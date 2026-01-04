Κλιμάκωση των αγροτικών κινητοποιήσεων: «Αγώνας μέχρι την δικαίωση» - Κλείνουν για 48 ώρες βασικοί οδικοί άξονες

Οι αγρότες ανεβάζουν ταχύτητα στις κινητοποιήσεις τους, προαναγγέλλοντας γενικευμένη κλιμάκωση με αποκλεισμούς κομβικών οδικών αξόνων σε ολόκληρη τη χώρα. Αυτό αποφασίστηκε στην πανελλαδική σύσκεψη που ολοκληρώθηκε την Κυριακή 4/1 το απόγευμα στα Μάλγαρα, με τη συμμετοχή εκπροσώπων από 62 μπλόκα.

Σύμφωνα με τις αποφάσεις της συνέλευσης, την Πέμπτη και την Παρασκευή μετά τα Φώτα θα προχωρήσουν σε 48ωρες κινητοποιήσεις με κλεισίματα δρόμων, ακόμη και παραδρόμων σε ορισμένες περιοχές, με τους αγρότες να μιλούν για αγώνα «στα όρια της πολιορκίας». Στόχος, όπως επισημαίνουν, είναι να ασκηθεί ισχυρή πίεση προς την κυβέρνηση ώστε να υπάρξει ανταπόκριση στα βασικά αιτήματά τους για τη συνέχιση της αγροτικής παραγωγής.

Στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων, αναμένεται να κλείσει η Εγνατία Οδός από το μπλόκο της Σιάτιστας, ενώ αγρότες από τη Λάρισα σχεδιάζουν αποκλεισμούς παραδρόμων στην περιοχή των Τεμπών. Κινητοποιήσεις προγραμματίζονται επίσης στον Μπράλο από αγρότες της Καρδίτσας, στα διόδια Ρίου–Αντιρρίου, στη Νεστάνη της Τρίπολης, καθώς και σε άλλα σημεία της χώρας. Στα Μάλγαρα, οι αγρότες αποφάσισαν τον αποκλεισμό της ΠΑΘΕ, αφήνοντας ωστόσο ανοιχτούς τους παραδρόμους, προκειμένου να εξυπηρετούνται τα γύρω χωριά.

Μιλώντας στην εκπομπή «UPDATE» του ΕΡΤNEWS, ο Ρίζος Μαρούδας, εκπρόσωπος του μπλόκου της Νίκαιας, χαρακτήρισε τη συμμετοχή στη σύσκεψη «μεγαλειώδη και συγκινητική», τονίζοντας πως υπήρξε απόλυτη σύμπνοια για συνέχιση του αγώνα. Όπως δήλωσε, οι αγρότες δεν προτίθενται να υποχωρήσουν αν δεν υπάρξει ικανοποίηση των βασικών τους αιτημάτων, υπογραμμίζοντας ότι η κινητοποίησή τους αφορά την ίδια την επιβίωση του αγροτικού κόσμου.

«Ούτε ο χρόνος ούτε η κούραση θα μας νικήσουν. Δίνουμε μάχη για τη ζωή μας και απαιτούμε λύσεις», ανέφερε χαρακτηριστικά, ξεκαθαρίζοντας ότι τα μπλόκα δεν θα λυθούν χωρίς ουσιαστικά αποτελέσματα.