείγνυαν» με νόμιμο εισόδημα. Μέρος των υπεξαιρεθέντων χρημάτων φέρεται να δαπανήθηκε σε είδη πολυτελείας, ταξίδια και οχήματα, για να συγκαλύψουν τα χρήματα ως νόμιμα περιουσιακά στοιχεία.

Κατά τη διάρκεια της προκαταρκτικής έρευνας, 324 άτομα ταυτοποιήθηκαν ως δικαιούχοι επιδοτήσεων, προκαλώντας ζημία άνω των 19,6 εκατομμυρίων ευρώ στον προϋπολογισμό της ΕΕ. Από αυτά, 42 πιστεύεται ότι εμπλέκονται σε αυτήν την υπόθεση και θεωρούνται νυν μέλη της οργανωμένης εγκληματικής ομάδας. Οι περισσότεροι από αυτούς φαίνεται να μην έχουν καμία πραγματική σχέση με τη γεωργία, γεγονός που υποδηλώνει ότι η συμμετοχή τους χρησίμευσε αποκλειστικά για να διευκολύνει την απάτη.

Σημειώνεται ότι οι έρευνες έγιναν με την υποστήριξη της Διεύθυνσης Οικονομικού Εγκλήματος της Διεύθυνσης Καταπολέμησης του Οργανωμένου Εγκλήματος, του τμήματος Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος και του Τμήματος αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος Κρήτης.

Τα μέτρα δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων που αφορούν τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης εφαρμόζονται από την Ελληνική Μονάδα Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών.

Όπως τονίζεται στην ανακοίνωση, όλα τα εμπλεκόμενα πρόσωπα θεωρούνται αθώα μέχρι αποδείξεως του εναντίου στα αρμόδια ελληνικά δικαστήρια.

Σημειώνεται ακόμη ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι η ανεξάρτητη εισαγγελία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι υπεύθυνη για τη διερεύνηση, τη δίωξη και την παραπομπή στη δικαιοσύνη εγκλημάτων κατά των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ.

Υπενθυμίζεται ότι σε μία ακόμη εξέλιξη που συνδέεται με την υπόθεση των επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ, σήμερα (22/10) έγινε γνωστό πως η Αρχή για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομη Δραστηριότητα βρήκε τεράστια αδικαιολόγητα ποσά στο όνομα του «Φραπέ» (Γιώργη Ξυλούρη), ο οποίος ερευνάται για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Τελευταία τροποποίηση στις 22/10/2025 - 17:31
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