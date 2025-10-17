ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
ΟΠΑΠ: Ανακοίνωση πρόωρης αποπληρωμής και παύσης διαπραγμάτευσης Ομολογιών
ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
17:31 - 17 Οκτ 2025

ΟΠΑΠ: Ανακοίνωση πρόωρης αποπληρωμής και παύσης διαπραγμάτευσης Ομολογιών

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η ΟΠΑΠ Α.Ε. (εφεξής η «Εταιρεία»), σε συνέχεια της από 26 Σεπτεμβρίου 2025 ανακοίνωσής της σχετικά με την άσκηση του δικαιώματος πρόωρης αποπληρωμής του συνόλου του κεφαλαίου των ομολογιών που έχει εκδώσει και διαθέσει μέσω δημόσιας προσφοράς, δυνάμει του από 27 Οκτωβρίου 2020 Κοινού Ομολογιακού Δανείου εκδόσεως της Εταιρείας (εφεξής το «ΚΟΔ») και σύμφωνα με τους όρους 4.2 και 4.3 του προγράμματος ΚΟΔ (εφεξής το «Πρόγραμμα»), ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι ορίζεται η Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2025 ως η τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης στο Χρηματιστήριο Αθηνών των ως άνω ομολογιών της Εταιρείας. 

Σύμφωνα με τους όρους του Προγράμματος, η ημερομηνία προσδιορισμού (record date) των δικαιούχων τόκου για τη 10η Περίοδο Εκτοκισμού, ήτοι από 28 Απριλίου έως 27 Οκτωβρίου 2025 είναι η Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2025. Στο πλαίσιο της πρόωρης αποπληρωμής και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Πρόγραμμα, θα καταβληθούν την Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2025:

(α) το 100,5% της ονομαστικής αξίας των ομολογιών του ΚΟΔ, ήτοι €1.005 ανά ομολογία, και

(β) οι μέχρι την 27 Οκτωβρίου 2025 δεδουλευμένοι τόκοι για την 10η Περίοδο Εκτοκισμού, ήτοι από 28 Απριλίου 2025 έως 27 Οκτωβρίου 2025. Το μικτό ποσό των οφειλόμενων τόκων για την 10η Περίοδο Εκτοκισμού ανέρχεται στο ποσό των 2.123.333,33 ευρώ, ήτοι ποσό 10,616667 ευρώ ανά ομολογία, το οποίο έχει υπολογισθεί με επιτόκιο 2,10% ετησίως (προ φόρων), και αντιστοιχεί σε 200.000 ομολογίες που τελούν σήμερα υπό διαπραγμάτευση στην οργανωμένη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Έτσι, για κάθε ομολογία ονομαστικής αξίας €1.000, ο ομολογιούχος θα λάβει συνολικό μικτό ποσό €1.015,616667 που αναλύεται σε €1.005 ονομαστική αξία και €10,616667 μικτό ποσό τόκων.

Η καταβολή των οφειλόμενων ποσών προς τους δικαιούχους των ομολογιών (εφεξής οι «Ομολογιούχοι») θα πραγματοποιηθεί μέσω της «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ Α.Ε. (εφεξής το «ATHEXCSD») την Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2025 ως ακολούθως:

1. Μέσω των Συμμετεχόντων στο Σ.Α.Τ. (κυρίως πιστωτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις επενδύσεων που διαθέτουν άδεια για την παροχή της παρεπόμενης υπηρεσίας φύλαξης και διοικητικής διαχείρισης επί χρηματοπιστωτικών μέσων), που έχουν εξουσιοδοτηθεί από τους Ομολογιούχους για την είσπραξη των οφειλόμενων ποσών, σύμφωνα με τα ισχύοντα στον Κανονισμό Λειτουργίας ATHEXCSD και τις σχετικές αποφάσεις του ATHEXCSD.

2. Ειδικά στις περιπτώσεις πληρωμής σε κληρονόμους θανόντων Ομολογιούχων των οποίων οι τίτλοι τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας τους στο Σ.Α.Τ., υπό το χειρισμό του ATHEXCSD σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 1.6 του Μέρους 1 της Ενότητας ΙΙΙ του Κανονισμού Λειτουργίας ATHEXCSD, ή σε Ομολογιούχους που έχουν ανακαλέσει την εξουσιοδότηση για τη λήψη χρηματικών ωφελημάτων από τον Συμμετέχοντα στο Σ.Α.Τ. ή εάν για οποιοδήποτε λόγο δεν κατέστη δυνατή η καταβολή κατά τα ανωτέρω, η καταβολή των οφειλόμενων ποσών θα πραγματοποιείται

α) μέσω του ATHEXCSD (Λ. Αθηνών 110, καθημερινά 09:00 έως 16:00) ή σε τραπεζικό λογαριασμό που θα υποδεικνύουν οι Ομολογιούχοι στον Διαχειριστή Σ.Α.Τ., εντός ενός (1) έτους από την ημερομηνία πληρωμής και

β) μέσω χρηματικής παρακαταθήκης στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (εφεξής το «ΤΠΔ») μετά την παρέλευση ενός (1) έτους από την ημερομηνία πληρωμής, η οποία θα συστήνεται από το ATHEXCSD. Τα κάθε είδους έξοδα της σύστασης (ενδεικτικά, και όχι περιοριστικά, δικαίωμα και τέλος του ΤΠΔ, κλπ.) βαρύνουν τους δικαιούχους.

Διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία το δικαίωμα είσπραξης τόκων παραγράφεται μετά την παρέλευση πενταετίας από το τέλος του έτους στο οποίο γεννήθηκε η απαίτηση και ότι μετά την κατά τα ανωτέρω παραγραφή τους τα τυχόν μη εισπραχθέντα ποσά περιέρχονται οριστικά στο Ελληνικό Δημόσιο.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Allwyn: Απέκτησε 463.200 ίδιες μετοχές – Στο 4,77% το ποσοστό κατοχής
Ανακοινώσεις

Allwyn: Απέκτησε 463.200 ίδιες μετοχές – Στο 4,77% το ποσοστό κατοχής

Αντώνης Κρόμπας και Λευτέρης Ελευθερίου σε μία ξεχωριστή παράσταση στο Allwyn Game Time
ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

Αντώνης Κρόμπας και Λευτέρης Ελευθερίου σε μία ξεχωριστή παράσταση στο Allwyn Game Time

Plot Twist: Από το γήπεδο στο Hollywood και από την τηλεόραση στο βάθρο
ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

Plot Twist: Από το γήπεδο στο Hollywood και από την τηλεόραση στο βάθρο

Οι άνθρωποι πίσω από τις μεγάλες στιγμές του ελληνικού αθλητισμού
ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

Οι άνθρωποι πίσω από τις μεγάλες στιγμές του ελληνικού αθλητισμού

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
04/08/2026 - 15:04

ΗΣΑΠ: Κλειστοί τρεις σταθμοί λόγω πτώσης κλαδιών – Πώς διεξάγονται τα δρομολόγια

Ειδήσεις
04/08/2026 - 15:00

Αβέβαιο το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ μετά από νέα επίθεση – Εμπόδια στις διαπραγματεύσεις

Ειδήσεις
04/08/2026 - 14:57

ΕΛΑΣ: Πάνω από 2.300 παραβάσεις για μη χρήση κράνους σε μία εβδομάδα

Ειδήσεις
04/08/2026 - 14:44

Φωτιά στο υπόγειο των δικαστηρίων Πειραιά

Επιχειρήσεις
04/08/2026 - 14:41

Keele: Επίσημη υποβολή του φακέλου για το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Ιατρικής (MBChB) στην ΕΘΑΑΕ

Ειδήσεις
04/08/2026 - 14:40

Στο μικροσκόπιο των ευρωπαϊκών αρχών τα «έξυπνα γυαλιά» της Meta

Πολιτική
04/08/2026 - 14:32

Στην ΕΕ η πρόταση Μητσοτάκη για ευρωπαϊκό μηχανισμό αναστολής ασύλου σε έκτακτες περιπτώσεις

Πολιτική
04/08/2026 - 14:30

Το τελευταίο «αντίο» στον Γιάννη Βαρβιτσιώτη - Ο επικήδειος Μητσοτάκη (video)

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
04/08/2026 - 14:18

Η Snappi προσφέρει cashback 1,5% σε όλες τις συναλλαγές τον Αύγουστο

Ειδήσεις
04/08/2026 - 14:12

Κίνδυνος πυρκαγιάς: Στο «κόκκινο» την Τετάρτη (5/8) Αττική, Εύβοια, Λέσβος και Χίος

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
04/08/2026 - 14:11

Click to Pay: Nέα εμπειρία online αγορών για τους κατόχους καρτών Visa της Πειραιώς

Ανακοινώσεις
04/08/2026 - 14:08

Fais: Στα €46,48 εκατ. ευρώ το μετοχικό κεφάλαιο μετά την επανεπένδυση μερίσματος

Πολιτική
04/08/2026 - 14:03

Ανδρουλάκης: Να μην είναι συνεχώς η κλιματική αλλαγή άλλοθι για τις αδυναμίες του κρατικού μηχανισμού

Νομίσματα
04/08/2026 - 13:59

Bitcoin: Νευρική ισορροπία στα $63.000 – Η ΑΙ κερδίζει τους επενδυτές

Επιχειρήσεις
04/08/2026 - 13:45

Έλληνες CEOs: Επιφυλακτικοί για την ελληνική οικονομία, αισιόδοξοι για τις επιχειρήσεις τους

Ειδήσεις
04/08/2026 - 13:29

Στα δικαστήρια ο ιδρυτής της Revolut για το «χρυσό» yacht των €350 εκατ.

Magazino
04/08/2026 - 13:20

Πέθανε ο σπουδαίος λαϊκός τραγουδιστής Δημήτρης Ξανθάκης

Ειδήσεις
04/08/2026 - 13:07

Ισπανία: Ρεκόρ απασχόλησης με «όχημα» τη νομιμοποίηση μεταναστών

Ειδήσεις
04/08/2026 - 12:40

Guardian: Καύσωνες, πυρκαγιές και ξηρασία βάζουν «φωτιά» στις τιμές ελαιολάδου

ΕΜΠΟΡΙΟ
04/08/2026 - 12:32

ΙΕΛΚΑ: Αποκλιμακώθηκαν 0,47% οι τιμές στα σουπερμάρκετ – Οι μεγαλύτερες μειώσεις και αυξήσεις

Ειδήσεις
04/08/2026 - 12:05

Γερμανία: «Θυσιάζονται» τα στεγαστικά επιδόματα στον αγώνα για εξοικονόμηση πόρων

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
04/08/2026 - 11:54

DBRS: Ανθεκτικές οι ελληνικές τράπεζες με «όπλο» την πιστωτική επέκταση και την κεφαλαιακή ισχύ

ΕΜΠΟΡΙΟ
04/08/2026 - 11:50

Γιαούρτι, ακτινίδια και φράουλες κρατούν τις ελληνικές εξαγωγές σε θετική τροχιά

Ναυτιλία
04/08/2026 - 11:40

Ορμούζ: Πλήγμα σε πλοίο ελληνικών συμφερόντων – Αγνοείται ένας ναυτικός

Ανεμοδείκτης
04/08/2026 - 11:40

Το διαφορετικό ραντεβού του ΠΑΣΟΚ με την Ιστορία

Ακίνητα
04/08/2026 - 11:35

ΠΟΜΙΔΑ: Λύτρωση για χιλιάδες ιδιοκτήτες η άρση κατασχέσεων ακινήτων με μερική εξόφληση του χρέους

Επιχειρήσεις
04/08/2026 - 11:35

Η UBS «βλέπει» ισχυρό rerating για τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και τιμή-στόχο στα €55

Επιχειρήσεις
04/08/2026 - 11:33

ΕΒΕΠ: Δηλώνει «παρών» στην πρώτη γραμμή της επόμενης ημέρας για τη Δυτική Αττική

Επιχειρήσεις
04/08/2026 - 11:26

Το ακριβότερο καύσιμο «ψαλιδίζει» τις εκτιμήσεις κερδοφορίας της Lufthansa

Χρηματιστήρια
04/08/2026 - 11:12

Στα «πράσινα» οι ευρωαγορές με το βλέμμα στα εταιρικά αποτελέσματα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ