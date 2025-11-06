ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Η απόλυτη εμπειρία Formula 1 στο Ζάππειο Μέγαρο το Σαββατοκύριακο 8 και 9 Νοεμβρίου
ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
15:26 - 06 Νοε 2025

Η απόλυτη εμπειρία Formula 1 στο Ζάππειο Μέγαρο το Σαββατοκύριακο 8 και 9 Νοεμβρίου

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Στη γραμμή του τερματισμού φτάνει το showcar της McLaren F1 Team αυτό το Σαββατοκύριακο, ολοκληρώνοντας στην Αθήνα και τον 42ο Αυθεντικό Μαραθώνιο, ένα μοναδικό roadshow με pitstops σε όλη την Ελλάδα. 

Μετά τη Θεσσαλονίκη, τα Ιωάννινα, τη Λάρισα και την Πάτρα, η αυθεντική εμπειρία Formula έρχεται και στην πρωτεύουσα. Σε έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο μπροστά από το Ζάππειο Μέγαρο, το showcar της McLaren F1 Team θα περιμένει τους φίλους του μηχανοκίνητου αθλητισμού – και όχι μόνο – το Σάββατο 8 Νοεμβρίου από τις 15:00 μέχρι και τις 22:00, καθώς και την Κυριακή 9 Νοεμβρίου από τις 7:00 έως τις 16:00.

Εκτός από τη μοναδική ευκαιρία να φωτογραφηθούν μαζί με το showcar, οι fans της F1, οι δρομείς, αλλά και οι επισκέπτες, θα μπορούν να συμμετάσχουν σε πολλές ακόμη διασκεδαστικές δραστηριότητες, όπως να δοκιμάσουν τις ικανότητές τους σε προσομοιωτές Formula 1 και να φωτογραφηθούν ως πιλότοι της McLaren σε ένα εντυπωσιακό photobooth.

Η περιοδεία του showcar της McLaren F1 Team στην Ελλάδα πραγματοποιείται χάρη στον ΟΠΑΠ και τη μητρική του, Allwyn, η οποία είναι Official Partner τόσο της McLaren όσο και της Formula 1.

Ακόμη μιλάνε για το showcar της McLaren F1 Team στην Πάτρα.

Πριν από την Αθήνα και το Ζάππειο Μέγαρο, το showcar της McLaren F1 Team έγινε talk of the town στην Πάτρα, με τον κόσμο να σχηματίζει ουρές στην πλατεία Τριών Συμμάχων προκειμένου να ζήσει αυτή τη μοναδική Formula 1 εμπειρία.

{https://www.youtube.com/shorts/5wJ33Nx-BQs?feature=share}

12 1 2af02

Πλήθος κόσμου έσπευσε να δει από κοντά το showcar της McLaren F1 Team στην Πάτρα.

4 4 b219e

14 cc0e4

Το εντυπωσιακό showcar της McLaren F1 Team

8 2 43973

Αναμνηστικές φωτογραφίες στο μοναδικό για τα ελληνικά δεδομένα Roadshow

11 1 975ce

Προσομοιωτές Formula 1

10 1c745

Η ομάδα του ΟΠΑΠ με το showcar της McLaren F1 Team

18+ επίγειο, 21+ ψηφιακό |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 1114 | Παίξε Υπεύθυνα

Τελευταία τροποποίηση στις 06/11/2025 - 16:17
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Η Θεσσαλονίκη αποθέωσε τον Κωστή Μαραβέγια – Μια ανεπανάληπτη βραδιά powered by ΟΠΑΠ
ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

Η Θεσσαλονίκη αποθέωσε τον Κωστή Μαραβέγια – Μια ανεπανάληπτη βραδιά powered by ΟΠΑΠ

REVOIL: Συμμετοχή στο ΑTHEX Small Cap Conference 2025
Επιχειρήσεις

REVOIL: Συμμετοχή στο ΑTHEX Small Cap Conference 2025

Εξάρχου: Ιστορική ευκαιρία το αμερικανικό LNG για την Ελλάδα
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Εξάρχου: Ιστορική ευκαιρία το αμερικανικό LNG για την Ελλάδα

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Οι εταιρείες που σηματοδοτούν το αύριο της ελληνικής επιχειρηματικότητας πρωταγωνίστησαν στα Forward Awards 2026
ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

Οι εταιρείες που σηματοδοτούν το αύριο της ελληνικής επιχειρηματικότητας πρωταγωνίστησαν στα Forward Awards 2026

Η Allwyn Hellas γιόρτασε τα 10 χρόνια του προγράμματος Forward με 100 επιχειρήσεις στην οικογένειά του
ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

Η Allwyn Hellas γιόρτασε τα 10 χρόνια του προγράμματος Forward με 100 επιχειρήσεις στην οικογένειά του

Οι πανηγυρισμοί της Γιολάντα Καλογεροπούλου στο Allwyn Game Time
ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

Οι πανηγυρισμοί της Γιολάντα Καλογεροπούλου στο Allwyn Game Time

Allwyn: Έγκριση μερίσματος €0,50 ανά μετοχή από τους μετόχους και μεταφορά έδρας
ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

Allwyn: Έγκριση μερίσματος €0,50 ανά μετοχή από τους μετόχους και μεταφορά έδρας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
19/05/2026 - 18:43

Τραμπ: Βλέπει ως ιδιαίτερα πιθανή διπλωματική συμφωνία με την Κούβα

Ειδήσεις
19/05/2026 - 18:38

Τραμπ: Οι ΗΠΑ ίσως χρειαστεί να προχωρήσουν σε νέο πλήγμα κατά του Ιράν

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
19/05/2026 - 18:25

ΔΕΗ: Οι τιμές στην υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας (Add On) από το ΔΕΗ Fiber

Ειδήσεις
19/05/2026 - 18:25

Κομισιόν: Νέο σχέδιο δράσης για τα λιπάσματα με στόχο την ενίσχυση της αγροτικής παραγωγής

Ανακοινώσεις
19/05/2026 - 18:15

Fourlis: Σημαντική αύξηση πωλήσεων κατά 12,6% το α’ τρίμηνο του 2026

Αυτοδιοίκηση
19/05/2026 - 18:10

Φαρμάκης: Η περιφερειακή ανάπτυξη βασική προϋπόθεση για την κοινωνική συνοχή

Ειδήσεις
19/05/2026 - 18:08

«Ασπίδα» της ΕΕ στη χαλυβουργία: Θεσπίζει αυστηρότερα μέτρα κατά των φθηνών εισαγωγών χάλυβα

Ανακοινώσεις
19/05/2026 - 17:56

Aegean: Βελτίωση EBITDA στα €46,6 εκατ. το α΄ τρίμηνο

Ακίνητα
19/05/2026 - 17:52

Δ. Ανδριόπουλος (Dimand): Η συνταγή για ένα σοκ προσφοράς στο στεγαστικό

Ειδήσεις
19/05/2026 - 17:50

Ιράν: Επαναλειτουργεί το Χρηματιστήριο μετά το μεγαλύτερο σε διάρκεια κλείσιμο λόγω του πολέμου

Ειδήσεις
19/05/2026 - 17:49

Άγκυρα για τη Γενοκτονία των Ποντίων: Κατηγορεί την Ελλάδα για «διαστρέβλωση της ιστορίας»

Ειδήσεις
19/05/2026 - 17:46

ΗΠΑ: Ισχυρή σύσταση προς τους Αμερικανούς πολίτες να αποφεύγουν ταξίδια σε αφρικανικές χώρες λόγω Έμπολα

Ειδήσεις
19/05/2026 - 17:46

Σουδάν: Επίθεση με drone σε αγορά – 28 νεκροί και 23 τραυματίες

Ομόλογα
19/05/2026 - 17:42

Αμερικανικά ομόλογα: Νέο ράλι στις αποδόσεις – Στο υψηλότερο επίπεδο από το 2007 το 30ετές

Ειδήσεις
19/05/2026 - 17:40

Η κρίση στη Μέση Ανατολή «χτυπά» την Ευρωζώνη: Κατέρρευσε το εμπορικό πλεόνασμα τον Μάρτιο

Ειδήσεις
19/05/2026 - 17:36

Ιταλία: Ζητά από την ΕΕ μεγαλύτερη ευελιξία στους δημοσιονομικούς κανόνες

Σχόλια Αγοράς
19/05/2026 - 17:35

Χρηματιστήριο: Πώς εξηγείται η τριήμερη βουτιά, κόντρα στις... ανεβασμένες ευρωαγορές

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
19/05/2026 - 17:32

«Εξωστρεφής Γεωργία»: Ψηφιακά εργαλεία για μια πιο δυναμική και ανταγωνιστική ελληνική αγροδιατροφή

Οικονομία
19/05/2026 - 17:32

Στουρνάρας: Η ανεξαρτησία της ΤτΕ μας επιτρέπει να υπηρετούμε τους μακροχρόνιους στόχους της οικονομικής ανάπτυξης

Ειδήσεις
19/05/2026 - 17:30

NATO: Οι ΗΠΑ αποσύρουν 5.000 στρατιώτες από την Ευρώπη

Ειδήσεις
19/05/2026 - 17:23

Γαλλία: Προχωρά σε σημαντική αύξηση των αμυντικών δαπανών κατά 36 δισ. έως το 2030

Τεχνολογία
19/05/2026 - 17:15

Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά: Νέα στρατηγική συνεργασία για την αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης στο Δημόσιο

Πολιτική
19/05/2026 - 17:12

Αποστολάκη κατά Μαρινάκη: Ας κοιτάξει τα προβλήματα της ΝΔ και όχι το ΠΑΣΟΚ

Επιχειρήσεις
19/05/2026 - 17:12

Στα κορυφαία εργασιακά περιβάλλοντα της Ελλάδας η Grant Thornton για το 2026

Πολιτική
19/05/2026 - 17:05

Παρέμβαση Κοβέσι για την τροπολογία Φλωρίδη: Ανησυχία πως παρακάμπτεται η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

Ειδήσεις
19/05/2026 - 17:02

Αθώος ο Κασσελάκης για την παράβαση του νόμου περί πόθεν έσχες

Αυτοδιοίκηση
19/05/2026 - 16:50

Δούκας: Η ιστορική μνήμη δεν θα σβήσει – Μνημείο για τη Γενοκτονία των Ποντίων στην Αθήνα

Χρηματιστήρια
19/05/2026 - 16:45

Πτωτικά κινείται η Wall Street λόγω «κύματος» ρευστοποιήσεων στις εταιρείες μικροτσίπ

Ανακοινώσεις
19/05/2026 - 16:45

Τράπεζα Κύπρου: Στο ταμπλό από Τετάρτη (20/5) 276.274 νέες μετοχές

Πολιτική
19/05/2026 - 16:30

Διπλή άρση ασυλίας για την Κωνσταντοπούλου: Ένταση, καταγγελίες και πολιτικά πυρά στην Ολομέλεια

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ