ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Απαγόρευση ονομασιών ζώων για τρόφιμα φυτικής προέλευσης: Διασώθηκαν τα φυτικά «Burger» και «Λουκάνικα»
ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
11:07 - 17 Μαρ 2026

Απαγόρευση ονομασιών ζώων για τρόφιμα φυτικής προέλευσης: Διασώθηκαν τα φυτικά «Burger» και «Λουκάνικα»

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Μετά από μακροχρόνια διαβούλευση και τελική τριμερή διαπραγμάτευση, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, η Ευρωπαϊκή Ένωση κατέληξε σε συμφωνία για μια λίστα λέξεων που θα απαγορευτούν στις φυτικές εναλλακτικές λύσεις. Συγκεκριμένα, την Πέμπτη 05 Μαρτίου 2026, οι συμμετέχοντες κατέληξαν σε συμφωνία που θα απαγορεύει τη χρήση συνολικά 31 λέξεων.

Ειδικότερα η λίστα των απαγορεύσεων περιλαμβάνει ονόματα που σχετίζονται με ζώα, όπως «κοτόπουλο», «βοδινό» ή «χοιρινό», καθώς και όρους κοπής κρέατος όπως «στήθος», «μπούτι» ή «κοπανάκι». Περιγραφικοί όροι που αποτέλεσαν αντικείμενο έντονης συζήτησης, όπως «μπιφτέκι» («burger»), «λουκάνικο» και «nuggets», θα εξακολουθήσουν να επιτρέπονται.

Το άλλο αμφιλεγόμενο ζήτημα στη διαπραγμάτευση ήταν η συμπερίληψη καινοτόμων τροφίμων, όπως το κρέας κυτταροκαλλιέργειας. Παρόλο που τα προϊόντα αυτά δεν είναι ακόμη διαθέσιμα στην αγορά της ΕΕ, οι νομοθέτες συμφώνησαν να επεκτείνουν την απαγόρευση προληπτικά.

Ο συνασπισμός «No Confusion» –με επικεφαλής την Ευρωπαϊκή Ένωση Χορτοφάγων (EVU) και τον οργανισμό WePlanet, εκπροσωπώντας περισσότερους από 600 οργανισμούς, ΜΚΟ και εταιρείες τροφίμων σε όλη την Ευρώπη, στους οποίους συγκαταλέγεται και ο Σύλλογος Ελλήνων Χορτοφάγων (HellasVeg), αντιδρά με σοβαρή ανησυχία για την «περιττή απαγόρευση», ζητώντας μια ευρεία εκτίμηση επιπτώσεων σχετικά με τις νομικές και εμπορικές συνέπειες του κανονισμού.

Η HellasVeg χαιρετίζει το γεγονός ότι τουλάχιστον προστατεύθηκαν οι πιο κοινοί και οικείοι περιγραφικοί όροι, όπως «burger», «λουκάνικο» και «nuggets».

Όπως δήλωσε ο Rafael Pinto, Senior Policy Manager στην Ευρωπαϊκή Ένωση Χορτοφάγων, αυτή η απόφαση έρχεται σε αντίθεση με προτεραιότητες της ΕΕ, όπως η αυξημένη ανταγωνιστικότητα, η καινοτομία, η επισιτιστική ασφάλεια και το υψηλότερο εισόδημα για τους αγρότες – παραγωγούς. Ωστόσο, κυριαρχεί αίσθημα ικανοποίησης εφόσον επικράτησε η κοινή λογική στις πιο συχνά χρησιμοποιούμενες λέξεις.

Από την άλλη πλευρά, ο Rob de Schutter, Επικεφαλής Επικοινωνίας της WePlanet, ευελπιστεί ότι η Επιτροπή, το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο θα αναλογιστούν τα όσα συμφωνήθηκαν σήμερα και θα ευθυγραμμίσουν καλύτερα τις προτεραιότητές τους με τις ανάγκες των πολιτών - καταναλωτών της ΕΕ και των αγροτών δεδομένου ότι η απαγόρευση αφενός δεν βοηθά τους αγρότες και αφετέρου, δεν βελτιώνει τη ζωή των καταναλωτών.

Είναι γεγονός ότι η συμφωνία στέλνει ένα ανησυχητικό μήνυμα για τον τομέα των τροφίμων της Ευρώπης καθώς δημιουργεί περιττή γραφειοκρατία και εμπορικά εμπόδια, χωρίς να διευκολύνει τους αγρότες και τους καταναλωτές.

Αναμένονται ισχυρές επιπτώσεις στην αγορά

Σύμφωνα με σχετικές έρευνες και αναλύσεις των BALPRO και SYSTEMIQ, εκφράζονται έντονες ανησυχίες για τις οικονομικές επιπτώσεις από την απαγόρευση των ονομασιών στα φυτικά προϊόντα. Οι απώλειες εκτιμώνται σε 250 εκατ. ευρώ για τη Γερμανία και έως 56 δισ. ευρώ ετησίως για την ΕΕ έως το 2040. Παράλληλα, καταγγέλλεται η έλλειψη δημόσιας διαβούλευσης και μελέτης επιπτώσεων για μια νομοθεσία που επηρεάζει άμεσα ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα και τους καταναλωτές.

Επόμενα βήματα

Οι νομοθέτες συμφώνησαν να δώσουν στους παραγωγούς 3 χρόνια για να εξαντλήσουν τα αποθέματά τους και να συμμορφωθούν με τους νέους κανονισμούς μετά την έναρξη ισχύος τους.

Η HellasVeg στηρίζει τη συμμαχία "No Confusion", που θα εξετάσει προσεκτικά το συμφωνηθέν κείμενο και θα συνεχίσει να συμμετέχει στη νομοθετική διαδικασία μέχρι την ολοκλήρωσή της. Η Επιτροπή απαιτείται να διενεργήσει κατά προτεραιότητα μια πλήρη εκτίμηση επιπτώσεων και να προβεί στις απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Η κυβέρνηση αποφεύγει ένα καθαρό «ναι ή όχι», στο ερώτημα αν το κράτος αγόρασε το Predator
Πολιτική

Η κυβέρνηση αποφεύγει ένα καθαρό «ναι ή όχι», στο ερώτημα αν το κράτος αγόρασε το Predator

Σε αναζήτηση κατεύθυνσης οι Ευρωαγορές εν μέσω ευρύτερης αστάθειας
Χρηματιστήρια

Σε αναζήτηση κατεύθυνσης οι Ευρωαγορές εν μέσω ευρύτερης αστάθειας

Βρετανία: Συνάντηση Στάρμερ - Ζελένσκι με τη στρατιωτική τεχνολογία στο επίκεντρο
Ειδήσεις

Βρετανία: Συνάντηση Στάρμερ - Ζελένσκι με τη στρατιωτική τεχνολογία στο επίκεντρο

Σε θέση «μάχης» οι ελληνικές τράπεζες στο συνέδριο της Morgan Stanley
Αναλύσεις

Σε θέση «μάχης» οι ελληνικές τράπεζες στο συνέδριο της Morgan Stanley

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Vegan διαμαρτυρία «ενάντια στη σφαγή του Πάσχα»
Περιβάλλον

Vegan διαμαρτυρία «ενάντια στη σφαγή του Πάσχα»

ΕΕ: Περιορισμός 31 όρων στις ετικέτες vegan προϊόντων - Ποιες λέξεις απαγορεύονται
ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ

ΕΕ: Περιορισμός 31 όρων στις ετικέτες vegan προϊόντων - Ποιες λέξεις απαγορεύονται

Γερουλάνος: Δεν έχουν χώρο στο ΠΑΣΟΚ όσοι δεν το σεβάστηκαν
Πολιτική

Γερουλάνος: Δεν έχουν χώρο στο ΠΑΣΟΚ όσοι δεν το σεβάστηκαν

ΠΑΣΟΚ εναντίον κυβέρνησης για την ευλογιά: Η Κομισιόν ζητά να θανατωθούν τα μολυσμένα ζώα και να γίνει χρήση των εμβολίων
Πολιτική

ΠΑΣΟΚ εναντίον κυβέρνησης για την ευλογιά: Η Κομισιόν ζητά να θανατωθούν τα μολυσμένα ζώα και να γίνει χρήση των εμβολίων

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
22/06/2026 - 14:11

Το Ηνωμένο Βασίλειο οδεύει προς τον 7ο πρωθυπουργό του σε 10 χρόνια

Ειδήσεις
22/06/2026 - 14:03

Δύο χρόνια Στάρμερ: Οι μεταρρυθμίσεις, τα λάθη και το άδοξο τέλος

Υγεία
22/06/2026 - 13:55

Associated Press: Ανησυχία για την εξάπλωση του Έμπολα στο Κονγκό - Μεγάλη πρόκληση η ιχνηλάτηση των κρουσμάτων

Ανακοινώσεις
22/06/2026 - 13:50

Συμφωνία της χρονιάς στα IFLR Europe Awards 2026 η εξαγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών από τη Euronext

Υγεία
22/06/2026 - 13:34

Θετική έκβαση για τον Έλληνα ταξιδιώτη που είχε τεθεί σε καραντίνα λόγω έκθεσης στο χανταϊό

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
22/06/2026 - 13:34

Το νέο αμιγώς ηλεκτρικό Zeekr 7GT στην Ελλάδα

Νομίσματα
22/06/2026 - 13:33

Στα $64.000 το Bitcoin – Γιατί οι αναλυτές βλέπουν τέλος στη φάση διόρθωσης

Πολιτική
22/06/2026 - 13:32

Η κυβέρνηση καλύπτει πλήρως την Ασημακοπούλου - ΠΑΣΟΚ: Η επιτομή της «επιτελικής αριστείας»

Πολιτική
22/06/2026 - 13:24

Αντεπίθεση Δραγασάκη στον Στουρνάρα για το «παράλληλο νόμισμα»

Εμπορεύματα
22/06/2026 - 13:21

Υποχωρούν οι τιμές του πετρελαίου μετά την πρόοδο στις συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν

Επιχειρήσεις
22/06/2026 - 13:11

Ευρώπη και Ηνωμένο Βασίλειο ακολουθούν διαφορετικούς δρόμους στη χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Ειδήσεις
22/06/2026 - 13:00

Η Ευρώπη «βράζει»: Θερμοκρασίες έως 42 βαθμούς και έκτακτα μέτρα σε Γαλλία και Ισπανία

Ειδήσεις
22/06/2026 - 12:48

Politico: Σε μειονεκτική θέση η Ευρώπη συγκριτικά με την Κίνα στις προμήθειες φυσικού αερίου

Ανεμοδείκτης
22/06/2026 - 12:39

«Σκάει» βόμβα στο Ασφαλιστικό και όλοι σφυρίζουν αδιάφορα

ΥΔΡΕΥΣΗ
22/06/2026 - 12:34

Τήνος: Η τετραετής λειψυδρία φέρνει απαγορεύσεις και παρεμβάσεις

Ειδήσεις
22/06/2026 - 12:21

Καύσιμα τέλος στην Κριμαία καθώς τα ουκρανικά drones χτυπούν τις μεταφορές

Ειδήσεις
22/06/2026 - 12:21

Καταδίκη της Άννας-Μισέλ Ασημακοπούλου για τη διαρροή email αποδήμων - Οι ποινές

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ
22/06/2026 - 12:09

Όλα όσα έγιναν στο 7o Συνέδριο Επαγγελματικής Ασφάλισης - #ocin26: Προτεραιότητες και προκλήσεις στις συνταξιοδοτικές παροχές

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
22/06/2026 - 11:59

Οι τρεις άξονες ανάπτυξης της ΔΕΗ έως το 2030: Το νέο στρατηγικό στοίχημα του Ομίλου

Πολιτική
22/06/2026 - 11:50

Θεοδωρικάκος: To PosoKanei αποτελεί ένα αυτονόητο χρήσιμο μέτρο ενημέρωσης των καταναλωτών

Ειδήσεις
22/06/2026 - 11:37

Βρετανία: Παραιτήθηκε ο Κιρ Στάρμερ - Η διαδικασία και το φαβορί για τη διαδοχή του

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ
22/06/2026 - 11:35

ΕΑΕΕ: Πάνω από 13.000 περιπτώσεις ασφαλιστικής απάτης εξακριβώθηκαν τη διετία 2023 - 2024

Το σκίτσο του ΚΥΡ
22/06/2026 - 11:30

Γεμίσαμε μετανάστες

Ναυτιλία
22/06/2026 - 11:28

ΟΛΠ ΑΕ: Απονομή του σήματος διαφορετικότητας από το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας

Ειδήσεις
22/06/2026 - 11:25

Ε.Σ.Α.μεΑ.: Η νέα ΚΥΑ για τις μετακινήσεις συντηρεί την ταλαιπωρία και τα εμπόδια στην προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρία

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
22/06/2026 - 11:22

Διάκριση της Piraeus Factoring στα διεθνή FCI Awards 2026

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
22/06/2026 - 11:16

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι ο νέος Brand Ambassador της Amita!

Χρηματιστήρια
22/06/2026 - 11:06

Σε αρνητικό έδαφος οι ευρωαγορές με το βλέμμα σε Μέση Ανατολή και Βρετανία

Ανακοινώσεις
22/06/2026 - 11:05

Premia: Επένδυση €250 εκατ. στον ξενοδοχειακό όμιλο Akti

Τεχνολογία
22/06/2026 - 10:50

Είναι η λύση για τα data centers, να τα στήσουμε στο διάστημα;

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ