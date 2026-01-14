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Συνάντηση κυβέρνησης - αγροκτηνοτρόφων: Καταργείται το ΑΤΑΚ για μικρά αγροτεμάχια και προωθείται νέο ψηφιακό σύστημα
ΑΓΡΟΤΙΚΑ
15:35 - 14 Ιαν 2026

Συνάντηση κυβέρνησης - αγροκτηνοτρόφων: Καταργείται το ΑΤΑΚ για μικρά αγροτεμάχια και προωθείται νέο ψηφιακό σύστημα

Reporter.gr Newsroom
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Ολοκληρώθηκε σήμερα η συνάντηση κυβερνητικών στελεχών με εκπροσώπους των αγροκτηνοτρόφων, που πραγματοποιήθηκε στην αντιπροεδρία της κυβέρνησης, στο Μποδοσάκειο Ίδρυμα. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε μία μέρα μετά την πρωτοβουλία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, στην οποία συμμετείχαν εκπρόσωποι των 14 αγροτικών μπλόκων.

Στη συνάντηση παρόντες ήταν ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας, οι υφυπουργοί Χρήστος Κέλλας και Γιάννης Ανδριανός, ο υφυπουργός Οικονομικών Θάνος Πετραλιάς, καθώς και οι διοικητές της ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής και του ΟΠΕΚΕΠΕ Ιωάννης Καβαδάς. Παρών ήταν επίσης ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου.

Δηλώσεις Τσιάρα: Η κυβέρνηση περιμένει την απάντηση των αγροτών

Μετά το πέρας της συνάντησης, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας τόνισε ότι υπήρξε ουσιαστική επικοινωνία με τους αγρότες που βρίσκονται στα μπλόκα και επανέλαβε τις προϋποθέσεις που έχουν τεθεί από την πρώτη στιγμή. «Από όσο γνωρίζω, θα περιμένουμε την δική τους απάντηση», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, υπογράμμισε πως η ελληνική πολιτεία δεν μπορεί να λειτουργεί με «λογικές εμμονών, εγωισμών ή πεισμάτων», προσθέτοντας ότι οι δράσεις της στοχεύουν στο κοινό καλό και στη διασφάλιση της βιωσιμότητας του πρωτογενούς τομέα. «Πρέπει όλοι να καταλάβουμε ότι προσπαθούμε για το κοινό καλό, για την πατρίδα μας και για την κοινωνία», σημείωσε ο κ. Τσιάρας.

Αλλαγές στο ΑΤΑΚ και νέο ψηφιακό εργαλείο

Σημαντική εξέλιξη που ανακοινώθηκε αφορά την κατάργηση του ΑΤΑΚ για αυτοτελή αγροτεμάχια κάτω των 20 στρεμμάτων από το 2026, ένα μέτρο που αναμένεται να απαλλάξει τη μεγάλη πλειονότητα των παραγωγών από τη γραφειοκρατική υποχρέωση. Όπως εξήγησε εκπρόσωπος των αγροτών, από τα περίπου 80.000 ΑΦΜ παραγωγών, η συντριπτική πλειονότητα δεν θα χρειάζεται πλέον να προσκομίσει ΑΤΑΚ. «Μεγαλύτερο μέρος θα απεμπλακεί από αυτή την ιστορία», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, συμφωνήθηκε η προώθηση ενός νέου ψηφιακού εργαλείου σε συνεργασία με την ΑΑΔΕ. Πρόκειται για το σύστημα «Μίδας», μια ενιαία βάση δεδομένων που θα περιλαμβάνει όλα τα αγροτεμάχια και τα ιδιοκτησιακά τους στοιχεία. Ο εκπρόσωπος των αγροτών επισήμανε ότι το σύστημα θα διευκολύνει τις δηλώσεις ΟΣΔΕ, καθιστώντας τις πιο απλές και αποτελεσματικές από το 2026.

Οικονομικές ενισχύσεις για καλλιέργειες

Στο πλαίσιο της συνάντησης έγιναν ανακοινώσεις και για οικονομικές ενισχύσεις συγκεκριμένων καλλιεργειών. Η μηδική θα λάβει συνολικό ποσό περίπου 30 εκατ. ευρώ, ως αποζημίωση για τις επιπτώσεις της ευλογιάς, δεδομένου ότι αποτελεί βασική ζωοτροφή για αιγοπρόβατα. Το βαμβάκι θα ενισχυθεί με 20 έως 30 ευρώ ανά στρέμμα, ανάλογα με τα οικολογικά σχήματα που έχει επιλέξει κάθε παραγωγός, ενώ το σκληρό σιτάρι θα λάβει περίπου 11 ευρώ ανά στρέμμα.

Ο εκπρόσωπος των αγροτών τόνισε ότι, παρά τις ανακοινώσεις, ο τελικός λόγος ανήκει στους ίδιους τους παραγωγούς, οι οποίοι θα αξιολογήσουν κατά πόσο οι αποφάσεις καλύπτουν τις ανάγκες τους.

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