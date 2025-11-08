Ο 42ος Αυθεντικός Μαραθώνιος της Αθήνας γίνεται γιορτή εμπειριών από τον ΟΠΑΠ
11:00 - 08 Νοε 2025

Ο 42ος Αυθεντικός Μαραθώνιος της Αθήνας γίνεται γιορτή εμπειριών από τον ΟΠΑΠ

Reporter.gr Newsroom
Από το showcar της McLaren F1 Team στο Ζάππειο μέχρι τα δώρα και τις εκπλήξεις στο Χωριό των Χορηγών!

Οι παλμοί των δρομέων του 42ου Αυθεντικού Μαραθωνίου της Αθήνας θα συγχρονιστούν εφέτος με την αδρεναλίνη της Formula 1, καθώς ο ΟΠΑΠ, μέλος της Allwyn, φέρνει στην καρδιά της πόλης το showcar της McLaren F1 Team.

Παράλληλα, ο ΟΠΑΠ, Μέγας Χορηγός του Αυθεντικού Μαραθωνίου της Αθήνας, πραγματοποιεί δράσεις για την εμψύχωση των δρομέων και ετοιμάζει εκπλήξεις για τους επισκέπτες στο περίπτερό του, στο Χωριό των Χορηγών, μετατρέποντας το κέντρο της πρωτεύουσας σε πίστα εμπειριών, αυτό το Σαββατοκύριακο 8 και 9 Νοεμβρίου.

Το πρόγραμμα του αγωνιστικού διημέρου

Στον εφετινό Μαραθώνιο θα πάρουν μέρος συνολικά 73.000 δρομείς από όλα τα μήκη και πλάτη του πλανήτη.

Το αγωνιστικό διήμερο ξεκινά σήμερα, στις 17:00, με τη διαδρομή των 5χλμ. Cosmote Telecom, ενώ τις 19:30 θα δοθεί η εκκίνηση για τα 5χλμ. Universities Night Run ΟΠΑΠ, τη βραδινή διαδρομή για φοιτητές και φοιτήτριες.

Τα βλέμματα όλων αύριο θα είναι στραμμένα στον Μαραθώνα, όπου στις 9:00 θα δοθεί το σήμα για να ξεκινήσει η κλασική διαδρομή των 42.195 μ. Μία ώρα νωρίτερα, θα πραγματοποιηθεί στο κέντρο της Αθήνας ο αγώνας των 10 χλμ. ΟΠΑΠ.

Ο ΟΠΑΠ στο πλευρό όλων των δρομέων

Για τους δρομείς των 5 χλμ. και 10 χλμ., ο ΟΠΑΠ θα πραγματοποιήσει ειδικά warm-up sessions, υπό τους ήχους ελληνικής μουσικής, στο Ζάππειο, 45 λεπτά πριν από την έναρξη των αγώνων, με ελεύθερη συμμετοχή για όλους.

Στην τελική ευθεία για το Καλλιμάρμαρο, η ομάδα κρουστών Quilombo, η οποία θα βρίσκεται στη συμβολή της Βασ. Σοφίας με την Ηρώδου Αττικού, θα δίνει ρυθμό κι ενέργεια στα τελευταία βήματα των συμμετεχόντων, λίγο πριν τον τερματισμό.

Ραντεβού με τον ΟΠΑΠ στο Χωριό των Χορηγών

Σημείο συνάντησης για όλους θα είναι, για ακόμη μια χρονιά, το περίπτερο του ΟΠΑΠ στο Χωριό των Χορηγών, απέναντι από το Καλλιμάρμαρο. Εκεί, οι δρομείς θα μπορούν να δημιουργήσουν το αποτύπωμα του παπουτσιού τους και να το πάρουν μαζί τους ως ενθύμιο συμμετοχής τους στην εφετινή διοργάνωση. Οι εκπλήξεις, όμως από τον ΟΠΑΠ, δεν σταματούν εκεί, καθώς όλοι οι επισκέπτες θα παίρνουν αναμνηστικά δώρα, θα μπορούν να δοκιμάσουν face και body painting, αλλά και να κάνουν τα μαλλιά τους πλεξούδες.

Εμπειρία υψηλών ταχυτήτων με το showcar της ΜcLaren F1 Team

Την ίδια ώρα, στον προαύλιο χώρο του Ζαππείου, θα βρίσκεται το showcar της ΜcLaren F1 Team, το οποίο πραγματοποιεί περιοδεία σε όλη την Ελλάδα, χάρη στον ΟΠΑΠ και τη μητρική, Allwyn, η οποία είναι official partner της Formula 1 και της ομάδας της McLaren.

Σήμερα, Σάββατο 8 Νοεμβρίου, από τις 15:00 μέχρι τις 22:00, και αύριο, Κυριακή 9 Νοεμβρίου, από τις 7:00 έως τις 16:00, όσοι βρεθούν στο Ζάππειο θα έχουν τη δυνατότητα να δουν από κοντά το εντυπωσιακό showcar, να δοκιμάσουν τις ικανότητές του σε προσομοιωτές Formula 1 και να φωτογραφηθούν σε ένα εντυπωσιακό photobooth, φορώντας εικονικά τη στολή των πιλότων της McLaren.

Οι «Women who inspire» στον Εθνικό Κήπο

Στο πλαίσιο του 42ου Αυθεντικού Μαραθωνίου της Αθήνας, ο ΟΠΑΠ παρουσιάζει, επίσης, την ξεχωριστή φωτογραφική έκθεση «Women who inspire», στέλνοντας ένα ισχυρό μήνυμα στήριξης στον γυναικείο αθλητισμό.

Πρωταγωνίστριες της φωτογραφικής έκθεσης είναι οι γυναίκες δρομείς του Ioannina Lake Run, τις οποίες απαθανάτισε με τον φακό του ο καταξιωμένος αθλητικός φωτογράφος, Άγγελος Ζυμάρας.

Η φωτογραφική έκθεση «Women who inspire», που έκανε πρεμιέρα στα Ιωάννινα, θα βρίσκεται έως τις 21 Νοεμβρίου στην Περίφραξη του Εθνικού Κήπου, από την πλευρά της λεωφόρου Βασιλίσσης Σοφίας και στη λεωφόρο Αμαλίας, με στόχο να εμπνεύσει ακόμη περισσότερες γυναίκες.

