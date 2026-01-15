Μείωση 2,9% στις τιμές παραγωγού στη γεωργία τον Νοέμβριο 2025 - Μικρή αύξηση κόστους εισροών

Η ΕΛΣΤΑΤ έδωσε στη δημοσιότητα την εξέλιξη των Δεικτών Τιμών Εισροών και Εκροών για τη Γεωργία και την Κτηνοτροφία με έτος βάσης 2020=100,0 για τον μήνα Νοέμβριο 2025.

Σύμφωνα λοιπόν με τα σχετικά στοιχεία:

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εκροών στη Γεωργία – Κτηνοτροφία (χωρίς επιδοτήσεις) του μηνός Νοεμβρίου 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Νοεμβρίου 2024, παρουσίασε μείωση 2,9%. Ο αντίστοιχος δείκτης του Νοεμβρίου 2024, σε σύγκριση με τον Νοέμβριο 2023, είχε παρουσιάσει μείωση 1,9%.

Η μείωση του Γενικού Δείκτη Τιμών Εκροών κατά 2,9%, τον μήνα Νοέμβριο 2025 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Νοεμβρίου 2024, οφείλεται: α) στη μείωση κατά 3,8% του δείκτη τιμών της φυτικής παραγωγής και κυρίως στη μεταβολή της ομάδας «Ελαιόλαδο», και β) στην αύξηση κατά 6,4% του δείκτη τιμών της ζωικής παραγωγής.

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εκροών κατά τον μήνα Νοέμβριο 2025, σε σύγκριση με τον δείκτη του Οκτωβρίου 2025, παρουσίασε αύξηση 3,6%.

Ο μέσος σταθμικός Δείκτης Εκροών του δωδεκαμήνου Δεκεμβρίου 2024 – Νοεμβρίου 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δωδεκαμήνου Δεκεμβρίου 2023 – Νοεμβρίου 2024, παρουσίασε μείωση 4,0%.

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εισροών στη Γεωργία – Κτηνοτροφία του μηνός Νοεμβρίου 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Νοεμβρίου 2024, παρουσίασε αύξηση 0,3%, έναντι μείωσης 2,1% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση του Νοεμβρίου 2024 με τον Νοέμβριο 2023.

Η αύξηση του Γενικού Δείκτη Τιμών Εισροών κατά 0,3%, τον μήνα Νοέμβριο 2025 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Νοεμβρίου 2024, οφείλεται: α) στην αύξηση κατά 0,1% του δείκτη τιμών των αναλώσιμων μέσων και β) στην αύξηση κατά 0,8% του δείκτη τιμών του σχηματισμού παγίου κεφαλαίου.

Ο Γενικός Δείκτης Εισροών κατά τον μήνα Νοέμβριο 2025, σε σύγκριση με τον δείκτη του Οκτωβρίου 2025, παρουσίασε αύξηση 0,7%.

Ο μέσος Δείκτης Εισροών του δωδεκαμήνου Δεκεμβρίου 2024 – Νοεμβρίου 2025 παρουσίασε μείωση 1,3% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δωδεκαμήνου Δεκεμβρίου 2023 – Νοεμβρίου 2024.