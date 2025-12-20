Δικογραφία για το άνοιγμα των διοδίων Δροσοχωρίου κατά τη διάρκεια αγροτικής κινητοποίησης

Στην παρέμβαση της Δικαιοσύνης οδήγησε το άνοιγμα των διοδίων Δροσοχωρίου, στην Εγνατία Οδό, κατά τη διάρκεια αγροτικής κινητοποίησης στην περιοχή των Ιωαννίνων. Με εντολή εισαγγελέα, οι αρμόδιες αρχές προχωρούν στον σχηματισμό δικογραφίας για το περιστατικό.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το epiruspost.gr, η δικογραφία αφορά αγρότες, κτηνοτρόφους και μελισσοκόμους που συμμετείχαν στη διαμαρτυρία, κατά την οποία σηκώθηκαν οι μπάρες των διοδίων, επιτρέποντας τη διέλευση των οχημάτων χωρίς την καταβολή τέλους.

Αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι έχει δοθεί εντολή στην Ελληνική Αστυνομία να καταγράψει και να ταυτοποιήσει όλους όσοι συμμετείχαν στη συγκεκριμένη ενέργεια. Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη και εξετάζεται το ενδεχόμενο τέλεσης ποινικών αδικημάτων, προκειμένου να αποδοθούν ευθύνες όπου αυτές προκύπτουν.

Οι συμμετέχοντες στην κινητοποίηση υποστηρίζουν ότι η ενέργεια είχε συμβολικό χαρακτήρα και εντάσσεται στο πλαίσιο των πανελλαδικών αγροτικών διαμαρτυριών. Όπως επισημαίνουν, στόχος ήταν να εκφράσουν τη διαμαρτυρία τους για τα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα, δίνοντας παράλληλα τη δυνατότητα στους πολίτες να διέλθουν ελεύθερα από τα διόδια, χωρίς οικονομική επιβάρυνση.

Μετά το περιστατικό, οι αρμόδιες δικαστικές αρχές προχωρούν στη νομική αξιολόγηση της υπόθεσης βάσει των διατάξεων του Ποινικού Κώδικα και της Ποινικής Δικονομίας. Ανάλογες διαδικασίες βρίσκονται σε εξέλιξη και σε άλλα σημεία της χώρας, όπου πραγματοποιούνται αγροτικά μπλόκα, όπως στην περιοχή του Καλπακίου, επιβεβαιώνοντας ότι η Δικαιοσύνη παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις γύρω από τις κινητοποιήσεις.