Πρωτοψάλτης για ΟΠΕΚΕΠΕ: Οι παραβάτες δεν θα αποζημιωθούν – Στόχος η καταβολή χρημάτων εντός Νοεμβρίου
ΑΓΡΟΤΙΚΑ
12:34 - 01 Νοε 2025

Reporter.gr Newsroom
Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, Σπύρος Πρωτοψάλτης, αναφέρθηκε το Σάββατο (1/11) στην πορεία της ευλογιάς και τα μέτρα αντιμετώπισής της, τονίζοντας την ανάγκη αυστηρών ελέγχων και γρήγορων αποζημιώσεων. Υπογράμμισε ότι οι παραβάτες δεν θα αποζημιωθούν, ενώ στόχος είναι η καταβολή χρημάτων εντός Νοεμβρίου.

Αναλυτικότερα όσα δήλωσε στο MEGA:

Αναφορικά με την ευλογιά, ο κ. Πρωτοψάλτης ανέφερε: «Κάποιες περιοχές πάνε καλύτερα, κάποιες χειρότερα. Αυτή την εβδομάδα για παράδειγμα είχαμε κρούσμα στη Δράμα, το οποίο δείχνει ότι υπάρχει μια διασπορά εξαιτίας της μη τήρησης των μέτρων. Συνελήφθη ο οδηγός στη Ναύπακτο με 200 πρόβατα, παράνομη μεταφορά εντός ζώνης που υπάρχει απαγόρευση μετακίνησης. Συνελήφθησαν στα Τέμπη, δύο άτομα για παράνομη μετακίνηση ζωών. Έχουμε πολύ στενή συνεργασία με την αστυνομία τον τελευταίο καιρό και αποφέρει καρπούς. Και βλέπουμε ότι περνάμε το μήνυμα ότι θα υπάρξουν κυρώσεις. Αυτοί που παραβαίνουν τα μέτρα δεν θα λάβουν αποζημιώσεις. Γιατί αυτοί οι λίγοι, επιτήδειοι και ανεύθυνοι κάνουν κακό σε όλους τους υπολοίπους. Βλέπουμε ότι υπάρχει καθυστέρηση στην αποζημίωση για τα θανατωθέντα ζώα και τις ζωοτροφές. Έρχεται τροπολογία αυτή την βδομάδα που θα μας δίνει την δυνατότητα να τους δίνουμε μία προκαταβολή ώστε να γίνεται ταχύτερα η αποπληρωμή τους».

Προσπαθούμε να καταβάλλουμε τα χρήματα εντός Νοεμβρίου

Και συνέχισε: «Το ότι υπάρχουν αιτήματα που έχουν υποβληθεί και αφορούν στο 2024 και δεν έχουν πληρωθεί ακόμα, απαιτείται ένας έλεγχος. Έχουμε πει να μπει μία κανονικότητα στην καταβολή πληρωμών. Για να πάρουμε τα λεφτά πρέπει να έχουμε ένα αξιόπιστο σύστημα πληρωμών, γι’ αυτό θα κάνουμε την μετάβαση στην ΑΑΔΕ. Πρέπει να γίνονται έλεγχοι, γιατί δυστυχώς δεν γίνονταν. Θα γίνονται συνεχώς πληρωμές, και θα γίνονται και έλεγχοι ταυτόχρονα. Η βασική πληρωμή θα γίνει προφανώς μέχρι τέλος του έτους. Έχουμε πει ότι προσπαθούμε για τέλος Νοεμβρίου. Στις 4 Νοεμβρίου υποβάλλεται το action plan 2 στην Ευρώπη. Πρέπει να εφαρμόσουμε όλα αυτά που έχουμε συμφωνήσει και λέμε στο action plan. Γίνεται ο αγώνας για να εκδοθούν τα χρήματα. Θα γίνει η δουλειά. Μέσα σε μήνες πάμε να λύσουμε προβλήματα δεκαετιών, αυτή είναι η πραγματικότητα. υπάρχουν καθυστερήσεις πληρωμών γιατί γίνονται έλεγχοι για να μην ξαναγίνει ό,τι έχει προκύψει».

«Αυτοί οι επιτήδειοι που έπαιρναν τα χρήματα και τώρα δεν θα τα πάρουν, αυτά τα χρήματα θα επανεπενδυθούν στον πρωτογενή τομέα, δεν θα πάνε χαμένα. Αν δεν περιοριστεί η ευλογιά θα υπάρξουν επιπτώσεις στις τιμές, γιατί τα προϊόντα θα επηρεαστούν. Δεν έχουμε άμεσα lockdown στα αιγοπρόβατα», σημείωσε κλείνοντας ο κ. Πρωτοψάλτης.

Τελευταία τροποποίηση στις 01/11/2025 - 13:16
