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«Συγγνώμη» του προέδρου των κτηνοτρόφων Χανίων για τα επεισόδια με αστυνομικούς στο αεροδρόμιο
ΑΓΡΟΤΙΚΑ
22:30 - 08 Δεκ 2025

«Συγγνώμη» του προέδρου των κτηνοτρόφων Χανίων για τα επεισόδια με αστυνομικούς στο αεροδρόμιο

Reporter.gr Newsroom
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Σε δημόσια συγγνώμη προς τους αστυνομικούς που τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια των επεισοδίων στον αποκλεισμό του αεροδρομίου Χανίων προχώρησε ο πρόεδρος του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Χανίων, Γιάννης Βερυκάκης. 

Τα επεισόδια σημειώθηκαν νωρίτερα σήμερα (8/12), όταν ομάδα αγροτών εκτόξευσε πέτρες κατά των αστυνομικών δυνάμεων και προκάλεσε φθορές σε υπηρεσιακά οχήματα.

Ο κ. Βερυκάκης, μιλώντας το απόγευμα σε τοπικά μέσα, αναγνώρισε ότι οι εικόνες βίας αμαύρωσαν τη διαμαρτυρία, ωστόσο απέδωσε την ένταση στην «οξύτατη αγανάκτηση» των παραγωγών. «Θέλω να ζητήσω μια μεγάλη συγγνώμη για τους αστυνομικούς που τραυματίστηκαν. Κακώς έγιναν όσα έγιναν, όμως ο αγροτικός κόσμος βρίσκεται σε οικονομικό αδιέξοδο μετά τη μη καταβολή των πληρωμών στις 30 Νοεμβρίου», δήλωσε.

«Υπήρχε απαγόρευση μετάβασης στο αεροδρόμιο»

Ο πρόεδρος των κτηνοτρόφων υποστήριξε ότι οι συμμετέχοντες στη διαμαρτυρία είχαν ζητήσει να μεταβούν οργανωμένα προς το αεροδρόμιο, αλλά, όπως ανέφερε, τους έγινε σαφές πως υπήρχε εντολή να μην επιτραπεί η προσέγγιση του χώρου. «Οι κτηνοτρόφοι δεν μπορούσαν να συγκρατηθούν. Η πίεση είναι τεράστια», σημείωσε, επαναλαμβάνοντας την προσωπική του συγγνώμη για τους τραυματισμούς.

Αναμονή για δεσμεύσεις στη συνάντηση της Τετάρτης

Ο κ. Βερυκάκης έκανε γνωστό ότι οι εκπρόσωποι των αγροτών περιμένουν σαφή δέσμευση από τους αρμόδιους φορείς στη συνάντηση της Τετάρτης, ώστε να προχωρήσει η καταβολή των ενισχύσεων μέσω της «τεχνικής λύσης» που είχε εφαρμοστεί και πέρυσι.

«Η Κρήτη έχει τα δικά της προβλήματα»

Παράλληλα, διευκρίνισε ότι οι κινητοποιήσεις των κτηνοτρόφων της Κρήτης δεν είναι ενταγμένες στο πανελλαδικό συντονιστικό των αγροτικών μπλόκων. «Έχουμε διαφορετικά ζητήματα από τους συναδέλφους στην υπόλοιπη Ελλάδα. Αυτό δεν σημαίνει ότι τα αιτήματα των άλλων αγροτών δεν είναι δίκαια», τόνισε.

Η κατάσταση παραμένει τεταμένη, με τους παραγωγούς να περιμένουν τις αυριανές εξελίξεις προκειμένου να αποφασίσουν τα επόμενα βήματά τους.

Τελευταία τροποποίηση στις 08/12/2025 - 22:44
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