Αναβρασμός στους αγρότες - Νέες κινητοποιήσεις και μπλόκα τις επόμενες ημέρες
ΑΓΡΟΤΙΚΑ
12:25 - 19 Νοε 2025

Αναβρασμός στους αγρότες - Νέες κινητοποιήσεις και μπλόκα τις επόμενες ημέρες

Reporter.gr Newsroom
Απόφαση για νέες κινητοποιήσεις έλαβαν στη χθεσινή πανθεσσαλική τους σύσκεψη οι αγρότες. Πιο συγκεκριμένα, από αύριο (20/11) θα πραγματοποιηθούν συγκεντρώσεις στις πλατείες των χωριών στην Καρδίτσα, ενώ από τις 23 του μήνα -μετά τη σύσκεψη στη Νίκαια- οι κινητοποιήσεις αναμένεται να κλιμακωθούν σε όλη τη χώρα και τις εθνικές οδούς. 

Υπενθυμίζεται ότι αγρότες της Θεσσαλίας προετοιμάζονται για δυναμικές κινητοποιήσεις και σχεδιάζουν να στήσουν ένα ενιαίο μπλόκο στη Νίκαια Λάρισας, όπως αναφέρθηκε στη σύσκεψη που έγινε στα Φάρσαλα.

Στο πλευρό των αγροτών, κατά τη διάρκεια της χθεσινής σύσκεψης βρέθηκε χθες (18/11) και ο δήμαρχος Φαρσάλων, κ. Εσκίογλου, αναγνωρίζοντας τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο κλάδος από το αυξανόμενο κόστος παραγωγής και τις καθυστερήσεις των πληρωμών.

Όπως υπογράμμισε χαρακτηριστικά:

«Χωρίς εσάς δεν υπάρχει ύπαιθρος, δεν υπάρχουν Φάρσαλα».

Παράλληλα, ο πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Παλαμά Καρδίτσας, κ. Κώστας Τζέλλας μιλώντας σε συνέντευξή του στα Παραπολιτικά δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να υπάρχουν αγροτικά μπλόκα και κατά την περίοδο των Χριστουγέννων.

Την ίδια στιγμή, σχολιάζοντας τις χθεσινές εξαγγελίες του πρωθυπουργού, ο κ. Τζέλλας εκτίμησε ότι αντιλαμβανόμενοι την «κοροϊδία» των μέτρων περισσότεροι κτηνοτρόφοι, αγρότες και μελισσοκόμοι θα λάβουν μέρος στις κινητοποιήσεις.

«Θέλουν να κάνουν καινούργια τσιφλίκια, να μαζευτεί η γη και η παραγωγή σε χέρια λίγων. Αυτή είναι η πολιτική τους. Το πηγαίνανε σιγά -σιγά τώρα ήρθε η στιγμή να κάνουν μια μεγάλη επίθεση. Μας αφήνουν να δουλεύουμε για να γεμίζουμε χρέη, έτσι ώστε να είμαστε πιο αδύνατοι γιατί όταν θα έρθουν να πάρουν τη γη. Δε θέλουν να την πληρώσουν, θέλουν να την πάρουν τζάμπα, για ένα κομμάτι ψωμί. Αυτό που κάνουν είναι εγκληματικό», σχολίασε ακόμα.

Τέλος, αναφορικά με την ευλογιά των αιγοπροβάτων, ο κ. Τζέλλας επεσήμανε ότι:

«Ευλογιά είχαμε και άλλες χρονιές. Δεν είναι η πρώτη φορά. Το ότι θανάτωσαν όμως τόσα ζώα χωρίς να ενδιαφέρονται καν για τους κτηνοτρόφους είναι επειδή θέλουν να διαλύσουν την κτηνοτροφία και τα μικρά τυροκομεία», όπως χαρακτηριστικά κατέληξε.

Τελευταία τροποποίηση στις 19/11/2025 - 12:45
