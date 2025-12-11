Μέχρι τον Ιούνιο η προθεσμία εισφορών ΕΛΓΑ – Αυξάνονται οι δυνατότητες προκαταβολών

Παρατείνεται έως τις 30 Ιουνίου 2026 η προθεσμία καταβολής της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς ΕΛΓΑ για το 2025, σύμφωνα με τροπολογία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Η ρύθμιση στοχεύει στη διευκόλυνση των παραγωγών και στην ταχύτερη καταβολή των αποζημιώσεων.

Η τροπολογία δίνει επίσης τη δυνατότητα να χορηγούνται προκαταβολές αποζημιώσεων σε παραγωγούς που δεν έχουν πληρώσει την εισφορά του τρέχοντος έτους, εφόσον έχουν εξοφλήσει τις υποχρεώσεις τους για τα έτη 2023 και 2024. Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΛΓΑ θα μπορεί έως τις 31 Μαρτίου 2026 να εγκρίνει προκαταβολές που φτάνουν έως το 80% της εκτιμώμενης ζημιάς. Σύμφωνα με το ΥΠΑΑΤ, οι προκαταβολές και οι αποζημιώσεις για ζημιές του 2025 θα θεωρούνται νόμιμες και θα καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του Οργανισμού, στο πλαίσιο των διαθέσιμων πόρων.

Για τη διαχείριση των ζημιών από τους παγετούς Μαρτίου–Απριλίου 2025, τίθενται ανώτατα όρια αποζημιώσεων για το προσωπικό που συμμετέχει στις εκτιμήσεις, χωρίς μηνιαίο περιορισμό. Το ετήσιο ανώτατο ποσό για γεωτεχνικούς, υπαλλήλους άλλων ειδικοτήτων και ανταποκριτές του ΕΛΓΑ καθορίζεται στα 4.800 ευρώ. Παράλληλα, αυξάνεται στις 240 ώρες ανά εξάμηνο το όριο απογευματινής υπερωριακής εργασίας στην κεντρική υπηρεσία και στα περιφερειακά υποκαταστήματα. Οι ρυθμίσεις θα ισχύουν έως την ολοκλήρωση της διαχείρισης των ζημιών από τους παγετούς και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της 30ής Ιουνίου 2026.

Επιπλέον, με άλλη διάταξη προβλέπεται ότι οι παραγωγοί που έχουν ληξιπρόθεσμες εισφορές ΕΛΓΑ για τα έτη 2020, 2021 και 2022 θα μπορούν να τις εξοφλήσουν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026. Έως τότε, οι οφειλές αυτές δεν θα αποσταλούν στην ΑΑΔΕ.