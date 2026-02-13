Πρόταση νόμου ΠΑΣΟΚ-ΣΥΡΙΖΑ-Νέα Αριστερά για σύσταση Εθνικού Συμβουλίου Αγροτικής Πολιτικής

Τα κόμματα ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά κατέθεσαν πρόταση νόμου με τίτλο «Σύσταση και λειτουργία Εθνικού Συμβουλίου Αγροτικής Πολιτικής – Θεσμοθέτηση Εθνικού Οδικού Χάρτη για τον Πρωτογενή Τομέα».

Στην αιτιολογική έκθεση επισημαίνεται ότι ο πρωτογενής τομέας αποτελεί βασικό πυλώνα της εθνικής οικονομίας, της κοινωνικής συνοχής της υπαίθρου, της περιφερειακής ανάπτυξης και της διατροφικής ασφάλειας. Ωστόσο, τονίζεται ότι ο αγροτικός τομέας στην Ελλάδα αντιμετωπίζει διαχρονικά και σύνθετα διαρθρωτικά προβλήματα, όπως ο μικρός και πολυτεμαχισμένος κλήρος, η έλλειψη συστηματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, η δημογραφική γήρανση, η περιορισμένη αξιοποίηση της καινοτομίας, η ασθενής σύνδεση έρευνας και παραγωγής και η χαμηλή συλλογική οργάνωση. Τα προβλήματα αυτά, σύμφωνα με την πρόταση, οδηγούν σε υψηλό κόστος παραγωγής, χαμηλή παραγωγικότητα και μειωμένο γεωργικό εισόδημα.

Παράλληλα, αναδεικνύονται ελλείψεις σε βασικές υποδομές, όπως η διαχείριση υδάτινων πόρων, το αγροτικό και δασικό οδικό δίκτυο και η ευρυζωνική κάλυψη στην ύπαιθρο, γεγονός που επιτείνει την εγκατάλειψη των αγροτικών περιοχών και υπονομεύει τη βιωσιμότητα της παραγωγής.

Οι εισηγητές της πρότασης υποστηρίζουν ότι απαιτείται ένα μόνιμο, θεσμικά κατοχυρωμένο όργανο στρατηγικού σχεδιασμού, με σταθερό και συμμετοχικό χαρακτήρα, το οποίο θα διαμορφώνει μακροπρόθεσμη αγροτική πολιτική, θα παρακολουθεί και θα αξιολογεί την εφαρμογή της, θα αξιοποιεί αποτελεσματικά εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους και θα προσαρμόζει έγκαιρα τη χώρα στις διεθνείς και ευρωπαϊκές εξελίξεις.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Ο πρωτογενής τομέας αποτελεί κρίσιμο πυλώνα για την εθνική οικονομία, την κοινωνική συνοχή της υπαίθρου, την περιφερειακή ανάπτυξη και τη διατροφική ασφάλεια της χώρας. Στην Ελλάδα, παρά τη στρατηγική του σημασία, ο αγροτικός τομέας αντιμετωπίζει πολλαπλά διαθρωτικά προβλήματα, που συνδέονται με το μικρό και πολυτεμαχισμένο μέγεθος εκμετάλλευσης, την έλλειψη συστηματικής αγροτικής εκπαίδευσης και δια βίου κατάρτισης, την δημογραφική γήρανση, την περιορισμένη εφαρμογή καινοτομιών, την χαμηλή σύνδεση έρευνας και παραγωγής, την περιορισμένη συλλογική μορφή οργάνωσης, που αναπόφευκτα οδηγούν στο υψηλό κόστος παραγωγής, στην χαμηλή παραγωγικότητα και ανταγωνιστικότητα και το χαμηλό γεωργικό εισόδημα.

Επιπλέον, η διαχρονική απουσία ολοκληρωμένων έργων υποδομής για τη διαχείριση των υδατικών πόρων, η ανεπάρκεια αγροτικού και δασικού οδικού δικτύου, τα ελλείμματα στην ευρυζωνική κάλυψη της υπαίθρου, καθώς και η συνολική υποβάθμιση της ποιότητας ζωής στις αγροτικές περιοχές, επιτείνουν την εγκατάλειψη της υπαίθρου και αποδυναμώνουν τη βιωσιμότητα της αγροτικής παραγωγής.

Η αντιμετώπιση των παραπάνω προκλήσεων δεν μπορεί να εξαντλείται σε αποσπασματικές, βραχυπρόθεσμες και συχνά επικοινωνιακές παρεμβάσεις, ούτε να εξαρτάται από συγκυριακές κυβερνητικές επιλογές και προσχηματικές διαδικασίες διαβούλευσης. Η απουσία ενός μόνιμου, συλλογικού και θεσμικά κατοχυρωμένου οργάνου στρατηγικού σχεδιασμού δυσχεραίνει τόσο την αποτελεσματική αξιοποίηση των εθνικών και ευρωπαϊκών πόρων όσο και την έγκαιρη προσαρμογή της χώρας στις ευρωπαϊκές και διεθνείς εξελίξεις στον αγροτικό τομέα. Αντίθετα, απαιτείται ένα σταθερό, συμμετοχικό και μακροπρόθεσμο πλαίσιο στρατηγικού σχεδιασμού, παρακολούθησης και αξιολόγησης της αγροτικής πολιτικής, με σαφή κατανομή ρόλων, μετρήσιμους στόχους και θεσμοθετημένη λογοδοσία.

Μέσω της συμμετοχής εκπροσώπων της Πολιτείας, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των αγροτικών οργανώσεων, των συνεταιρισμών, της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας, καθώς και των κοινωνικών εταίρων, το Εθνικό Συμβούλιο Αγροτικής Πολιτικής (Ε.Σ.Α.Π.) θα λειτουργεί ως κόμβος συντονισμού γνώσης, εμπειρίας και κοινωνικού διαλόγου. Θα παρέχει τεκμηριωμένες γνωμοδοτήσεις, θα παρακολουθεί την εφαρμογή των αγροτικών πολιτικών και θα υποβάλλει προτάσεις βελτίωσης, με γνώμονα τη βιώσιμη ανάπτυξη, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής αγροτικής παραγωγής, τη διατροφική ασφάλεια και την προστασία του περιβάλλοντος. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στη σύνδεση της αγροτικής πολιτικής με την περιφερειακή ανάπτυξη, την κοινωνική συνοχή, την ανθεκτικότητα των τοπικών οικοσυστημάτων και τη διασφάλιση δίκαιου και αξιοπρεπούς αγροτικού εισοδήματος.

Για τον σκοπό αυτό προτείνεται η σύσταση του Εθνικού Συμβουλίου Αγροτικής Πολιτικής (Ε.Σ.Α.Π.) ως μόνιμου και διαρκούς θεσμού, ο οποίος λειτουργεί με θεσμικό κύρος, διαφάνεια, δημοκρατική νομιμοποίηση και υπερκομματική συνέχεια.

Κεντρική καινοτομία της παρούσας πρότασης είναι ότι το Ε.Σ.Α.Π. δεν περιορίζεται σε έναν στενό γνωμοδοτικό ρόλο, αλλά αναλαμβάνει την κατάρτιση, παρακολούθηση και επικαιροποίηση δεσμευτικού Εθνικού Οδικού Χάρτη Αγροτικής Πολιτικής.

Ο Εθνικός Οδικός Χάρτης εγκρίνεται από τη Βουλή των Ελλήνων και αποτελεί υποχρεωτικό πλαίσιο αναφοράς για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή της αγροτικής πολιτικής από κάθε κυβέρνηση. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζονται η θεσμική συνέχεια της αγροτικής πολιτικής, η ύπαρξη σαφών και μετρήσιμων στόχων, συγκεκριμένων χρονοδιαγραμμάτων, δεικτών αξιολόγησης και ουσιαστικής λογοδοσίας απέναντι στους παραγωγούς και στην κοινωνία. Η Βουλή αποκτά ουσιαστικό ρόλο στρατηγικής εποπτείας και δημοκρατικού ελέγχου της αγροτικής πολιτικής, ενισχύοντας τη διαφάνεια και την εμπιστοσύνη των πολιτών.

Με την προτεινόμενη ρύθμιση, η χώρα αποκτά έναν σύγχρονο θεσμό στρατηγικού σχεδιασμού για τον πρωτογενή τομέα, ώστε η αγροτική πολιτική να αποκτήσει διάρκεια, αξιοπιστία, κοινωνική νομιμοποίηση και πραγματική αποτελεσματικότητα. Η σύσταση του Ε.Σ.Α.Π. αναμένεται να συμβάλει καθοριστικά στη βελτίωση της ποιότητας του δημόσιου σχεδιασμού, στην ορθολογική και διαφανή αξιοποίηση των διαθέσιμων εθνικών και ευρωπαϊκών πόρων, στη στήριξη του αγροτικού εισοδήματος και στη διασφάλιση της επισιτιστικής επάρκειας της χώρας. Παράλληλα, ενισχύεται ο θεσμικός διάλογος και η δημοκρατική συμμετοχή στον αγροτικό τομέα, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες ανάγκες και προκλήσεις της ελληνικής γεωργίας και της ελληνικής υπαίθρου.

ΠΡΟΣ ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ

«ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ – ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ»

Άρθρο 1

Σύσταση Εθνικού Συμβουλίου Αγροτικής Πολιτικής (Ε.Σ.Α.Π.)

Συστήνεται μόνιμο και διαρκές συλλογικό όργανο με την επωνυμία «Εθνικό Συμβούλιο Αγροτικής Πολιτικής (Ε.Σ.Α.Π.)», το οποίο λειτουργεί ως γνωμοδοτικό και στρατηγικό όργανο.

Άρθρο 2

Αποστολή – Σκοποί

Αποστολή του Εθνικού Συμβουλίου Αγροτικής Πολιτικής (Ε.Σ.Α.Π.) είναι ο στρατηγικός σχεδιασμός και η συστηματική παρακολούθηση της εφαρμογής πολιτικών για την ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα, με μακροπρόθεσμο ορίζοντα, συνοχή και συνέπεια, για τη διασφάλιση της οικονομικής, κοινωνικής και περιβαλλοντικής βιωσιμότητας του αγροτικού τομέα, ανεξαρτήτως κυβερνητικών αλλαγών.

Ειδικότερα, σκοποί του είναι:

α) η ενίσχυση της αγροτικής παραγωγής, της κτηνοτροφίας, της αλιείας, της μελισσοκομίας και της μεταποίησης αγροδιατροφικών προϊόντων,

με έμφαση στην προστιθέμενη αξία, την ποιότητα, την πιστοποίηση, τις συλλογικές μορφές οργάνωσης και την εξωστρέφεια των ελληνικών προϊόντων,

β) η μείωση του κόστους παραγωγής και η ενίσχυση του εισοδήματος των παραγωγών,

γ) η στήριξη της βιωσιμότητας των αγροτικών περιοχών και της κοινωνικής συνοχής της υπαίθρου, με πολιτικές που αντιμετωπίζουν τη γήρανση του αγροτικού πληθυσμού, ενισχύουν την εγκατάσταση και παραμονή νέων αγροτών και βελτιώνουν την ποιότητα ζωής στην ύπαιθρο,

δ) η προώθηση της διατροφικής ασφάλειας και επισιτιστικής επάρκειας της χώρας,

ε) η προώθηση της διαφάνειας, της λογοδοσίας και της αποτελεσματικής αξιοποίησης των εθνικών και ενωσιακών πόρων,

στ) ο συντονισμός όλων των εμπλεκόμενων φορέων (Υπουργεία, Περιφέρειες, Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αγροτικοί φορείς, συνεταιρισμοί, επιστημονική και ερευνητική κοινότητα),

ζ) η ενίσχυση της διακομματικής συναίνεσης και του κοινωνικού διαλόγου στον πρωτογενή τομέα, με στόχο τη διαμόρφωση σταθερών, ευρύτερα αποδεκτών πολιτικών επιλογών που υπηρετούν το δημόσιο συμφέρον και τον αγροτικό κόσμο.

Άρθρο 3

Συγκρότηση

1. Το Ε.Σ.Α.Π. αποτελείται από ……..αριθμός () τακτικά μέλη, με τους αναπληρωτές τους:

α) Έναν (1) επιστήμονα αναγνωρισμένου κύρους, ευρείας αποδοχής και εμπειρίας σε θέματα του πρωτογενή τομέα, ως Πρόεδρο, με τον αναπληρωτή του, που ορίζονται από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, μετά από δημόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος,

β) Έναν (1) εκπρόσωπο από κάθε κοινοβουλευτική ομάδα,

γ) Έναν (1) εκπρόσωπο από τους εξής φορείς:

γα) Ένωση Περιφερειών Ελλάδος (ΕΝΠΕ),

γβ) Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ),

γδ) Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΓΕΩΤΕΕ)

γε), Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ),

γστ) Σύνδεσμο Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων (ΣΕΒΤ)

γζ) Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΓΣΕΒΕΕ),

γη) Εθνική Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΕΘΕΑΣ),

γθ) Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΟΕΕ),

γι) το Σύνδεσμο Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ),

για) την Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ),

γιβ) την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος (ΚΕΕΕ),

γιγ) τον Σύνδεσμο Ελληνικής Κτηνοτροφίας (ΣΕΚ),

γιδ) Ομοσπονδία Μελισσοκομικών Συλλόγων Ελλάδος (ΟΜΣΕ)

γιε) Πανελλήνια Ένωση Πλοιοκτητών Μέσης Αλιείας (ΠΕΠΜΑ)

γιστ) Ένωση Πλοιοκτητών Παράκτιας Αλιείας Ελλάδας (ΕΠΠΑΕ)

γιζ) ΣΑΣΟΕ – Σύνδεσμος Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων και Επιχειρήσεων Ελλάδας

γιη) Διεπαγγελματικές οργανώσεις

γιθ) από δύο (2) μη κυβερνητικές περιβαλλοντικές οργανώσεις (ΜΚΟ), οι οποίες επιλέγονται από τον Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με βάση το κριτήριο της αντιπροσωπευτικότητας.

δ) τρεις (3) διακεκριμένους επιστήμονες με εμπειρία σε θέματα πρωτογενή τομέα, από τους οποίους ο ένας (1) τουλάχιστον πρέπει να είναι εν ενεργεία μέλος Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΑΕΙ), μετά από δημόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

2. Οι εκπρόσωποι των φορέων των περ. γα), γβ), γδ), γε), γστ), γζ), γη), γθ), γι), για), γιβ), γιγ), γιδ), γιε), γιστ), γιζ), γιη), γιθ) ορίζονται, με τους αναπληρωτές τους, από τις διοικήσεις τους μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την αποστολή σχετικής πρόσκλησης από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Μετά από την πάροδο της ανωτέρω προθεσμίας το Συμβούλιο συγκροτείται και λειτουργεί, ακόμη και εάν δεν έχουν οριστεί ένας ή περισσότεροι εκπρόσωποι των φορέων των περ β), γα), γβ), γδ), γε), γστ), γζ), γη), γθ), γι), για), γιβ), γιγ), γιδ), γιε), γιστ), γιζ), γιη), γιθ), δ). Σε κάθε περίπτωση, η νόμιμη συγκρότηση του Συμβουλίου απαιτείται να έχει ορισθεί τουλάχιστον το πενήντα τοις εκατό (50%) των μελών του.

Άρθρο 4

Οργάνωση και λειτουργία

1. Το Ε.Σ.Α.Π. καταρτίζει Κανονισμό Λειτουργίας, ο οποίος συζητείται στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής και εγκρίνεται από την Ολομέλεια της Βουλής.

2. Το Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά τουλάχιστον τέσσερις (4) φορές κατ’ έτος και τηρεί πρακτικά των συνεδριάσεών του.

3. Το Συμβούλιο συνεδριάζει έκτακτα, όποτε κρίνεται απαραίτητο ή ύστερα από αίτημα έντεκα (11) τουλάχιστον μελών του.

4. Η θητεία των μελών του Ε.Σ.Α.Π. είναι πενταετής (5 έτη). Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων μπορεί να παρατείνεται η θητεία των μελών του Συμβουλίου για διάστημα ενός (1) επιπλέον έτους. Κάθε μέλος μπορεί να συμμετάσχει στο Συμβούλιο, με την ίδια ιδιότητα, μόνο για έως δύο (2) συνεχόμενες θητείες.

Άρθρο 5

Υποστήριξη και δαπάνες

1. Η γραμματειακή και τεχνική υποστήριξη του Συμβουλίου παρέχεται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, το οποίο προετοιμάζει τις συνεδριάσεις, αποστέλλει τις προσκλήσεις των μελών και ετοιμάζει την τελική έκθεση, τα συμπεράσματα και τις γνωμοδοτήσεις.

2. Τα μέλη του Ε.Σ.Α.Π. δεν λαμβάνουν αμοιβή. Δύναται να καταβάλλεται αποζημίωση για έξοδα μετακίνησης και συμμετοχής.

3. Οι σχετικές δαπάνες καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του ΥΠΑΑΤ.

Άρθρο 6

Αρμοδιότητες

1. Το Ε.Σ.Α.Π. αποτελεί όργανο κοινωνικού διαλόγου, διαβούλευσης και χάραξης στρατηγικού σχεδιασμού για θέματα ιδιαίτερης σημασίας που αφορούν τον πρωτογενή τομέα και έχει τις κάτωθι αρμοδιότητες:

α) καταρτίζει και επικαιροποιεί τον Εθνικό Οδικό Χάρτη Αγροτικής Πολιτικής,

β) εισηγείται μέτρα πολιτικής και κανονιστικές παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση κρίσεων και δομικών προβλημάτων,

γ) παρακολουθεί την εφαρμογή πολιτικών και τη διαχείριση εθνικών και ενωσιακών πόρων που αφορούν τον πρωτογενή τομέα,

δ) αξιολογεί τις επιπτώσεις εμπορικών συμφωνιών στην εγχώρια παραγωγή, στην αγροτική οικονομία και στη διατροφική ασφάλεια,

ε) εκπονεί ειδικές μελέτες και γνωμοδοτήσεις,

στ) συγκροτεί θεματικές ομάδες εργασίας και οργανώνει δημόσιες ακροάσεις φορέων και εμπειρογνωμόνων.

ζ) παρακολουθεί τη συμβατότητα των εθνικών αγροτικών πολιτικών με το Στρατηγικό Σχέδιο της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής και εισηγείται αναγκαίες προσαρμογές ή αναθεωρήσεις,

η) διατυπώνει προτάσεις για την ενίσχυση της αγροτικής εκπαίδευσης, της δια βίου κατάρτισης, της καινοτομίας και της σύνδεσης της έρευνας με την παραγωγή,

2. Το Συμβούλιο Το Ε.Σ.Α.Π. συνεργάζεται με τις αρμόδιες διαρκείς, ειδικές ή μόνιμες Επιτροπές και Υποεπιτροπές του Κοινοβουλίου, όποτε αυτό κρίνεται αναγκαίο από τις Επιτροπές και Υποεπιτροπές για την υποβοήθηση του έργου τους.

3. Το Συμβούλιο μπορεί να εκφέρει γνώμη για σημαντικά ζητήματα που αφορούν τον πρωτογενή τομέα, με πρωτοβουλία του Προέδρου του ή ύστερα από αίτημα έντεκα (11) τουλάχιστον μελών του.

4. Οι απόψεις, οι παρατηρήσεις και γνώμες του Συμβουλίου υποβάλλονται στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, ο οποίος υποχρεούται εντός πέντε (5) ημερών να διαβιβάσει τα ανωτέρω στην καθ' ύλην αρμόδια Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής & Εμπορίου της Βουλής, για επεξεργασία, συζήτηση ή ενημέρωση.

Άρθρο 7

Λειτουργία – Διαφάνεια – Δημοσιότητα

1. Το Ε.Σ.Α.Π. υποχρεούται να διατυπώνει γνώμη, εντός δεκαπέντε (15) ημερών, κατόπιν αιτήματος της αρμόδιας κοινοβουλευτικής επιτροπής, για σχέδια νόμων και πολιτικές στον αγροτικό τομέα.

2. Το Ε.Σ.Α.Π. καταρτίζει και επικαιροποιεί τον Εθνικό Οδικό Χάρτη Αγροτικής Πολιτικής.

3. Το Ε.Σ.Α.Π. εκπονεί μελέτες και εκθέσεις, για θέματα του πρωτογενή τομέα.

4. Το Ε.Σ.Α.Π. υποβάλλει ετήσια έκθεση πεπραγμένων και προτάσεων προς τη Βουλή των Ελλήνων.

5. Το Ε.Σ.Α.Π. διοργανώνει ακροάσεις και διαβουλεύσεις με κοινωνικούς, επιστημονικούς και παραγωγικούς φορείς, για θέματα του πρωτογενή τομέα.

6. Το Ε.Σ.Α.Π. δύναται να καλεί σε ακρόαση εκπροσώπους φορέων, επιστήμονες και αρμόδιους δημόσιους λειτουργούς, για θέματα του πρωτογενή τομέα, να ζητά στοιχεία και πληροφορίες από τους αρμόδιους φορείς και υπηρεσίες του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα, καθώς και από μεμονωμένα άτομα με ιδιαίτερη γνώση των υπό συζήτηση θεμάτων.

7. Το Ε.Σ.Α.Π. δύναται να συστήνει θεματικές ομάδες εργασίας, για θέματα του πρωτογενή τομέα.

8. Οι γνώμες του Ε.Σ.Α.Π. είναι δημόσιες και δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.

Άρθρο 8

Εθνικός Οδικός Χάρτης Αγροτικής Πολιτικής

1. Ο Εθνικός Οδικός Χάρτης Αγροτικής Πολιτικής αποτελεί το κεντρικό στρατηγικό εργαλείο της χώρας για τον πρωτογενή τομέα και περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον:

α) στόχους ανά κλάδο και ανά περιφέρεια, λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα παραγωγικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά κάθε περιφέρειας

β) μέτρα πολιτικής και αναγκαίες κανονιστικές παρεμβάσεις,

γ) χρονοδιάγραμμα εφαρμογής, με ενδιάμεσα ορόσημα και σαφή κατανομή ευθυνών

δ) δείκτες παρακολούθησης και αξιολόγησης (KPIs), ποσοτικούς και ποιοτικούς, οι οποίοι επιτρέπουν τη συγκρίσιμη αποτίμηση της προόδου και των αποτελεσμάτων,

ε) εκτίμηση επιπτώσεων στο κόστος παραγωγής, στο εισόδημα των παραγωγών και στη διατροφική ασφάλεια, καθώς και εκτίμηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον, στην κλιματική ανθεκτικότητα και στη βιωσιμότητα των αγροτικών εκμεταλλεύσεων.

2. Ο Οδικός Χάρτης κατατίθεται προς συζήτηση στη Βουλή των Ελλήνων και εγκρίνεται με απόφασή της Ολομέλειας της Βουλής.

3. Ο εγκεκριμένος Οδικός Χάρτης έχει δεσμευτικό χαρακτήρα και αποτελεί υποχρεωτικό πλαίσιο αναφοράς για τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και την αξιολόγηση της αγροτικής πολιτικής από κάθε κυβέρνηση. Η εφαρμογή του Οδικού Χάρτη παρακολουθείται σε ετήσια βάση από το Ε.Σ.Α.Π

4. Κάθε απόκλιση από τον Οδικό Χάρτη επιτρέπεται μόνο με ειδική και πλήρως αιτιολογημένη έκθεση προς τη Βουλή, στην οποία τεκμηριώνονται οι λόγοι, οι συνέπειες και τα προτεινόμενα αντισταθμιστικά μέτρα.

Άρθρο 9

Λογοδοσία – Ετήσια έκθεση εφαρμογής – Υποχρέωση κυβερνητικής απάντησης

1. Το Ε.Σ.Α.Π. υποβάλλει μέσα στο πρώτο (1ο) τρίμηνο κάθε έτους ετήσια έκθεση εφαρμογής του Εθνικού Οδικού Χάρτη, στην οποία αποτυπώνονται η πρόοδος, οι αποκλίσεις, τα αποτελέσματα και οι αναγκαίες διορθώσεις.

2. Η Κυβέρνηση καλείται εντός εξήντα (60) ημερών από την κατάθεση της ετήσιας έκθεσης, να υποβάλει στη Βουλή Έκθεση Συμμόρφωσης, με συγκεκριμένη αποτύπωση μέτρων, χρονοδιαγραμμάτων, χρηματοδότησης και δεικτών επίτευξης. Η Έκθεση Συμμόρφωσης οφείλει να απαντά ρητά στις βασικές διαπιστώσεις και εισηγήσεις του Ε.Σ.Α.Π., ιδίως σε περιπτώσεις σημαντικών αποκλίσεων από τον Εθνικό Οδικό Χάρτη.

3. Η ετήσια έκθεση και η Έκθεση Συμμόρφωσης συζητούνται υποχρεωτικά στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή, με δυνατότητα ακρόασης εκπροσώπων παραγωγικών και επιστημονικών φορέων. Οι εκθέσεις δημοσιοποιούνται, ώστε να διασφαλίζεται η διαφάνεια, η ενημέρωση των παραγωγών και η κοινωνική λογοδοσία.

Άρθρο 10

Έναρξη ισχύος

1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, καταργείται κάθε γενική ή ειδική διάταξη που είναι αντίθετη ή ρυθμίζει διαφορετικά τα θέματα που ρυθμίζονται με τις διατάξεις του παρόντος νόμου.

2. Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

3. Η πρώτη συγκρότηση του Ε.Σ.Α.Π. ολοκληρώνεται εντός τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.

4. Μέχρι την ολοκλήρωση της πρώτης συγκρότησης, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μεριμνά για τις αναγκαίες διοικητικές και οργανωτικές προπαρασκευαστικές ενέργειες.

5. Ο πρώτος Εθνικός Οδικός Χάρτης Αγροτικής Πολιτικής καταρτίζεται και υποβάλλεται στη Βουλή εντός δώδεκα (12) μηνών από τη συγκρότηση του Ε.Σ.Α.Π.