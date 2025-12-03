Πρωτοψάλτης: Οι επιδοτήσεις του πρωτογενή τομέα δεν θα επιστραφούν στις Βρυξέλλες – Κερδισμένοι οι έντιμοι αγρότες στο νέο σύστημα πληρωμών

Ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης και τροφίμων, κος Σπύρος Πρωτοψάλτη αναφέρθηκε την Τετάρτη (3/12) στις αγροτικές επιδοτήσεις, τις κινητοποιήσεις των αγροτών, το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και την ενσωμάτωση του αμαρτωλού οργανισμού στην ΑΑΔΕ.

Μεταξύ άλλων, επεσήμανε στα Παραπολιτικά:

3,7 δισ. το ύψος των επιδοτήσεων του 2025 – 1 δισ. θα καταβληθεί τον Δεκέμβριο

«Συνολικά 3,7 δις θα δοθούν φέτος στον πρωτογενή τομέα και αναμένεται πάνω από 1 δις να πληρωθεί επιπλέον μέσα στον Δεκέμβριου. Γίνονται συνεχώς πληρωμές, επεξεργαζόμαστε αρχεία, προσπαθούμε να κλείσουμε όλες τις εκκρεμότητες που είχαν δημιουργηθεί εξαιτίας της κατάστασης που υπάρχει στην ΟΠΕΚΕΠΕ. Είναι μια πολύ δύσκολη άσκηση την ίδια ώρα που γίνεται μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, υιοθετούνται νέα συστήματα πληρωμών με επιπλέον ελέγχους και υπάρχει μια σειρά απαιτήσεων που έχουμε συμφωνήσει να υλοποιηθούν με την ευρωπαϊκή επιτροπή την ίδια ώρα να γίνεται και πληρωμή μεγάλων ποσών σε πολλούς δικαιούχους σε όλη τη χώρα. Παρόλα αυτά πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε. Δέσμευση της κυβέρνησης είναι να γίνουν οι πληρωμές όσο το δυνατόν πιο γρήγορα και να προσπαθήσουμε να αποκαταστήσουμε μια ομαλοποίηση, μια κανονικότητα στην ροή των πληρωμών».

Πρόσθετος έλεγχος σε 44.000 ΑΦΜ

«44 χιλ. ΑΦΜ δεσμεύτηκαν για περαιτέρω έλεγχο, οπότε αυτοί δεν πληρώθηκαν καθόλου, κάποιοι πήραν λιγότερα από αυτά που περιμένανε και έχουμε πει ότι θα ανοίξει η πλατφόρμα ενστάσεων στην οποία όποιος πιστεύει ότι αδικήθηκε ή έχει επιπλέον στοιχεία που θέλει να προσκομίσει για να γίνει μια διόρθωση που κατά την άποψή του πρέπει να γίνει θα υποβάλει αυτή την ένσταση και θα εξεταστεί».

Για πρώτη φορά υπήρξε διασύνδεση της παραγωγής με την επιδότηση στην κτηνοτροφία

«Δηλαδή αν κάποιος έλεγε έχω 100 ζώα για πρώτη φορά πήγαμε και είδαμε τι παραδόσεις γάλακτος είχε, τι τιμολόγια, τι παραδόσεις κρέατος, τι ζωοτροφές αγόρασε. Δηλαδή μια πρώτη φορά πήγαμε να κάνουμε έναν έλεγχο και να δούμε υπάρχουν στοιχεία που να αιτιολογούν αυτόν τον αριθμό των ζώων και σε κάποιες περιπτώσεις βγήκανε μικρότερα νούμερα».

Δεν θα επιστραφούν χρήματα στις Βρυξέλλες

«Κανένα ευρώ δεν θα επιστραφεί στις Βρυξέλλες δηλαδή όλοι οι πόροι που είναι στον πρωτογενή τομέα θα παραμείνουν στον πρωτογενή τομέα. Θα γίνει αναδιανομή όλων των πόρων που δεν θα διατεθούν σε αυτούς οι οποίοι κάνανε αίτηση αλλά δεν υπήρχε αιτιολογία στην αίτησή τους για να δικαιολογήσει την πληρωμή και αυτά θα πάνε στους έντιμους αγρότες. Άρα οι έντιμοι αγρότες και οι έντιμοι κτηνοτρόφοι θα βγούνε κερδισμένοι από αυτό το νέο σύστημα.

Βρισκόμαστε στην πιο κρίσιμη συγκυρία στην οποία έχει βρεθεί το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης εδώ και δεκαετίες δηλαδή αυτή τη στιγμή έχουμε από τη μια απαιτήσεις για σημαντικές αλλαγές από την Ευρώπη ταυτόχρονα μεγάλες προκλήσεις στον πρωτογενή τομέα μεγάλα κόστη παραγωγής, κλιματική αλλαγή, μειωμένες τιμές σε κάποια προϊόντα…»

Για την μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ

«Η μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ από μόνη της δεν είναι λύση σε όλα τα προβλήματα αλλά είναι ένα σημαντικό βήμα διότι υπάρχει και ψηφιακή υποδομή και τεχνογνωσία και οργάνωση στην ΑΑΔΕ που θα βοηθήσει έτσι ώστε ένα σύστημα πληρωμών να μπορέσει να αποκαταστήσει την αξιοπιστία του. Εμείς θέλουμε να κάνουμε αυτά που πρέπει για να υπάρχει σωστό σύστημα πληρωμών αλλά και αυτή η κρίση να γίνει ευκαιρία να δούμε συνολικά πως μπορούμε να γυρίσουμε σελίδα στην αγροτική πολιτική στη χώρα».

Για τις αγροτικές κινητοποιήσεις

«Πρέπει να υπάρξει διάλογος γιατί είναι ο μόνος δρόμος να βρούμε λύση, αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση έχει σκύψει πάνω από τα θέμα του πρωτογενή τομέα, πάει να λύσει παθογένειες δεκαετιών».