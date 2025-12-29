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Μητσοτάκης για αγροτικές κινητοποιήσεις: Ο διάλογος, η μόνη λύση - Όχι στην ταλαιπωρία της κοινωνίας
Πολιτική
20:11 - 29 Δεκ 2025

Μητσοτάκης για αγροτικές κινητοποιήσεις: Ο διάλογος, η μόνη λύση - Όχι στην ταλαιπωρία της κοινωνίας

Reporter.gr Newsroom
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Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στο αγροτικό ζήτημα σε συνέντευξη που παραχώρησε σήμερα (29/12) εκφράζοντας τη λύπη του για την ταλαιπωρία που υπέστησαν οι πολίτες κατά τις μετακινήσεις τους τις ημέρες των εορτών.

Πιο συγκεκριμένα, σε συνέντευξή του στο Action 24, ο πρωθυπουργός εξέφρασε την ελπίδα του ότι τις επόμενες ημέρες, -μέχρι τα Φώτα-, οι αγρότες θα δείξουν κατανόηση ώστε να διευκολυνθούν όσοι θέλουν να κινηθούν, τονίζοντας τη σημασία αυτών των ημερών για την οικονομική δραστηριότητα και την τροφοδοσία της αγοράς.

Σύμφωνα με τον ίδιο, υπάρχει μια πλήρης ανατροπή της πραγματικότητας, καθώς ακούγεται ότι η Τροχαία κλείνει τους δρόμους και όχι οι αγρότες.

Παράλληλα, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι υπάρχουν αγρότες που θέλουν να συνομιλήσουν με την κυβέρνηση, ενώ άλλοι υφίστανται πιέσεις για να μην αμφισβητήσουν τον ενιαίο χαρακτήρα του μετώπου.

Όπως είπε χαρακτηριστικά: «Υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι ουσιαστικά, να το πω πολύ απλά, τους “τραμπουκίζουν”, σε μία λογική “να μη σπάσει το μέτωπο και να βρεθούν συστηματικά απέναντι στην κυβέρνηση”».

Υπογράμμισε ότι η λύση στο πρόβλημα μπορεί να βρεθεί μόνο μέσα από ειλικρινή διάλογο και όχι μέσα από αντιδράσεις που στοχεύουν δήθεν στην κυβέρνηση, αλλά τελικά ταλαιπωρούν ολόκληρη την κοινωνία.

Τέλος, ο πρωθυπουργός κατέληξε ότι δεν είναι κατανοητό σε μεγάλο μέρος της κοινωνίας πώς κάποιος που επιλέγει μια επιθετική μορφή διαμαρτυρίας, όπως το κλείσιμο δρόμων, δεν επιθυμεί παράλληλα να ακούσει τις προτάσεις και τις σκέψεις της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση κρίσιμων ζητημάτων του πρωτογενούς τομέα.

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Τελευταία τροποποίηση στις 29/12/2025 - 22:39
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