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Interlife Ασφαλιστική: Νέα Υπεύθυνη Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου η Αικατερίνη Ζιάκου
Επιχειρήσεις
17:51 - 01 Σεπ 2025

Interlife Ασφαλιστική: Νέα Υπεύθυνη Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου η Αικατερίνη Ζιάκου

Reporter.gr Newsroom
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Η Εταιρία με την επωνυμία «ΙΝΤΕΡΛΑΪΦ (INTERLIFE) Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρία Γενικών Ασφαλίσεων» ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι δυνάμει της από 20/08/2025 ομόφωνης απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, η οποία ελήφθη κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Ελέγχου, η κα Αικατερίνη Ζιάκου τοποθετείται στη θέση της Υπεύθυνης της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου, σε αντικατάσταση του κου Θεμιστοκλή Χατζηκωνσταντίνου, ο οποίος αποχώρησε, με τελευταία ημερομηνία άσκησης των καθηκόντων του, την 29/08/2025.

Η κα Αικατερίνη Ζιάκου πληροί τις τασσόμενες από το νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο που διέπει την Εταιρία, προϋποθέσεις καταλληλότητας και αξιοπιστίας που απαιτείται να συντρέχουν στο πρόσωπό της και ειδικότερα, αναφορικά με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 15 παρ. 2 του Ν. 4706/2020, είναι στέλεχος πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, διαθέτει κατάλληλες γνώσεις και επαρκή επαγγελματική εμπειρία, ενώ ταυτόχρονα δεν είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή μέλος με δικαίωμα ψήφου σε επιτροπές διαρκούς χαρακτήρα της Εταιρείας και δεν έχει στενούς δεσμούς με οιονδήποτε κατέχει μία από τις παραπάνω ιδιότητες στην Εταιρία. Περαιτέρω, η μέχρι σήμερα επαγγελματική της πορεία καταδεικνύει ότι θα ασκήσει τα καθήκοντά της με αμεροληψία και αντικειμενικότητα, ούσα προσωπικά και λειτουργικά ανεξάρτητη. Η κα Αικατερίνη Ζιάκου ανέλαβε τα καθήκοντά της ως Υπεύθυνη της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρίας την 01/09/2025.

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