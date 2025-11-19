Τσιάρας για ευλογιά: Την επόμενη εβδομάδα η εξειδίκευση των μέτρων για τους κτηνοτρόφους
14:37 - 19 Νοε 2025

Την επόμενη εβδομάδα αναμένεται να ανακοινωθούν οι λεπτομέρειες για τα επιπλέον μέτρα στήριξης προς τους κτηνοτρόφους που έχασαν ζώα λόγω της ευλογιάς, όπως τόνισε σε συνέντευξή του στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας. Η εξειδίκευση των μέτρων έρχεται σε συνέχεια των χθεσινών ανακοινώσεων του Πρωθυπουργού για τη στήριξη του κτηνοτροφικού κλάδου.

Όπως διευκρίνισε ο κ. Τσιάρας, τα νέα μέτρα θα αφορούν κυρίως την κάλυψη απώλειας εισοδήματος για τους κτηνοτρόφους, λειτουργώντας συμπληρωματικά προς τις ήδη καταβαλλόμενες αποζημιώσεις για τα θανατωθέντα ζώα και τις ζωοτροφές. Στόχος είναι η παροχή μιας ουσιαστικής «ανάσας» στον κλάδο, ο οποίος πλήττεται σοβαρά, καθώς οι περιορισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν επιτρέπουν προς το παρόν την ανασύσταση του ζωικού κεφαλαίου.

«Βρισκόμαστε μπροστά στην πραγματική ανάγκη των κτηνοτρόφων, οι οποίοι, μη μπορώντας να ανασυστήσουν το ζωικό τους κεφάλαιο, βρίσκονται σε ένα οικονομικό αδιέξοδο. Οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού δείχνουν την ευαισθησία της κυβέρνησης και του ίδιου προσωπικά σε αυτό το τεράστιο ζήτημα», υπογράμμισε ο Υπουργός.

Συντονισμός και βιοασφάλεια

Η αντιμετώπιση της ευλογιάς βασίζεται σε στενό συντονισμό όλων των εμπλεκομένων, σύμφωνα με τον κ. Τσιάρα. Ήδη έχει συσταθεί η Εθνική Επιστημονική Επιτροπή αντιμετώπισης της νόσου, ενώ η τήρηση αυστηρών μέτρων βιοασφάλειας από τις Περιφέρειες και τους ίδιους τους κτηνοτρόφους αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για τον περιορισμό της εξάπλωσης της ασθένειας.

Ο Υπουργός επισήμανε επίσης την ανάγκη αντιμετώπισης παραβατικών συμπεριφορών, οι οποίες μπορούν να συμβάλουν στη διάδοση της νόσου. «Είμαστε εδώ για να στηρίξουμε τον κτηνοτροφικό κόσμο. Οι δηλώσεις του Πρωθυπουργού ήταν προς αυτή την κατεύθυνση», σημείωσε.

Αποζημιώσεις και προκαταβολή βασικής ενίσχυσης

Στο πλαίσιο της στήριξης των κτηνοτρόφων, έχουν ήδη καταβληθεί αποζημιώσεις για τις ζωοτροφές, δεδομένου ότι τα ζώα αναγκάστηκαν να παραμείνουν σε εγκλεισμό λόγω των περιοριστικών μέτρων.

Παράλληλα, ο κ. Τσιάρας υπενθύμισε ότι ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε την επικείμενη καταβολή της προκαταβολής της βασικής ενίσχυσης από τους πόρους της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής. «Η προσπάθεια επικεντρώνεται να καταβληθεί στο τέλος Νοεμβρίου η προκαταβολή, που αποτελεί το μεγαλύτερο ποσό που δίνεται στον κτηνοτροφικό κόσμο», σημείωσε.

Η κυβέρνηση επιδιώκει με αυτά τα μέτρα να ελαχιστοποιήσει τις οικονομικές επιπτώσεις της ευλογιάς στους παραγωγούς και να διασφαλίσει τη σταθερότητα του κλάδου ενόψει της επανασύστασης του ζωικού κεφαλαίου μόλις επιτραπεί από τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς.

