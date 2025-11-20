Χατζηδάκης: Η Κομισιόν ενέκρινε το σχέδιο δράσης για τον ΟΠΕΚΕΠΕ – Πότε ακολουθούν οι πληρωμές
09:25 - 20 Νοε 2025

Η κυβέρνηση πήρε το βράδυ της Τετάρτης (19/11) το πράσινο φως από την Κομισιόν για το σχέδιο δράσης που κατέθεσε σε σχέση με τις αλλαγές στον ΟΠΕΚΕΠΕ και στο σύστημα διασταυρώσεων και πληρωμών, ανακοίνωσε σήμερα ο Κωστής Χατζηδάκης.

Όπως ανέφερε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης στο ΟΡΕΝ την Πέμπτη (20/11), μετά την έγκριση «πάμε στους υπολογιστές και τον αλγόριθμο για να πληρωθούν οι επιδοτήσεις σε περίπου 10 ημέρες». «Τώρα είναι η πληρωμή της προκαταβολής της βασικής ενίσχυσης – το 70% -που θα πληρωθεί με το υβριδικό σύστημα. Στη συνέχεια με τους αναγκαίους ελέγχους θα πληρωθεί το 30%, υπάρχει το μέτρο 23 για τους αγρότες που πάνω κάτω θα καταβληθεί λίγο μετά. Επίσης μέχρι το τέλος του έτους θα έχουν πληρωθεί μικρότερα προγράμματα» πρόσθεσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης.

Ο κ. Χατζηδάκης εξήγησε, επίσης, ότι οι έλεγχοι φέτος θα γίνουν με ένα υβριδικό σύστημα με δηλώσεις ΑΤΑΚ και ΚΑΕΚ για τους αγρότες και στην κτηνοτροφία θα βασιστούμε σε κάποια στοιχεία ως προς την παραγωγή γάλακτος και κρέατος και την αγορά ζωοτροφών. Αυτά θα είναι τεκμήρια ώστε κατά προσέγγιση για τον αριθμό των ζώων που έχει ο κάθε κτηνοτρόφος».

Παράλληλα «η τεχνική λύση σταματά και θα υπάρχει το κριτήριο ομορότητας. Μπορώ να δηλώνω βοσκοτόπια μόνο στον νομό μου και τους όμορους νομούς έτσι ώστε να έχουμε εκλογίκευση του συστήματος»

Όσον αφορά, δε, το 2026, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης εξήγησε ότι «θα έχουμε εφαρμογή νέων τεχνολογιών για τη γεωργία με χρήση δορυφόρων όσον αφορά τις καλλιεργήσιμες εκτάσεις. Στην κτηνοτροφία θα έχουμε ένα τσιπάκι που θα τοποθετείται στα αιγοπρόβατα για να καταγράφεται ο ακριβής αριθμός των ζώων»

Ο κ. Χατζηδάκης ανακοίνωσε, επίσης, ότι «επειδή εφαρμόζουμε το νέο σύστημα θα περισσέψουν χρήματα και αυτά δεν θα γυρίσουν στις Βρυξέλλες αλλά θα ανακατανεμηθούν εσωτερικά με δεύτερη κατανομή στους έντιμους»

«Δεν μπορούμε να αποκρούουμε επενδυτικές προτάσεις»

Ο Κωστής Χατζηδάκης ρωτήθηκε και για την κόντρα ΗΠΑ-Κίνας μετά τις δηλώσεις Γκιλφόιλ για το λιμάνι του Πειραιά και το αμερικανικό ενδιαφέρον για το λιμάνι της Ελευσίνας και απάντησε ότι «το ότι υπάρχει επενδυτικό ενδιαφέρον για την Ελλάδα είναι θετικό και πρέπει να το χαιρετήσουμε».

«Η Ελλάδα δεν μπορεί να αποκρούει επενδυτικές προτάσεις που δημιουργούν θέσεις εργασίας. Αυτό δεν σημαίνει ότι η Ελλάδα δεν σέβεται τις διεθνείς υποχρεώσεις και συμβάσεις. Τιμούμε τις δεσμεύσεις και τις συμφωνίες και τα δύο λιμάνια μπορούν να λειτουργήσουν συμπληρωματικά. Ο Πειραιάς αναπτύσσεται στον τομέα των εμπορευματοκιβωτίων και η Ελευσίνα θα μπορούσε να έχει εξειδίκευση στα bulk carriers για χύδην φορτίο».

