Ένταση στο μπλόκο της Θήβας: Οι αγρότες έβαλαν φωτιές και ζητούν απομάκρυνση των ΜΑΤ

Τεταμένο παραμένει το κλίμα στο μπλόκο των αγροτών στην παλιά εθνική οδό Θήβας – Λιβαδειάς, όπου οι συγκεντρωμένοι διαμαρτύρονται ενάντια στις οικονομικές δυσκολίες και τις καθυστερήσεις στην αγροτική πολιτική.

Οι αγρότες ζητούν να απομακρυνθούν οι αστυνομικές δυνάμεις, και κυρίως οι κλούβες των ΜΑΤ, από την ευρύτερη περιοχή, ώστε να ανοίξει ο δρόμος και να συνεχιστεί η κυκλοφορία. Κατά τη διάρκεια της κινητοποίησης, οι συγκεντρωμένοι έβαλαν φωτιές σε μπάλες άχυρου, ενώ σημειώθηκαν έντονοι διάλογοι με τους αστυνομικούς.

Ο Κώστας Καφές, αντιπρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Θήβας, απευθυνόμενος στον επικεφαλής της ΕΛ.ΑΣ., εξέφρασε την αγωνία του για την αγροτική ζωή: «Απέτυχα στη ζωή μου. Είμαι 30 ετών, ασχολήθηκα με τη γη και απέτυχα. Τα Χριστούγεννα δεν πήρα δώρο στο παιδί μου».

Το μπλόκο παραμένει σημείο έντασης, ενώ οι αγρότες δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους έως ότου υπάρξει ανταπόκριση στα αιτήματά τους για στήριξη και μέτρα ανακούφισης.