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Μπλόκο Μαλγάρων: «Ασπιρίνες» οι δηλώσεις Τσιάρα - Αύριο η απόφαση για κλιμάκωση ή διάλογο
ΑΓΡΟΤΙΚΑ
21:59 - 15 Δεκ 2025

Μπλόκο Μαλγάρων: «Ασπιρίνες» οι δηλώσεις Τσιάρα - Αύριο η απόφαση για κλιμάκωση ή διάλογο

Reporter.gr Newsroom
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Σκληρή γλώσσα χρησιμοποιούν οι αγρότες στο μπλόκο των Μαλγάρων απέναντι στις πρόσφατες ανακοινώσεις του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστα Τσιάρα, τις οποίες χαρακτηρίζουν ανεπαρκείς και αποσπασματικές, κάνοντας λόγο για «ασπιρίνες» που δεν αντιμετωπίζουν τα βαθύτερα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα.

Οι αγρότες προειδοποιούν ότι εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο επ’ αόριστον αποκλεισμού και της κατεύθυνσης προς τη Θεσσαλονίκη στα διόδια των Μαλγάρων, κλιμακώνοντας τις κινητοποιήσεις τους. Όπως τονίζουν, οι κυβερνητικές εξαγγελίες του Κώστα Τσιάρα δεν απαντούν στις πραγματικές ανάγκες των παραγωγών και ζητούν από την πολιτεία να ασχοληθεί ουσιαστικά με τα ιδιαίτερα προβλήματα που αντιμετωπίζει κάθε κλάδος και κάθε περιοχή.

Παράλληλα, κατηγορούν την κυβέρνηση για επικοινωνιακού χαρακτήρα παρεμβάσεις, υποστηρίζοντας ότι στόχος είναι η αποδυνάμωση και η διάσπαση των αγροτικών μπλόκων. Στο πλαίσιο αυτό, εμφανίζονται ανυποχώρητοι, δηλώνοντας αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις και απορρίπτοντας, τουλάχιστον προς το παρόν, κάθε ενδεχόμενο έναρξης διαλόγου.

Όσοι εμφανίζονται πιο διαλλακτικοί τονίζουν ότι ναι μεν οι αγρότες αντιλαμβάνονται ότι η κυβέρνηση απαντά θετικά στα βασικά τους αιτήματα, ωστόσο, ζητούν πιο συγκεκριμένες δεσμεύσεις, εξειδίκευση και χρονοδιαγράμματα. Μάλιστα, όπως τονίζουν θα πρέπει να ακούσουν πρώτα τον πρωθυπουργό στη Βουλή, στη συζήτηση επί του προϋπολογισμού και κατόπιν, κρατώντας μεν τα τρακτέρ στις εθνικές οδούς, αλλά με ανοιχτούς δρόμους, να προσέλθουν σε διάλογο.

Τελευταία τροποποίηση στις 15/12/2025 - 22:05
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