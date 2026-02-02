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Μια αξέχαστη εμπειρία Après Ski στο Χιονοδρομικό Καλαβρύτων - Ρυθμός, χορός και εκπλήξεις στο απόλυτο winter πάρτι από την Allwyn
ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
15:32 - 02 Φεβ 2026

Μια αξέχαστη εμπειρία Après Ski στο Χιονοδρομικό Καλαβρύτων - Ρυθμός, χορός και εκπλήξεις στο απόλυτο winter πάρτι από την Allwyn

Reporter.gr Newsroom
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Απόλυτο σημείο συνάντησης για όσους αγαπούν να διασκεδάζουν σε ειδυλλιακά τοπία, έχει γίνει ο Χελμός.

Οι επισκέπτες του Χιονοδρομικού Κέντρου Καλαβρύτων έζησαν ένα αξέχαστο Après Ski Party, το οποίο διοργάνωσε η Allwyn, επιβεβαιώνοντας ότι η νέα εποχή του ΟΠΑΠ είναι εδώ και προσφέρει ακόμη πιο συναρπαστικές εμπειρίες.

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Κόσμος διασκεδάζει στο AprèsSkiPartyτης Allwyn

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Η ατμόσφαιρα απογειώθηκε με τον DJ Nick Jojo, που έδωσε τον παλμό στο Σαλέ του χιονοδρομικού, με τον κόσμο να χορεύει σε house ρυθμούς. Οι τολμηροί δοκίμασαν το tube challenge και κέρδισαν δωρεάν κεράσματα, ενώ το Photo Opportunity Corner έδωσε την ευκαιρία στους επισκέπτες να κρατήσουν ζωντανές τις αναμνήσεις τους βγάζοντας φωτογραφίες. To booth της Allwyn για το Υπεύθυνο Παιχνίδι ήταν επίσης εκεί, μοιράζοντας δώρα στους φίλους των χειμερινών σπορ, ενώ διάφορες εκπλήξεις κράτησαν αμείωτο το ενδιαφέρον των παρευρισκόμενων καθ’ όλη τη διάρκεια του πάρτι.

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Κόσμος διασκεδάζει στο AprèsSkiPartyτης Allwyn

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Ο κόσμος δοκιμάζει το tube challenge by Allwyn

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Αναμνηστικές φωτογραφίες στoAprèsSkiParty

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Εύα Νίκου, Παραολυμπιονίκης στο Παρα-Αλπικό Σκι και AllwynChampion

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Η Εύα Νίκου κατεβαίνει την πίστα σκι

Την παράσταση, όμως, έκλεψε η Allwyn Champion, Εύα Νίκου, Παραολυμπιονίκης στο Παρα-Αλπικό Σκι, η οποία κατέβηκε με εντυπωσιακό τρόπο το βουνό, μαγνητίζοντας τα βλέμματα.

Δείτε το βίντεο:

{https://youtube.com/shorts/_qAYh8tZpcU?si=8u-P5a0aoNL_r9m9}

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Το Χιονοδρομικό Κέντρο Καλαβρύτων

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Τελευταία τροποποίηση στις 02/02/2026 - 15:35
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