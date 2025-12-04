Εξαπλώνεται η ευλογιά των προβάτων: Ξεπέρασαν τις 430.000 οι θανατώσεις

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Σε ιδιαίτερα ανησυχητικά επίπεδα συνεχίζει να κινείται η εξάπλωση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων στη χώρα, με τον συνολικό αριθμό των ζώων που έχουν θανατωθεί να ανέρχεται πλέον σε 433.229 από τον Αύγουστο του 2024 έως και τις 30 Νοεμβρίου 2025.

Τα στοιχεία από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και την Εθνική Επιστημονική Επιτροπή Διαχείρισης και Ελέγχου της Ευλογιάς (ΕΕΕΔΕΕ) και αποτυπώνουν το εύρος και τη σοβαρότητα του επιζωοτικού κύματος.

Μέχρι σήμερα έχουν καταγραφεί 1.834 επιβεβαιωμένα κρούσματα της νόσου σε 2.270 εκτροφές σε όλη την επικράτεια, αριθμός που υπογραμμίζει τη μεγάλη γεωγραφική διασπορά.

80 νέα κρούσματα σε 17 Περιφερειακές Ενότητες

Για την εβδομάδα αναφοράς 24-30 Νοεμβρίου 2025, επιβεβαιώθηκαν 80 νέα κρούσματα βάσει των εργαστηριακών ελέγχων. Τα περιστατικά εντοπίστηκαν σε συνολικά 17 Περιφερειακές Ενότητες, συγκεκριμένα σε:

Αιτωλοακαρνανία, Ν. Αχαΐα, Δράμα, Έβρο, Ηλεία, Ημαθία, Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης, Καβάλα, Καρδίτσα, Λάρισα, Μαγνησία & Σποράδες, Ξάνθη, Πέλλα, Πιερία, Ροδόπη, Σέρρες και Τρίκαλα.

Η ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας καταγράφει τον μεγαλύτερο αριθμό νέων κρουσμάτων, με 37 μόνο την τελευταία εβδομάδα, ενώ αυξημένες καταγραφές σημειώθηκαν επίσης σε Λάρισα, Ηλεία, Ν. Αχαΐα, Ξάνθη, Σέρρες και Ροδόπη.

Αναλυτικά η ημερήσια κατανομή των κρουσμάτων

Με βάση τις ημερομηνίες επιβεβαίωσης των εργαστηριακών αποτελεσμάτων, την ίδια εβδομάδα καταγράφηκαν:

31 κρούσματα στις 26/11/2025 22 κρούσματα στις 27/11/2025 27 κρούσματα στις 28/11/2025

Οι αρμόδιες υπηρεσίες συνεχίζουν να εφαρμόζουν τα προβλεπόμενα υγειονομικά πρωτόκολλα, τα οποία περιλαμβάνουν άμεση θανάτωση των ζώων στις προσβεβλημένες εκτροφές, ζώνες επιτήρησης και εντατικούς ελέγχους, σε μία προσπάθεια να ανακοπεί η περαιτέρω διάδοση της ευλογιάς.