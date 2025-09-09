Βουλή: Αυτόματος «κόφτης» μικροφώνου από τον Οκτώβριο για την τήρηση του χρόνου ομιλίας

Οι λαλίστατοι εκπρόσωποι του Έθνους από τον Οκτώβριο θα “φιμώνονται”... Και αυτό γιατί η Βουλή προετοιμάζεται να εφαρμόσει ένα νέο σύστημα χρονικού περιορισμού για τις ομιλίες, που όταν ξεπερνούν το χρονικό όριο που τους έχει δοθεί, θα κλείνει αυτόματα το μικρόφωνο τους.

Το σύστημα, το οποίο θα τεθεί σε λειτουργία από τον Οκτώβριο, έχει στόχο την καλύτερη οργάνωση των συνεδριάσεων και την τήρηση των χρόνων ομιλίας. Το σύστημα, που βασίζεται σε λογισμικό το οποίο έχει ήδη εγκατασταθεί, βρίσκεται σε δοκιμαστική φάση, ώστε όλα να είναι έτοιμα με την έναρξη της νέας κοινοβουλευτικής περιόδου.

Η πρωτοβουλία αυτή της Βουλής εμπνέεται από το παράδειγμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και προβλέπει ότι τα μικρόφωνα θα κλείνουν αυτόματα όταν ένας βουλευτής ή αρχηγός κόμματος υπερβεί τον επιτρεπόμενο χρόνο ομιλίας. Στο αρχικό στάδιο, θα αλλάξει ο ήχος του κουδουνιού που σηματοδοτεί την παρέλευση του χρόνου, ενώ στη συνέχεια θα ενεργοποιηθεί το αυτόματο κλείσιμο του μικροφώνου. Παράλληλα, εξετάζεται η πιθανότητα να προστεθούν λίγα επιπλέον λεπτά στους ορισμένους χρόνους ομιλιών, ώστε να υπάρχει κάποια ευελιξία.

Ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, σε δηλώσεις του προς κοινοβουλευτικούς συντάκτες, επισήμανε ότι έχουν ξεκινήσει ήδη οι απαραίτητες δοκιμές του λογισμικού και ότι προγραμματίζονται τροποποιήσεις στον Κανονισμό λειτουργίας της Βουλής, ώστε να προσαρμοστεί το θεσμικό πλαίσιο στις νέες τεχνολογικές δυνατότητες.