O Θανάσης Πασσάς κάνει Sports Party στο ΟΠΑΠ Game Time
ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
12:04 - 07 Νοε 2025

O Θανάσης Πασσάς κάνει Sports Party στο ΟΠΑΠ Game Time

Reporter.gr Newsroom
O δημοφιλής ψυχαγωγός και κωμικός βαθμολογεί τους συναδέλφους του και σχολιάζει το ντέρμπι Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ.

Από σημειωτής κοντέινερ στο λιμάνι του Πειραιά …ψυχαγωγός και κωμικός. Ο Θανάσης Πασσάς αφήνει για λίγο τον ρόλο του πράκτορα που υποδύεται στο Sports Party”, την εκπομπή που μεταδίδεται ζωντανά σε όλα τα καταστήματα ΟΠΑΠ κάθε Κυριακή, πριν από το σημαντικότερο αγώνα της ημέρας, για να βρεθεί στο Game Time.

Το Sports Party” αυτής της Κυριακής είναι για το ντέρμπι Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ και ο Θανάσης Πασσάς δίνει το δικό του στίγμα για το μεγάλο παιχνίδι που θα διεξαχθεί την Κυριακή (21:00) στο γήπεδο «Απόστολος Νικολαΐδης». Αποκαλύπτει τον αθλητή που θα μπορούσε να σταθεί ως κωμικός, μοιράζεται το όραμα του για τη δική του εκπομπή Game Time και αναφέρει ποιον από τους προπονητές των τεσσάρων «μεγάλων» της Super League θα ήθελε για πρώτο του καλεσμένο.

Ο δημοφιλής ψυχαγωγός και κωμικός μοιράζεται με το κοινό τη χειρότερη τηλεοπτική του στιγμή και αποδέχεται το Challenge της Λίλας Κουντουριώτη βαθμολογώντας συναδέλφους του σε εμφάνιση, χιούμορ, ατάκα και αποδοχή κοινού.

Δείτε το βίντεο:

Το Game Time υποστηρίζει το πρόγραμμα «Αθλητικές Ακαδημίες ΟΠΑΠ», προσφέροντας επιπλέον αθλητικό εξοπλισμό στις 200 ακαδημίες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

