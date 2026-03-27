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Τσιάρας από Λέσβο: Λαμβάνουμε κάθε μέτρο για τη στήριξη κτηνοτρόφων και τυροκόμων - 17 επιβεβαιωμένα κρούσματα
ΑΓΡΟΤΙΚΑ
20:59 - 27 Μαρ 2026

Τσιάρας από Λέσβο: Λαμβάνουμε κάθε μέτρο για τη στήριξη κτηνοτρόφων και τυροκόμων - 17 επιβεβαιωμένα κρούσματα

Reporter.gr Newsroom
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Ο Κώστας Τσιάρας έστειλε από τη Λέσβο σαφές μήνυμα στήριξης προς τους κτηνοτρόφους και τους τυροκόμους, σε μια περίοδο έντονης πίεσης για τον πρωτογενή τομέα του νησιού, λόγω της εξάπλωσης ζωονόσων.

Κατά τη διάρκεια διαδοχικών συναντήσεων με παραγωγικούς φορείς και εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση είναι έτοιμη να αξιοποιήσει κάθε διαθέσιμο εργαλείο ενίσχυσης, ενώ έθεσε ως βασική προτεραιότητα την αυστηρή εφαρμογή των μέτρων βιοασφάλειας, προκειμένου να περιοριστεί άμεσα η διασπορά των ασθενειών. Όπως τόνισε, η επιτυχής εκρίζωση της νόσου αποτελεί κρίσιμο ζήτημα για τη βιωσιμότητα της ελληνικής κτηνοτροφίας συνολικά.

Ο υπουργός επισήμανε ότι έχουν ήδη αυξηθεί σημαντικά οι αποζημιώσεις για τα ζώα που πλήττονται από πανώλη και ευλογιά, φτάνοντας έως και τα 250 ευρώ ανά ζώο, ποσό που – όπως ανέφερε – υπερβαίνει κατά πολύ τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Παράλληλα, κάλεσε τις αρμόδιες υπηρεσίες των Περιφερειών να επιταχύνουν τις διαδικασίες, ώστε οι πληρωμές να ολοκληρώνονται εντός δύο μηνών. Στο ίδιο πλαίσιο, προανήγγειλε πρόσθετη οικονομική στήριξη για απώλειες εισοδήματος και για το αυξημένο κόστος ζωοτροφών.

Σε ό,τι αφορά την ανασύσταση των κοπαδιών, εξήγησε ότι υπάρχει σχεδιασμός, ωστόσο η εφαρμογή του εξαρτάται από τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς και μπορεί να ξεκινήσει μόνο έξι μήνες μετά την καταγραφή του τελευταίου κρούσματος.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στον αφθώδη πυρετό, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για νόσο που μπορεί να εκριζωθεί, εφόσον τηρηθούν αυστηρά τα μέτρα για ένα κρίσιμο διάστημα περίπου 40 ημερών. Προειδοποίησε μάλιστα ότι η μη συμμόρφωση ενέχει σοβαρούς κινδύνους όχι μόνο για τη Λέσβο, αλλά για το σύνολο της ελληνικής κτηνοτροφίας.

Αναφερόμενος στο ενδεχόμενο εμβολιασμού, εξήγησε ότι πρόκειται για μια επιλογή με σημαντικές συνέπειες, καθώς θα οδηγούσε τη χώρα σε απώλεια του καθεστώτος «ελεύθερης από αφθώδη πυρετό», με άμεσο αντίκτυπο στις εξαγωγές και στη συνολική αγορά γαλακτοκομικών προϊόντων. Για τον λόγο αυτό, όπως σημείωσε, οι τελικές αποφάσεις θα ληφθούν μετά την ολοκλήρωση της ιχνηλάτησης των κρουσμάτων.

Στις συσκέψεις συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, ο περιφερειάρχης Κώστας Μουτζούρης, ο βουλευτής Χαράλαμπος Αθανασίου, καθώς και εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης και των παραγωγικών φορέων, ενώ παρούσα ήταν και η βουλευτής του ΚΚΕ Μαρία Κομνηνάκα.

Ο υπουργός κατέληξε καλώντας όλους τους εμπλεκόμενους να επιδείξουν υπευθυνότητα και συνεργασία, τονίζοντας ότι μόνο μέσω συντονισμένων ενεργειών μπορεί να περιοριστεί η κρίση και να προστατευθεί η παραγωγική βάση του νησιού.

Στα 17 τα επιβεβαιωμένα κρούσματα αφθώδους πυρετού στη Λέσβο – Επιβεβαιώθηκαν 4 νέα κρούσματα

Η Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ενημερώνει ότι η Διεύθυνση του Κτηνιατρικού Κέντρου Αθηνών επιβεβαίωσε 4 νέα κρούσματα αφθώδους πυρετού σε εκτροφές στη Λέσβο.

Μετά και τη νέα εργαστηριακή επιβεβαίωση, ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων στο νησί ανέρχεται πλέον σε 17.

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό (ΕΕ) 2020/687, η τοπική κτηνιατρική υπηρεσία προχωρά άμεσα στην υγειονομική θανάτωση όλων των ζώων των μολυσμένων εκτροφών, με στόχο την αποτροπή περαιτέρω διασποράς του ιού.

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