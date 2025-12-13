Ένταση Γεωργιάδη με ΠΑΣΟΚ και Πλεύση Ελευθερίας στη συζήτηση για τον προϋπολογισμό

Στην Ολομέλεια της Βουλής συνεχίζεται η συζήτηση για τον κρατικό προϋπολογισμό του 2026, με έντονη πολιτική αντιπαράθεση.

Στο επίκεντρο βρέθηκε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, ο οποίος συγκρούστηκε τόσο με το ΠΑΣΟΚ όσο και με την Πλεύση Ελευθερίας. Ο υπουργός έκανε λόγο για «ανόητους της Αριστεράς», υποστηρίζοντας ότι οι δαπάνες για τα δημόσια νοσοκομεία έχουν αυξηθεί, ενώ οι φαρμακευτικές δαπάνες έχουν διπλασιαστεί τα τελευταία χρόνια.

Ο κ. Γεωργιάδης εξαπέλυσε επίθεση κατά του ΠΑΣΟΚ, με αφορμή τη σύλληψη, όπως ανέφερε, κουμπάρου του προέδρου του κόμματος Νίκου Ανδρουλάκη για υπόθεση παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων. «Όταν η αστυνομία συλλαμβάνει κουμπάρο του κ. Ανδρουλάκη για παράνομες επιδοτήσεις, πάει πολύ να μιλά το ΠΑΣΟΚ για “γκρούεζες”», δήλωσε απευθυνόμενος στη Βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Ευαγγελία Λιακούλη.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι το ΠΑΣΟΚ «παραμένει κολλημένο στο 12%» και ότι αυτό «δεν αποδεικνύει την ύπαρξη κοινωνικού ρεύματος», προσθέτοντας ότι «στο τέλος η Νέα Δημοκρατία θα ξανακερδίσει τις εκλογές». Οι δηλώσεις αυτές προκάλεσαν την έντονη αντίδραση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του ΠΑΣΟΚ, Παύλου Γερουλάνου.

Η ένταση κορυφώθηκε όταν ο βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας, Κωνσταντίνος Καζαμίας, χαρακτήρισε τον Άδωνι Γεωργιάδη «γελοίο υπουργό», με τη συζήτηση να διεξάγεται σε ιδιαίτερα οξυμένο κλίμα.

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